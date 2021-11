Historka jak od Koukalové: Davidová málem nestihla odlet, kvůli čemu?

Zima s vrcholem na olympijské misi v Pekingu začala pro český biatlon dramatickou scénkou jeho zlaté dívky.

„Každý rok si s sebou vozím adventní kalendář od maminky. Do jednoho okýnka mi letos dala prskavky, které neprošly letištní kontrolou. Málem jsem pak nestihla odlet, protože jsme byli na letišti na poslední chvíli,“ líčila Davidová na svazovém webu. „Musela jsem se pro tašku vracet, aby z ní pán mohl prskavky vyndat. Pak jsem sprintovala zpátky, kde na mě čekalo celé letadlo. Takže mám teď v kalendáři o pytlíček míň.“

Fanoušci můžou být v klidu. Český tým dorazil do Östersundu kompletní, k první večeři si pochutnal na řízku a v sobotu už ho čeká první start, jímž bude vytrvalostní závod.

„Cítím se normálně jako každý rok. Já to na sobě nepoznám a čísla ode mě taky neuslyšíte,“ říká ke svým ambicím Markéta Davidová, která právě v dlouhém závodě na patnáct kilometrů se čtyřmi střelbami v minulé sezoně vyhrála mistrovství světa.

V mužském závodě na 20 kilometrů půjde český tým do boje pod vedením nového lídra Michala Krčmáře.

„Neustále na sobě pracujeme, ale soupeři taky nespí, taky se zdokonalují, zřejmě taky trénují,“ směje se Krčmář na úvod zimy, v které by rád navázal na nadějné momenty z té minulé. „Furt mě ten biatlon baví, furt mám tu touhu. Vloni jsem se vrátil na vlnu, v některých závodech jsem dokázal bojovat v předních liniích, což jsem dva roky po olympiádě necítil. Doufám, že letos nějaké závody přijdou a já se tam dokážu o něco poprat.“

Mužský i ženský tým bude v úvodních závodech zimy bojovat především o udržení či navýšení olympijské kvóty. Důležitou hranicí je desáté místo v Poháru národů, které zaručuje na olympiádě pět míst. Muži jsou zatím těsně nad hranicí, ženy jsou první pod čárou.

Češi v Östersundu MUŽI ŽENY Michal Krčmář Markéta Davidová Vítězslav Hornig Lucie Charvátová Mikuláš Karlík Eva Puskarčíková Jakub Štvrtecký Jessica Jislová Adam Václavík Tereza Vinklárková

„Chceme získat těch pět míst, které na olympiádách dlouhodobě míváme. Potom by na Hry mohl jet i pátý člověk jako náhradník, který by třeba dostal šanci ve vytrvalostním závodě. Hlavně by ale byl k dispozici pro štafetu, kdyby se něco přihodilo. Pokud bychom pět míst nezískali, vystavovali bychom se velkému riziku. Onemocnění jednoho závodníka by nám mohlo vyřadit štafetu,“ vysvětluje Ondřej Rybář, svazový sportovní ředitel a reprezentační trenér mužů.

Ten už v sestavě nemá držáka Ondřeje Moravce, který se na začátku minulé sezony předvedl v prvním závodě v Kontiolahti pátým místem. Tehdy se dařilo i Krčmářovi, který dojel jedenáctý.

„Vloni to bylo tak, jak by si trenér představoval. Když tam máte závodníky, kteří jsou schopní jet do patnácti, tak víte, že mají šanci i na to podium,“ líčí Rybář. „Ale zažil jsem svěťáky, kdy jsme to rozjeli ze čtyřicátých míst a pak to bylo dobré. A zažil jsem svěťáky, kdy se to rozjelo v první desítce a pak se chvíli hledáte, protože na ty závodáky přijde větší tlak. Všechno má svoje, ale sportovec, který na to má, dokáže jezdit stabilně.“

SP v Östersundu (PP ČT sport) SOBOTA 11.45 vytrvalostní závod 15 km ženy 15.00 vytrvalostní závod 20 km muži NEDĚLE 11.00 sprint 7,5 km ženy 13.45 sprint 10 km muži

