SP v biatlonu Hochfilzen 2019 - program a výsledky ONLINE | iSport.cz

Hochfilzen patří mezi tradiční prosincové zastávky SP v biatlonu. Hezké vzpomínky na zdejší tratě má i Gabriela Koukalová, která zde posbírala několik cenných kovů v závodech SP i na MS v roce 2017. Ta však v květnu definitivně ukončila kariéru.

Kdo z Čechů se představí v Hochfilzenu?

Čeští biatlonisté při první zastávce světového poháru v Östersundu startovali v podobné sestavy. Vypadla z ní pouze Veronika Vítková.

Muži: Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Michal Šlesingr, Adam Václavík, Jakub Štvrtecký

Ženy: Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová

Kvůli nemoci v Östersundu chyběl Tomáš Krupčík, který by měl za týmem dorazit právě do Hochfilzenu. Naopak z Östersundu po vytrvalostním závodu odcestovala domů Veronika Vítková a do konce roku ji čeká úplné tréninkové volno. Vynechá tak závody v Hochfilzenu a Annecy.

Program SP v Hochfilzenu 2019

pátek 13. prosince 11:30 - Sprint žen na 7,5 km

1. Wiererová (It.) 21:26,5 (1), 2. Tandrevoldová (Nor.) -5,9 (0), 3. Mironovová (Rus.) -18,3 (1), 4. Fialková (SR) -22,1 (0), 5. Öbergová (Švéd.) -24,3 (1), 6. Charvátová (ČR) -29,3 (1), 7. Olsbuová Röiselandová -32,4 (2), 8. Eckhoffová (obě Nor.) -33,7 (2), 9. Valj Semerenková (Ukr.) -34,7 (0), 10. Bescondová (Fr.) -38,2 (0), ...17. Jislová -53,4 (0), 32. Kristejn Puskarčíková -1:14,7 (2), 35. Davidová (všechny ČR) -1:21,5 (2).

pátek 13. prosince 14:20 - Sprint mužů na 10 km

1. J.T. Bö (Nor.) 25:07,8 min. (1 trest. okruh), 2. Desthieux (Fr.) -7,8 (1), 3. Loginov -14,6 (0), 4. Jelisejev (oba Rus.) -20,6 (0), 5. Hofer (It.) -20,8 (1), 6. T. Bö (Nor.) -23,4 (2), 7. Windisch (It.) -31,7 (1), 8. Leitner (Rak.) -35,1 (0), 9. Pidručnyj (Ukr.) -37,6 (1), 10. M. Fourcade (Fr.) -38,8 (2), ...29. Štvrtecký -1:16,6 (3), 32. Moravec -1:24,8 (1), 40. Krčmář -1:38,9 (2), 69. Šlesingr -2:16,8 (2), 94. Václavík (všichni ČR) -3:13,3 (5).

sobota 14. prosince 11:30 - Štafeta žen na 4x6 km

1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Eckhoffová, Olsbuová-Röiselandová) 1:10:04,7 hod. (1 trest. okruh + 7 dobíjení), 2. Rusko (Rezcovová, Kuklinová, Mironovová, Jurlovová-Perchtová) -8,2 (0+5), 3. Švýcarsko (E. Gasparinová, S. Gasparinová, A. Gasparinová, Häckiová) -1:04,1 (1+9), 4. Ukrajina -1:09,2 (0+8), 5. Kanada -1:09,3 (0+7), 6. ČR (Jislová, Charvátová, Davidová, Kristejn Puskarčíková) -1:16,1 (1+12).

sobota 14. prosince 14:55 - Stíhací závod mužů na 12,5 km

1. J.T. Bö (Nor.) 31:27,0 (0), 2. Loginov (Rus.) -33,5 (0), 3. Jacquelin (Fr.) -40,5 (0), 4. Fak (Slovin.) -41,6 (0), 5. Desthieux (Fr.) -41,6 (1), 6. T. Bö (Nor.) -1:06,3 (2), 7. Hofer (It.) -1:16,9 (2), 8. Claude -1:19,9 (2), 9. Fillon Maillet -1:20,2 (2), 10. M. Fourcade (všichni Fr.) -1:20,9 (2), ...29. Krčmář -3:03,6 (2), 41. Moravec -4:21,7 (3), 45. Štvrtecký (všichni ČR) -4:45,0 (6).

neděle 15. prosince 12:00 - Stíhací závod žen na 10 km

neděle 15. prosince 14:00 - Štafeta mužů na 4x7,5 km

Průběžné pořadí SP v biatlonu

Muži (po 4 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 211, 2. Loginov 177, 3. Desthieux 175, 4. T. Bö 168, 5. M. Fourcade 162, 6. Jelisejev (Rus.) 155, ...23. Krčmář 50, 34. Moravec 33, 43. Štvrtecký 23, 51. Václavík 15, 63. Šlesingr 6.

Ženy (po 3 z 24 závodů): 1. Wiererová 156, 2. Tandrevoldová 113, 3. Olsbuová Röiselandová 112, 4. Öbergová 101, 5. Simonová (Fr.) 95, 6. Häckiová (Švýc.) 93, 7. Davidová 84, ...22. Charvátová 49, 24. Kristejn Puskarčíková 49, 39. Jislová 24.