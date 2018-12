Kde se vzala ta viróza? Těžko říct, snad brzy odejde, říká Puskarčíková | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA VIDEOBLOG: Jak vypadá areál SP v Novém Městě? A má vůbec své kouzlo? VŠECHNA VIDEA ZDE

Co za zdravotní potíže vás tedy v týmu trápí?

„Těžko říct, hodně toho lítá. Nevíme, odkud se to vzalo, nicméně doufáme, že to brzy odejde.“

Tušíte, kde se to vzalo?

„Nejdřív to postihlo servisní tým, pak to sedlo i na závoďáky. Dělali jsme různá opatření, jako antibakteriákní gely a podobně, ale asi to nejde úplně minimalizovat.“

Prý se to projevuje žaludečními potíži?

„Ano, je to tak.“

Může to být třeba z jídla?

„Těžko říct, kolikrát každý jíme i jinde. Nějaké svačiny, a tak… těžko říct.

Vy jste nicméně v pořádku?

„No není to úplně nejlepší, ale držím se.“

