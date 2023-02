Strkanice na startu. Češi skončili ve smíšené štafetě pátí. Diváci? Masakr

Ačkoliv jim chyběla tradiční opora Tiril Eckhofová a šampionka Marte Olsbuová-Röiselandová toho letos ještě neodzávodila tolik, měli v úvodu mistrovství světa Norové jasně navrch. Hlavně díky mužské části smíšené štafety, kde nejprve Sturla Holm Laegreid na svém úseku kouzlil a stáhl padesátisekundovou ztrátu. Pro Johannese Thingnese Böa už pak při jeho neuvěřitelné běžecké formě nebyl problém, i s chybami na střelnici, dojet do cíle na prvním místě.

Špatně si ale nevedli ani Češi. Štafetu rozjížděla Tereza Voborníková, která na dospělém mistrovství světa, stejně jako finišman Tomáš Mikyska, zažívá premiéru. Hned při první střelecké položce sice dvakrát chybovala, ale omyly dokázala rychle napravit.

„Časově je to super, je to přesně tam, kde chceme být. I stojka s jedním dobíjením byla světovým výkonem,“ hodnotil střelecký kouč mužů Matt Emmons.

Sama Voborníková byla spokojená jen napůl. „Ležka mě mrzí, bohužel nedokážu teď vyhodnotit, kde rány byly. Ale je to tu trošku zrádné, a samozřejmě prvotní nervozita mi moc nepomohla. Takže mě to mrzí, dvě dobíjení byly moc. O to víc jsem se musela snažit na trati, abych ztrátu trošičku zmírnila,“ hlásila v rozhovoru pro ČT sport rodačka z Hostinného.

Nepomohla tomu ani kolize hned na startu, kde se v úzkém místě snažilo dopředu dostat příliš velké množství biatlonistek. „Po závodě se mi šla omluvit Polka, která mě vystrčila kousek po startu. Z toho jsem byla trochu překvapená, protože jsem si tam najela docela dobře. Ale je to kontaktní, tak člověk musí být opatrný, hlavně v prvním kole,“ přiblížila Voborníková.

Ta Markétě Davidové předávala na sedmém místě se ztrátou 48 sekund na vedoucí Francouzky, blízko však byla Japonka, kterou česká jednička brzy předjela. Ani Davidová však nebyla na střelnici bezchybná, na obou položkách vždy jedenkrát minula.

„Musím říct, že to bylo těžké, trošku jsem doufala, že se mi to pojede líp, ale bylo to tak, jak to bylo. Doufám, že jsem to Bimbovi (Michalu Krčmářovi) přivezla aspoň trochu v kontaktu, že tam měl kolem sebe lidi. Ale samozřejmě mě to mrzí, mohlo to být ještě o kus lepší,“ řekla Davidová.

Co ji mile překvapilo, byla úchvatná divácká kulisa. „Je to masakr. Jak jsme teď byli zvyklí, že byl klid, tak tohle je velký rozdíl.“

Krčmář vyrážel po předávce na trať na osmé příčce, ale na trati běžel jako o život. Při střelbě vleže jednou minul, stojku už měl čistou a v posledním kole vysekl neskutečný běh. Celkově byl na svém úseku čtvrtý nejrychlejší na trati.

„Jsem velice spokojený, pro chlapy je to obrovský kvapík na těch dvou kilometrech. Prostě totální sprint a rychlá střelba na střelnici. Ale nemyslím si, že to na trati bylo úplně top. Byl to rozjezdový závod, potřeboval jsem tělo prošťouchnout a budu věřit, že v sobotu se mi pojede líp,“ poukázal na nadcházející sprint.

V jeho případě byl spokojený i Emmons právě se střelbou. „V létě jsme pracovali nejvíc na přesnosti, tu má. A teď tlačíme na střelecké časy, ale zároveň musíme udržet přesnost, to nemůže zmizet,“ přiblížil, na co se při střelbě zaměřují.

Díky skvělému výkonu předával Krčmář Mikyskovi na pátém místě se ztrátou necelých 27 sekund na vedoucí Nory. Pro českého mladíka to byl křest ohněm, který ale bravurně zvládl.

„Mám z toho určitě pozitivní pocity. Střelecky to bylo super, škoda té jedné rány. Na trati jsem se cítil dobře. Snažil jsem se tam držet Simona Edera, jet za ním. Při střelbě jsem ho při ležce až tolik nevnímal, ale ta stojka, když tam spustil svoji kanonádu…“ připomněl Rakušana, se kterým se přetahoval o čtvrté místo. Nakonec neúspěšně.

Velké divadlo v samotném cíli pak předvedl Quentin Fillon Maillet, který zapomněl na cílové rovince zahnout lehce doprava a měl pak co dělat, aby se vrátil a cílem projel na třetím a tedy medailovém místě.