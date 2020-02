MS biatlon 2020: Nevěříme tomu, líčily po senzačním bronzu Češky. Bojí se otevírání šampusu | iSport.cz

Johannes Thingnes Bö v akci při smíšené štafetě na mistrovství světa. Norský tým dovezl do cíle na prvním místě. • Český biatlon/ Petr Slavík

PŘÍMO Z ANTERSELVY | Jedna rozjela smíšenou štafetu více než solidně, druhá výtečně. Markéta Davidová a Eva Kristejn Puskarčíková daly velmi pevný základ bronzu z mistrovství světa v biatlonu. „Ukázali jsme, že jsme pořád silný tým a máme co říct do výsledků,“ sdílela radostné pocity po prvním cenném kovu pro Českou republiku ze světového šampionátu od roku 2017 Davidová. O tom, jak se rodil celý úspěch v rámci úvodního dne akce v Anterselvě , promluvila v dvojrozhovoru spolu se svou kolegyní.

Co se vám teď honí hlavou?

Kristejn Puskarčíková: „Momentálně asi nic. (Davidová se rozesměje) „Ani nevěřím, že se to momentálně stalo. Ale jsem strašně šťastná.“

Davidová: „Já mám asi stejné pocity. Myslím, že Evik to vystihla.“

Tým nepřijel v roli největších favoritů. Pomohl vám tento faktor?

Kristejn Puskarčíková: „Možná jo, třeba na nás nebyl takový tlak.“

Kdy jste začala věřit v medaili?

Kristejn Puskarčková: „Po Bimbasově (Krčmářově) stojce. Já se napřed neodvažovala, abych to nezakřikla.“

Davidová: „Já taky. My jsme se tam klepaly a já musela zapnout i Datacenter - to je rychlejší než televize. A pak už jsme jen křičely a utíkaly.“

Následovaly velké oslavy, při kterých jste se navzájem vyhazovali do vzduchu...

Davidová: „To je taková medailová klasika.“

Kristejn Puskarčíková: „Musíme si to pořádně užít.“

Kde jste prožívaly jednotlivé úseky? Vždy v šatně?

Davidová: „Ondrův ještě venku, ale pak jsme spolu fandily v převlékárně.“

Kristejn Puskarčíková: „Živě jsme to neviděly. Byly jsme v převlékárně, abychom nebyly zpocené, zmrzlé a nenastydly. Koukaly jsme na televizi.“

Co jste během toho dělaly?

Kristejn Puskarčíková a Davidová jednohlasně: „Držely palce a fandily.“

V poslední střelbě kazily i první dvě štafety - Norsko a Itálie. Jak jste vnímaly závěrečnou položku?

Kristejn Puskarčíková: „Upřímně jsem Bimbovi tu situaci vůbec nezáviděla. Když jsem seděla v té převlékačce, tak mně tuhly nohy. Opravdu bych nechtěla být v té pozici, abych přímo střílela o medaili.“

Jak moc si vážíte medaile z mistrovství světa?

Kristejn Puskarčíková: „Já tomu furt nevěřím, takže na pocity se mě ptejte za týden.“

Davidová: „Ještě ji ani nemáme.“

Jelo se vám, Evo, po nemoci dobře?

Kristejn Puskarčíková: „Pocity nebyly úplně ideální, ale naštěstí to takhle dopadlo, takže doufejme, že to půjde jen a jen lépe. Lyže jely skvěle, musím pochválit servis.“

Jaké bude vyhlášení?

Kristejn Puskarčíková: „Nevím jestli je dneska, ale už se na něj těším.“

Co znamená zisk medaile pro další průběh mistrovství světa?

Davidová se směje: „Máme takový interní vtípek, ale ten se nedá publikovat.“

Kristejn Puskarčíková: „Řekněme, že to z nás trochu opadlo a jsme rády, že se takhle odstartovalo. Doufejme, že nám to vydrží.“

Šéf Českého svatu biatlonu Jiří Hamza v nadsázce řekl, že se teď může jet domů. Souhlasíte s ním?

Davidová: „Zkusíme si ještě zazávodit.“

Kristejn Puskarčíková: „Budeme se snažit.“

Po letech přišla konečně medaile. Patříte teď opět do čela pozornosti?

Davidová: „Jsem ráda, že to byla zrovna ta smíšená štafeta. Ukázali jsme, že jsme pořád také silný tým a můžeme promluvit do výsledků.“

Zažily jste někdy štafetu, kterou by tým odjel bez trestného kola na dvě dobití?

Kristejn Puskarčíková: „Já asi ne.“

Davidová: „Ani já.“

Byla skvělá střelba klíčem k úspěchu?

Kristejn Puskarčíková: „Rozhodně.“

Markéto, vy jste se naháněla s italskou hvězdou Dorotheou Wiererovou. Jak jste vnímala tento souboj?

Davidová: „Ona možná neměla svůj den, ale hlavně mě hnalo to, že po mně jedou ještě další dva lidi. Ve štafetě člověk zabere jinak jinak, není to tak, jako když se jede pouze za sebe.“

Jak se bude regenerovat před pátečním sprintem?

Kristejn Puskarčíková: „To jsme si zrovna říkaly, že to není ideální si dát sprint po štafetě. Zavařily jsme si to.“

Bude se aspoň dobře usínat?

Davidová: „Ne.“

Kristejn Puskarčíková: „Ne. Spíše budeme plné zážitků, takže bude problém usnout. Zítra ale závodíme, takže oslavy nebudou.“

Gabriela Koukalová mívala problémy se šampusem. Jakou praxi máte vy?

Kristejn Puskarčíková: „Já jsem ho v životě neotvírala.“

Davidová: „Já taky ne.“

Kristejn Puskarčíková: „Takže to bude jeden velký trapas, jestli tam bude. Budeme doufat, že ho tam dávat nebudou.“