MS v biatlonu 2020 | Puskarčíková: Ve třetím kole tu můžete vyhnít! | iSport.cz

PŘÍMO Z ITÁLIE | Je to již její tradiční role. Na rozjezdu štafety, na prvním úseku. Po nadějném prosinci sice Evu Kristejn Puskarčíkovou zbrzdily v sezoně zdravotní potíže, přesto před dnešním startem smíšené štafety na MS věří, že je znovu na nejlepší cestě ke své top formě. „Uvidíme, ono to ale chvíli trvá, než se tělo zase probudí. Radši nebudu dopředu nic hodnotit,“ přiznala.

Jak jste si zvykla na řídký vzduch, tak charakteristický pro Anterselvu, dějiště MS?

„Ano, je tu řídký vzduch, ale my jsme poslední dny strávili na přípravě v Ridnaun, kde to je také dost náročné. Uvidíme, jestli tady bude větší rozdíl nebo ne.“

S nominací do smíšené štafety jste v duchu počítala, nebo vás překvapila?

„Překvapila, nepřekvapila... já vždycky čekám, co přijde. Takže jsem připravená na vše.“

A první úsek je pro vás lepší než třeba finiš, který zažíváte poslední dobou ve štafetě žen?

„Jak kdy. Na jednu stranu je to příjemné v tom, že to máte hned za sebou. Když máte totiž čekat na poslední úsek, člověk je v buňce už kolikrát nervózní. Vše má něco do sebe.“

Je to zde, kvůli specifickým podmínkám, i jinačí štafeta, než třeba v Ruhpoldingu?

„Ani ne. Možná to zdejší dvoukilometrové kolo je lehčí než jinde, ale v kombinaci s tou výškou... těžko říct. Tvrdé a bolavé nohy jsou v cíli vždycky.“

Co říct i ke střelnici a kopečku před ní, který sice vypadá lehký, ale v té výšce zdání klame.

„Je to tak, tady jste při příjezdu více zahlcení. A je to zrádné v tom smyslu, že se vám tu první dvě kola jede dobře a ve třetím jste schopní totálně vyhnít. Je nutné si tu dobře rozvrhnout síly, abyste zvládli i to třetí.“

Naposledy jste byli v Pokljuce ve smíšené štafetě šestí. Je to i teď taková hrana úspěchu?

„Ano, do 6. místa je to vždycky slušný výsledek. Byli bychom za to rádi.“

A už máte i medaili ze štafety ze Soči, která vám má být dodatečně poslána?

„Ještě jsem ji neviděla. Na papíře jsme bronzoví, ale já tomu nevěřím, než ji budu mít doma.“

Diskvalifikované Rusky vám ji ještě neposlaly?

„Tam je to o tom, že Rusky mají nejprve dát stříbro Norkám a Norky pak mají poslat bronz nám. Posouvá se to. Je to dominový efekt, takže s tím rozdáváním musí někdo začít.“