Jak dál s Davidovou a spol. Střelnice je česká past, kdo na MS září i tápe?

Český biatlonový tým na MS ve slovinské Pokljuce • FOTO: Petr Slavík/Český biatlon Chtěli prolomit dosavadní čekání na medaili, místo toho ale jen dál tahají nohy ze závěje. „S tímhle nemůžeme být spokojení,“ uznal i trenér Egil Gjelland po úvodním vystoupení českých biatlonistů na MS. Zatím ani jednou nebyli v top 10 a v drtivé většině případů doplácí na nepřesnou palbu. Jak vzkřísit Markétu Davidovou a spol.? A jaké jsou další příběhy šampionátu z Pokljuky? Další program MS v biatlonu najdete zde »

Davidová: Nejsem na MS běžkařů! Markéta Davidová ve stíhačce na MS v biatlonu, v níž zaznamenala druhý nejrychlejší běžecký čas... • Foto Petr Slavík/Český biatlon Po běžecké stránce ji MS zastihlo v top formě. V nedělním stíhacím závodě měla dokonce druhý nejlepší čas. „Jenže nejsem na MS klasiků, ale v biatlonu, takže je mi to k ničemu,“ zlobila se do kamery ČT sport Markéta Davidová. Místo atakování medailí zatím byla jen 44. ve sprintu a po dalších nedělních čtyřech chybách se zvedla pouze na 32. místo. Na vrcholné akci roku zatím sbírá jedny z nejhorších výsledků v sezoně a v individuálních závodech má 73% úspěšnost střelby. „Není ale co měnit, není na to čas. V pondělí půjdu určitě střílet a zkusit to nějak spravit,“ doplnila v nahrávce pro biatlonový svaz.

Průběžná královna Tiril Norská biatlonová královna Tiril Eckhoffová ve stíhačce na MS • Foto Petr Slavík/Český biatlon Dojela do cíle a radostí si poskočila, jako to kdysi dělal Martin Fourcade. Aby ne, zatím je to její šampionát. „Jsem velmi spokojená. Netřeba říkat nic dalšího,“ usmála se Tiril Eckhoffová poté, co z dosavadních třech závodů sesbírala tři zlaté. Je to úplně jiné MS než to loňské v Anterselvě, kde vyhořela. V Pokljuce už rovněž převzala od Marte Olsbuové Röiselandové žlutý dres pro lídra SP a útočí i na rekord z minulého roku, kdy její krajanka posbírala 5 zlatých a 2 bronzové medaile. A to dosud měla třicetiletá Norka z MS jen jedno prvenství – z MS 2016 v Oslu (sprint).

Francouzi zpět, Němci pod palbou Emilien Jacquelin se raduje z triumfu ve stíhacím závodě na MS biatlonistů • Foto ČTK/AP Emilien Jacquelin při nedělním vítězství vybílil terče za 17 vteřin. Anais Chevalierová-Bouchetová získala po návratu z mateřské pauzy už stříbro a bronz. A též Martin Fourcade si v neděli zatweetoval „Yessssss“, když viděl, jak se francouzští biatlonisté na vrcholnou akci připravili. Zato vedle Čechů čekají na první medaili Italové, Rusové, Ukrajinci či Němci. „Je to nejhorší začátek za osm let. Ženy jsou ještě blízko, ale u chlapů je rozdíl až děsivý,“ napsal list Der Nordschleswiger, kdy nejlepší mužský výsledek zajel ve stíhačce 20. Arnd Peiffer. To jejich sousedé Rakušané zažívají euforii – kometa nového roku 2021 Lisa Theresa Hauserová už ukořistila dvě medaile.

J. T. Bö: Doplácí na hazard? Johannes Thingnes Bö vyrazil na MS s novou zbraní • Foto ČTK/AP Zariskoval. A provedl razantní změnu v nečekaný čas. „To už musíte mít velký koule,“ uznal i Erik Lesser, když slyšel, že si Johannes Thingnes Bö nechal těsně před MS vyrobit novou zbraň. Údajně chtěl zlepšit dosavadní úspěšnost 85 % a z Francie si objednal model s 3D díly. Zatím se mu to však nevyplácí. Z mix štafet má sice zlato, ale jak ve sprintu, tak stíhačce udělal dvě chyby, přidal zatím jen jeden bronz a palbu má též za 85 %. „Je jasné, že mu to časem pomůže, ale teď to nebyl dobrý čas,“ řekl kouč Patrick Favre. Ba co hůř, včera Nor prohrál další finiš – se Švédem Samuelssonem.

Čeští muži: Krčmář… a pak nic Michal Krčmář při sprintu na MS • Foto Petr Slavík, Český biatlon Dobrá zpráva: Michal Krčmář je měsíc po prodělaném koronaviru zpět, kde byl. A pokud pálí bez chyb, umí být vysoko (jako při 11. místě ve sprintu). Jenže je to stejné jako vloni. Jinak než s čistou střelbou se nemá šanci do běžecky odskočené špice dostat. „Jsem naštvaný, byl to otevřený závod a já ho pokazil svými chybami. Přitom jsem tu v rozpoložení na top 10,“ litoval po nedělních pěti chybách ve stíhačce a 22. místě. Příliš chyb navíc dělá i jindy přesný matador Ondřej Moravec – má úspěšnost 83,3 % a na svém posledním MS v životě už nestačí ani po běžecké stránce.