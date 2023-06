Tři body od postupu, Hermannová se Štochlovou ale v Ostravě končí

Češky většinu úvodní sady vedly a do koncovky šly s tříbodovým náskokem. Nakonec díky prasátku ze servisu Štochlové proměnily třetí setbol. Ve druhém setu se oba páry přetahovaly ve vedení, po několika blocích Hermannové sedmé nasazené Švýcarky viditelně znervózněly. Domácí hráčky ale nadějné skóre 18:16 nedotáhly do konce.

Ve vypjatém tie-breaku domácí beachvolejbalistky otočily stav 2:4 na 5:4. Poté však znovu nabraly manko a přes velké úsilí už jej nedokázaly proti bronzovému páru z olympijských her v Tokiu zlikvidovat.

„Být tři body od čtvrtfinále na tak velkém turnaji samozřejmě bolí,“ řekla Hermannová. „Jsou to olympijské medailistky a ty sebemenší chybu potrestají, takže už vám to pak nedají zadarmo,“ dodala dvaatřicetiletá ostravská rodačka.

„Konec zápasu jsem nezvládla spíš mentálně, stres byl větší než já,“ uznala Štochlová. „Když jsme ve druhém setu vedly 18:16, tak tam bylo pár důležitých balónů, které se nám nepodařilo proměnit. Ať už jsme to nezvládly takticky, nebo jsme to nevzaly na sebe a nesložily to. Proti takovýmto soupeřkám to pak stojí celý zápas,“ doplnila o osm let mladší beachvolejbalistka z Prahy.

Přímo do čtvrtfinále v Ostravě postoupili díky třem výhrám ve dvou setech Perušič se Schweinerem. Soupeř domácích jedniček vzejde z dopoledního osmifinálového zápasu mezi brazilskou dvojicí Evandro, Arthur Lanci a Francouzi Youssefem Krouem s Arnaudem Gauthierem-Ratem. O účast mezi posledními čtyřmi týmy se bude hrát od 17:30.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě:

Ženy:

Osmifinále:

Vergéová-Dépréová, Mäderová (7-Švýc.) - Hermannová, Štochlová (12-ČR) 2:1 (-20, 19, 11).

Muži:

Čtvrtfinále:

17:30 Perušič, Schweiner (4-ČR) - Evandro, Arthur Lanci (15-Braz.)/Krou, Gauthier-Rat (8-Fr.).