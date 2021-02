Pokljuka, kde to začalo. Koukalová vzpomíná na triumfy i zabalení do folie

Gabriela Koukalová má na Pokljuku velké vzpomínky • FOTO: koláž iSport.cz Když se řekne Pokljuka, ona vám ji shrne dvěma větami: „Silnice do hor, jež náhle končí. A místo, kde lišky dávají v dobrém smyslu dobrou noc.“ Přesto je to nejen dějiště tohoto MS, ale i lokalita, kde Gabriela Koukalová zažila jedny z nejlepších okamžiků kariéry. Zde se zrodila její hvězda. Zde začala více dbát na zdravější styl. Nebo tu zažila řadu humorných historek. Jak na to vše vzpomíná?

Prosinec 2012: Zrodila se hvězda 1. místo ve sprintu, 2. místo ve stíhacím závodě, 3. místo v závodě s hr. startem Památný víkend od 14. do 16. prosince 2012. Po něm už nebylo nic jako dřív! Triem medailí jakoby se dříve ne tak sledovaný biatlon prorval na povrch. A Gabriela, tehdy Soukalová, hrála hlavní roli. „Pokljuka byla vždy jedna z mých oblíbených destinací. Oproti Ruhpoldingu tam nechodilo až tolik lidí a to mi ze začátku vyhovovalo. Tou dobou jsem ještě nebyla připravená na tak velký tlak a tady šlo o určité vkročení do kolotoče, který následoval,“ vzpomíná na první medailový hattrick. Její sestra jí gratulovala slovy: „Nezapiješ, nevyhraješ.“ Její maminka zase žertovala: „Víš, že podvádět se nemá. Oni ti na to přijdou, že sis tu trať zkrátila.“ Zrodila se budoucí superstar. „Jo, mamča má svůj typický humor a na tuhle hlášku asi nikdy nezapomenu. Vzpomínám si, že jsem měla ze sebe radost a byla překvapená, protože jsem nikdy nevěděla, že můžu být tak dobrá. Také si ale pamatuji, jak byl náš trenér Jindra Šikola naštvaný, protože jsem nebyla jeho favoritka. Po mé první výhře i zrušil večerní poradu a cestou ze stadionu bylo v autě ticho. To bylo nepříjemné, ale už je to pryč. Takové okamžiky mě zocelovaly a právě i díky nim jsem si šla ještě tvrději za svým snem,“ tvrdí. Gabriela, tehdy ještě Soukalová, v Pokljuce 2012 • Foto Michal Beránek, Sport

Prosinec 2015: Restart po Soči 1. místo ve sprintu, 20. místo ve stíhacím závodě, 4. místo v závodě s hr. startem Pamatujete? Po olympijské hostině v Soči přišel půst. A další sezonu Gabriela Soukalová otevřela až 62. místem z vytrvalostního závodu. Byla unavená z mimosportovních aktivit. Výsledkově se hledala. Až ale v Pokljuce přišlo obrození – triumf ve sprintu. „Mám možná ještě větší radost než v Soči,“ vyznávala se tehdy. A teď? „Byla to sezona, kdy jsem se snažila dát zdravotně do pořádku a v úvodu jsem ani neměla požadovanou váhu. Tohle vítězství ale pro mě byla vzpruha, protože jsem věděla, že to jde a chce to jen čas. Šlo o můj restart a začátek cesty za lepším životním stylem. Vyšla jsem s tím ven, přiznala poruchy přijmu potravy, řekla to i Ondřeji Rybářovi a začala jsem navštěvovat výživové poradce. Vše pak gradovalo úspěchy na MS v Kontiolahti,“ říká dnes Koukalová. Už tehdy si pohrávala s myšlenkou skončit. „Díky tomu, že jsem se ale pak začala cítit lépe fyzicky i psychicky, pomohlo mi to vydržet další dva roky, aniž bych měla jiné zdravotní problémy.“ Gabriela Soukalová na návštěvě ve Sportu těsně před odjezdem do Pokljuky v prosinci 2015 • Foto Dominik Bakeš/Sport

Prosinec 2016: Triumf v SP, zde vybílené terče 5. místo ve sprintu, 4. místo ve stíhacím závodě, 2. místo v závodě s hr. startem Životní sezona. Nebyl podnik, kde by Gabriela Soukalová nestála na stupních vítězů, dlouhou dobu vozila žlutý dres a nakonec i v SP památně triumfovala. Ač ale proslula svými přehmaty, tento rok se v Pokljuce přimotala do jedné z kuriozit ne vlastní vinou. Přijela na střelecký stav, chtěla spustit, ale co to… její terče ještě nebyly po předchozí závodnici natažené. Musela tak přeskakovat na jiné místo, udělala při palbě chybu a skončila pátá. „Jsou to zvláštní momenty a člověk se z nich učí. To, že mi někdo vystřílel terče, se mi stalo v kariéře dvakrát. Jednou to snad byla Tora Bergerová, která to vypálila tak rychle, že já bych to nikdy takhle nedala,“ směje se. Na konci tohoto ročníku však byla sláva v Chanty Mansijsku. „Tu formu si pamatuju – hlavně když vyrazím na běžky teď a říkám si, kde ty loňské sněhy jsou. Ráda vzpomínám na časy, kdy jsem dojela do cíle a říkala si, že nejsem ani unavená, že bych mohla jet ještě jednou. Takovou formu jsem měla asi v Soči,“ míní. V životní sezoně se musela v Pokljuce narychlo přemisťovat na jiný stav • Foto ČTK

Prosinec 2017: Bez medaile, ale šťastná za Puskarčíkovou 7. místo ve sprintu, 26. místo ve stíhacím závodě, 4. místo ve štafetě O pár měsíců později se stala mistryní světa ve sprintu, tehdy však vyšla v Pokljuce na prázdno. Přesto slavila. A to za Evu Puskarčíkovou, která tehdy ve stíhacím závodě skončila bronzová. „Jo, to si pamatuju. Bylo to milé a tohle vždy potěší a nakopne. Šlo i o překvapení, jenže Eva je člověk, který je v týmu oblíbený – je to nekonfliktní osoba a každý ji to po právu přál. V mých očích to byla zlatá doba, kdy se lidé o víkendu scházeli u televize, aby nám fandili. Myslím, že jsme vytvářely euforii, aniž bychom si to moc uvědomovaly. Přála jsem si, že nás takhle bude vystupovat víc,“ vzpomínala Koukalová. 26. místo ve stíhačce bylo sice její nejhorším umístěním v sezoně, avšak i zde zaujala: Když ve finiši přišlápla lyži Miriam Gössnerové, a ta spadla, Češka na ní před finišem férově počkala a pustila před sebe. Šlo však o její poslední individuální závod v Pokljuce v kariéře. Gabriela Koukalová před sebe v cíli stíhačky pouští Miriam Gössnerovou • Foto Repro ČT sport Gabriela Koukalová v roce 2017 • Foto Barbora Reichová/Sport

2012 – 2017: Historky ze soustředění Je to jejich oblíbené místo pro přípravu. Tráví zde i několik měsíců do roka. „Ano, Pokljuka byl pro nás vždy druhý domov. Platilo, že jsme i personál hotelu znali jménem, věděli jsme i pomalu kdo, kde bydlí nebo kolik má dětí… a milovala jsem jejich brambory se smetanou,“ říká Koukalová. Se spoustou času však souvisí i řada historek a vtipů, které měly nabourávat rutinu. „Jednou jsem si půjčila od kuchaře průhlednou fólii a překryla s ní mísu chlapské toalety. Když pak šel jeden z trenérů na záchod, nestíhal se divit, jak se mu to vracelo. Celý zděšený tehdy vyběhl ven, začal se smát a pátrat kdo to udělal. Když pak kluci přišli na to, že jsem to byla já, tak mě tou fólií obvázali, udělali ze mě takovou housenku a položili mě do recepce, kam se mi chodili smát. Až po desítkách minut se však nade mnou slitovali a Michal Šlesingr mě přišel osvobodit,“ směje se ještě dnes Koukalová. Gabriela Koukalová dokázala na soustředěních vymyslet leccos • Foto Barbora Reichová/Sport

Únor 2021: Pokljuka v televizi Ač se už ji dnes v Pokljuce na mistrovství světa nevidíte a po konci kariéry v roce 2019 ji do světa profesionálního biatlonu nic netáhne, stále je v plném kole. V osobním životě, s řadou projektů, i coby moderátorka pořadu Showtime. Tak jako tak… na svůj bývalý sport se dál ráda podívá. „Když mám čas, snažím se dívat na všechny závody, a teď během MS mám i trochu čas je vidět. Nejvíce se těším na štafety, ať už jde o ženské nebo mužské. Z kariéry ale také ráda vzpomínám na smíšené, kde je to promíchané napříč pohlavími a má to své kouzlo. Držím všem z našich závodníků palce, ať dopadnou co nejlépe,“ netají se vítězka světového poháru a dvojnásobná mistryně světa. Biatlonová šampionka Gabriela Koukalová má novou roli, uvádí pořad Showtime na CNN Prima News • Foto CNN Prima News

DALŠÍ PROGRAM MS 16. 2. 2021 12.05 Vytrvalostní závod žen – 15 km 17. 2. 2021 14.30 Vytrvalostní závod mužů – 20 km 18. 2. 2021 15.15 Smíšená štafeta dvojic 20. 2. 2021 11.45 Štafeta žen – 4x6 km 20. 2. 2021 15.00 Štafeta mužů – 4x7,5 km 21. 2. 2021 12.30 Závod s hromadným startem žen – 12,5 km 15.15 Závod s hromadným startem mužů – 15 km Všechny závody vysílá přímým přenosem ČT Sport Markéta Davidová - největší letošní česká naděje • Foto Petr Slavík (Český biatlon)