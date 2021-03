Soukalová je po rozvodu těhotná! Oznámila také změnu jména

2015. Gabriela Koukalová vstoupila do Síně slávy deníku Sport a dostala památeční titulní stranu od šéfredaktora Lukáše Tomka. • Archiv deníku Sport

Gabriela Soukalová na návštěvě ve Sportu těsně před odjezdem do Pokljuky v prosinci 2015 • Dominik Bakeš/Sport

Skvělé zprávy pro Gabrielu Soukalovou. Ano, nejenže se po rozvodu vrátila zpátky k rodnému příjmení, ale také je těhotná. Rodinu zakládá s přítelem Milošem, oznámila to v CNN Prima News.

Nového přítele představila půl roku po rozvodu, teď ohlásila další radostnou zprávu. Gabriela Soukalová, která se po krachu manželství s badmintonistou Petrem Koukalem vrátila zpátky k rodnému příjmení, je těhotná.

„Jsem s partnerem šťastná a plánujeme společnou budoucnost,“ vyprávěla Soukalová už začátkem února. Další velkou novinu vypustila do světa pouze o měsíc později, nový pár čeká miminko, oznámila na CNN Prima News. „S Milošem se známe už několik let, byli jsme hodně blízcí přátelé. Spoustu posledních let pracoval v gastronomii,“ přibližovala bývalá biatlonistka svého nového přítele.

S nyní již bývalým manželem se údajně rozešli proto, že měli rozdílné představy o partnerském životě. „Možná jsme to pochopili až pozdě právě proto, že jsme na začátku našeho vztahu kvůli náročnému sportovnímu programu nesdíleli stejnou domácnost a netrávili spolu tolik času,“ uvažovala minulé září. Teď může minulost definitivně hodit za hlavu. S prvorozeným potomkem ji čeká zbrusu nová kapitola života.

Vše se zdá být zalité sluncem. Na novém partnerovi si Soukalová váží především toho, že ji respektuje se všemi chybami. „Je to obrovsky osvobozující," přiznala moderátorka pořadu ShowTime. Miloš je podle jejích slov sportovní multitalent. „Hodně inklinuje i k umění, což je mi blízké. Věcí, které máme společné, je prostě celá řada. Jsem šťastná.“

Svatba se ale zatím podle spokojeného páru konat nebude, i když radostná zpráva posledních dní by přece jen mohla věci uvést trochu do pohybu...