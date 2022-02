11. den ZOH ONLINE: Ledecká útočí ve sjezdu, biatlonisté jedou štafetu

Jedenáctý den olympijských her je z českého pohledu extrémně zajímavý! Ester Ledecká se ve sjezdu pokusí zaútočit na jednu z medailí, do závodu odstartuje jako pátá. Hokejový turnaj se posouvá do předkola, Češi se střetnou se Švýcarskem a prostor na zaváhání už neexistuje. Biatlonisté jedou štafetu, představí se i bobisté nebo sdruženáři. Kompletní dění v Číně sledujte ONLINE na iSport.cz.