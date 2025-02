Krčmář přišel o medaili na poslední střelbě. Slaví Francouz, nezdar Norů

Zatímco dalším třem českým reprezentantům se střelecky nevedlo, Michal Krčmář dlouho pálil bezchybně. V polovině závodu se držel na pódiu, lauf potvrdil také při druhé položce vleže. Rozhodující byla poslední stojka, na které dva terče netrefil. Resumé? Osmé místo.

„Zklamání je asi silné slovo, ale na jednu stranu jsem strašně rád, že jsem takový závod mohl zažít, že jsem byl ve hře a jel jsem o medaili. Prostě jsem o to bojoval. To mě naplňuje, to mě bavilo, ale strašně mě mrzí poslední stojka. Nezvládl jsem ji, tak to je, je to sport,“ líčil Krčmář v rozhovoru pro Českou televizi.

„Podmínky nebyly lehké, na první ležce jsem cvakal tři cvaky, pak jsem dva vracel. Na první stojce trošku pofukovalo a musel jsem si to hlídat. Byl to složitý závod na to, jak to vypadalo, bylo tam dost chyb. Ale takhle to prostě je,“ komentoval Krčmář.

Myslel při běhu před poslední střelbou na to, že obrovský individuální úspěch je blízko? „Až moc jsem na to myslel,“ usmál se. „Věděl jsem, že od druhého kola jsem jel pátý, třetí, čtvrtý... Furt se to nějak míchalo. Pracoval jsem s tím a celé čtvrté kolo jsem se snažil dostat do toho, abych nemyslel na to, co přijde. Upřímně ale říkám, že se mi to nepovedlo. Celou stojku si pamatuju, to je prostě špatně.“

Úsměv od ucha k uchu mohl mít Éric Perrot, který vybojoval pro Francii čtvrtou zlatou medaili na tomto světovém šampionátu. Stejně jako druhý Tommaso Giacomel minul jediný terč, díky daleko lepšímu běžeckému času ale dvacetikilometrový boj ovládl.

„Jsem šťastný za to, co se mi povedlo. Chtěl jsem trefit všechny terče, protože jsem věděl, že by to mohlo být klíčové. Ani jsem si nemyslel, že by to mohlo dopadnout takhle dobře,“ hlásil šťastný Perrot.

Střelnice je pořád jiná

Napínavý boj o bronz vyšel dalšímu reprezentantovi ze země galského kohouta. Quentin Fillon Maillet zdolal o patnáct sekund Fina Olliho Hiidensala. Zároveň domácí Švýcary připravil o první medaili, k níž neměl daleko ani pátý Niklas Hartweg.

Jako první ze všech závodníků se na trať vydal Tomáš Mikyska. „Rozhodně to nebyla výhoda. Pociťoval jsem, že každým kolem se trať zrychlovala, takže jednička na startu absolutně žádnou výhodou nebyla,“ popisoval.

I přes vleklé zdravotní trable se chtěl alespoň částečně přiblížit desátému místu z Nového Města na Moravě. Na střelnici ale netrefil šest terčů, nepovedla se mu především třetí položka, v níž minul třikrát.

„Tady se to mění každým dnem, střelnice je pořád jiná a jiná. Bohužel na třetí položce se mi to tam furt točilo. Kdyby byl vítr alespoň na jednu stranu,“ posteskl si Mikyska. „Cvakal jsem tam a zpátky, ale prostě to nešlo. Každopádně to byl nejlepší závod, který jsem v této sezoně zajel. Jsem za to rád. Myslím si, že by to mohlo být i lepší, kdybych začínal později, ale co se dá dělat,“ hlásil po 63. místě v cíli.

Do elitní třicítky se protlačil Vítězslav Hornig, kterého od lepšího umístění zastavily čtyři chyby na střelnici. Střelba se pak vůbec nevydařila Jonáši Marečkovi, jenž zaváhal sedmkrát.

Propadli favorizovaní Norové, z nichž byl nejlepší devátý Endre Strömsheim. Rekordman v počtu individuálních titulů Johannes Thingnes Bö skončil dvacátý.

Mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko):

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Perrot (Fr.) 47:58,1 (1 tr. minuta), 2. Giacomel (It.) -52,4 (1), 3. Fillon Maillet (Fr.) -1:59,5 (3), 4. Hiidensalo (Fin.) -2:14,9 (0), 5. Hartweg (Švýc.) -2:15,5 (2), 6. Fak (Slovin.) -2:18,8 (1), ...8. Krčmář -3:02,9 (2), 27. Hornig -5:15,6 (4), 63. Mikyska -7:23,2 (6), 83. Mareček (všichni ČR) -10:46,7 (7).