Hra mocných! Biatlon má jasné favority, Čechy svět zatím opomíjí

Tarjei Bö (32 let/Nor.)

Minulá sezona: 4. místo (740 b.) Střelba: 88,1 % (380/431) Běh: +4,0 % proti průměru

Že nejhorší spory jsou ty v rodině? Tady by to neplatilo. O pět let starší Tarjei je s Johannesem i přes jeho úspěchy jedna ruka… to ale neznamená, že by mu konečně rád neukázal, kdo je starší bratr! V předsezonních dvou testovacích závodech Tarjei svého sourozence vždy porazil.