Davidová po třech závodech na MS: Jsem taková uťáplá. Snad to bude lepší

PŘÍMO Z OBERHOFU | Blíží se obhajoba jejího titulu ve vytrvalostním závodu. Ten přijde na řadu už ve středu. Teď má Markéta Davidová za sebou tři závody a hlavně po tom posledním nebyla spokojená. Střelecky to nebyl ideál, hlavně ji však trápily výkony na trati. Oteplování a s ním mokřejší a těžší sníh tomu navíc moc nepřidají. Přesto ale česká biatlonová jednička neztrácí naději. „Doufám, že to bude lepší.“

Tratě v německém Oberhofu jsou náročné. A to se k tomu nemusí ani přidat těžké podmínky jako vítr a mlha. Samy o sobě řadě biatlonistů dělají vrásky na čele. Českým závodníkům a závodnicím by ale naopak měly sedět. Stejně tak Markétě Davidové.

„V minulosti to tak bylo, tak bych si myslela, že by to mělo stále platit. Akorát se tady teď má běžecká forma nesetkala s úplným vrcholem, jak bych si představovala. Ale na druhou stranu ve stíhačce se mi jelo o něco líp než závody předtím. Tak doufám, že to bude lepší,“ prohlásila po nedělním závodu, ve kterém po šestém místě ve sprintu klesla na 16. příčku.

Vprostřed závodu to vypadalo, že na běžkách už to zase začíná být ta stará dobrá Davidová. Jenže ke konci se to zase změnilo. „Koukala jsem na analýzy a zase jsem tam hodně ztratila v posledním kole. Ke konci mi vždycky malinko chybí. Ale uprostřed závodu jsem se cítila dobře, tak doufám, že se to nějak rozjede. Jsem taková uťáplá. Není to, že by mě něco trápilo, ale nemůžu se pořádně rozjet,“ krčila rameny mistryně světa z vytrvalostního závodu z roku 2021.

Po mrazivých dnech na začátku světového šampionátu navíc přichází značné oteplování, sníh pod slunečními paprsky taje a trať tak bude těžší a pomalejší. Ženy však mají dva dny na to odpočinout si po první části MS a nabrat trochu síly.

„Jsem ráda, že máme teď dva dny volna. Ale je to náročné. Oberhof je fakt těžký sám o sobě, ale ta trojka (tříkilometrový okruh), co nás čeká v individuálu, bude fakt náročná. Zvlášť jestli bude takový pomalý sníh,“ předvídala Davidová.

Na středu navíc předpověď hlásí až 9 stupňů a jasno. „Už teď je to pomalé, sakra pomalé. Bude to fakt těžký závod.“