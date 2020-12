Hochfilzen 2020: program a výsledky třetí a čtvrté zastávky SP v biatlonu

Zamilované místo Lucie Charvátové. Zde poprvé skončila v desítce, zde i v minulé sezoně skončila ve sprintu šestá. Zlaté místo Gabriely Koukalové z MS 2017 a jeden z mála areálů, kde se finišuje do mírného kopečka. To je Hochfilzen, který je útočištěm světové biatlonové elity po aktuální dva víkendy. Premiérově se ve Světovém poháru představila devatenáctiletá Ukaleq Siettemarková z Grónska.

Hochfilzen patří mezi tradiční prosincové zastávky SP v biatlonu. A hezké vzpomínky na něj mají i české barvy. Gabriela Koukalová zde posbírala několik cenných kovů v závodech SP i na MS v roce 2017. Ta však v květnu definitivně ukončila kariéru. V roce 2015 tu skončila pátá Lucie Charvátová, která se blýskla i loni šestým místem.

Program SP v biatlonu 2020/21 - Hochfilzen

Výsledky SP v Hochfilzenu

Ženy - sprint (7,5 km)

1. Alimbekavová (Běl.) 20:12,3 (0), 2. Eckhoffová (Nor.) -8,5 (1), 3. Preussová (Něm.) -9,9 (1), 4. Röiselandová (Nor.) -16,9 (1), 5. Davidová (ČR) -19,4 (1), 6. Simonová (Fr.) -20,1 (2), 7. Vitozziová -22,3 (0), 8. Wiererová (obě It.) -25,6 (1), 9. Hauserová (Rak.) -34,1 (1), 10. Eganová (USA) -35,7 (1), ...24. Charvátová -1:05,4 (3), 77. Teplá -2:31,8 (1), 83. Jislová -2:45,0 (4), 84. Puskarčíková (všechny ČR) -2:51,0 (4).

Muži - sprint (10 km)

1. Dale (Nor.) 23:32,5 (0 trest. kol), 2. Fillon Maillet -17,1 (0), 3. Claude (oba Fr.) -29,0 (1), 4. J.T. Bö (Nor.) -41,2 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -44,3 (0), 6. Jacquelin (Fr.) -45,7 (2), 7. Christiansen (Nor.) -51,1 (1), 8. Doll (Něm.) -51,7 (1), 9. Laegreid (Nor.) -56,3 (1), 10. Lesser (Něm.) -1:00,0 (1), ...31. Krčmář -1:41,1 (2), 38. Moravec -1:53,9 (1), 41. Štvrtecký -2:01,1 (3), 77. Krupčík -2:55,5 (3), 79. Václavík (všichni ČR) -2:57,6 (4).

Biatlon: Davidová se blýskla pátým místem, muži ve sprintu propadli

Ženy - štafeta (4x6 km)

1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Eckhoffová, Röiselandová) 1:08:04,3 (1 trest. okruh + 6 dobíjení), 2. Francie (Bescondová, Simonová, Braisazová, Chevalierová) -24,5 (0+16), 3. Švédsko (Skottheimová, Perssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) -32,5 (1+9), 4. Německo -32,7 (1+9), 5. Itálie -37,1 (0+3), 6. Rakousko -1:12,9 (1+10), ...11. ČR (Jislová, Davidová, Puskarčíková, Charvátová) -2:41,8 (3+14).



Muži - stíhací závod (12,5 km)

1. Fillon Maillet 32:38,7, 2. Jacquelin (oba Fr.) -25,5 (0), 3. Dale -49,5 (2), 4. J.T. Bö (oba Nor.) -58,0 (3), 5. Claude (Fr.) -1:10,2 (3), 6. Laegreid -1:18,1 (1), 7. T. Bö (oba Nor.) -1:21,6 (3), 8. Eder (Rak.) -1:22,0 (1), 9. Guigonnat (Fr.) -1:23,0 (0), 10. Samuelsson (Švéd.) -1:37,2 (2), ...27. Krčmář -2:34,9 (2), 48. Moravec -4:55,4 (5), 49. Štvrtecký (všichni ČR) -4:58,9 (7).



Krčmář dojel stíhačku v Hochfilzenu 27., ženy byly ve štafetě jedenácté

Ženy - stíhací závod (10 km)

1. Röiselandová (Nor.) 29:04,6 (2), 2. Alimbekavová (Běl.) -13,9 (0), 3. Simonová (Fr.) -17,8 (3), 4. H. Öbergová (Švéd.) -21,4 (0), 5. Knottenová (Nor.) -52,6 (0), 6. Wiererová (It.) -1:04,9 (2), 7. E. Öbergová (Švéd.) -1:11,8 (3), 8. Preussová (Něm.) -1:13,9 (3), 9. Davidová (ČR) -1:22,0 (3), 10. Hauserová (Rak.) -1:31,6 (3), ...Charvátová (ČR) nedokončila.



Muži - štafeta (4x7,5 km)

1. Švédsko (Femling, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) 1:16:31,5 (0 trest. okruhů + 8 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, Dale, T. Bö, J.T. Bö) -5,7 (1+11), 3. Německo (Lesser, Rees, Doll, Horn) -44,1 (0+7), 4. Rusko -1:13,5 (1+9), 5. ČR (Mikyska, Štvrtecký, Moravec, Krčmář) -1:35,1 (0+6), 6. Francie -1:51,3 (3+12).



Průběžné pořadí SP v biatlonu 2020/21

Muži: 1. J.T. Bö 296 b., 2. Samuelsson 246, 3. Fillon Maillet 237, 4. Dale 222, 5. Laegreid 215, 6. T. Bö 210, ...17. Krčmář 131, 24. Moravec 93, 66. Krupčík (ČR) 1.

Ženy: 1. Röiselandová 271, 2. Alimbekavová 265, 3. H. Öbergová 259, 4. E. Öbergová 208, 5. Wiererová 185, 6. Preussová 184, ...11. Davidová 153, 53. Charvátová 25, 64. Jislová (ČR) 3.

Česká nominace v Hochfilzenu

Muži: Michal Krčmář, Tomáš Krupčík, Tomáš Mikyska, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík

Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessice Jislová, Eva Puskarčíková, Eva Teplá, Tereza Voborníková

Premiéra devatenáctileté biatlonistky z Grónska

Zní to exoticky, ale Ukaleq Siettemarková v 19 letech posbírala řadu biatlonových úspěchů, loni si z MS juniorů v biatlonu odvezla zlatou medaili, bodovaná umístění sbírala i na začátku minulé sezony v IBU Cupu. Lásku k biatlonu zdědila po rodičích, pravidelně trénuje s mladými norskými biatlonisty a v Hochfilzenu ji čeká první start ve světovém poháru. V barvách Grónska.

Jak se biatlonistům v Hochfilzenu dařilo naposledy?

Už to jednou padlo, v Hochfilzenu se loni dařilo Lucii Charvátové, která obsadila ve sprintu 6. místo. Dobré umístění bohužel nepotvrdila ve stíhačce, ve které se po šesti chybách propadla mimo elitní třicítku. V té se naopak dařilo Evě Puskarčíkové, která dojela osmá. Spokojenost panovala i s výsledkem štafet, ženy dojely šesté, muži pátí. Přemožitele v Hochfilzenu nenašel J. T. Bö, po vítěství ve sprintu a stíhacím závodě vyhráli Norové i štafetu, najde se přemožitel letos? Do Hochfilzenu totiž J. T. Bö opět přijíždí jako vedoucí závodník celkohové pořadí SP.

Výsledky SP v Hochfilzenu 2019/20 >>