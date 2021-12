SP v biatlonu 2021/22 Hochfilzen: jaký je program třetího dílu SP?

Program a výsledky SP v biatlonu Hochfilzen 2021

Průběžné pořadí SP v biatlonu 2021/22

Muži: 1. Christiansen (Nor.) 178, 2. Samuelsson (Švéd.) 175, 3. J.T. Bö (Nor.) 154, 4. Jacquelin (Fr.) 151, 5. Latypov (Rus.) 139, 6. T. Bö (Nor.) 130, ...14. Krčmář 89, 49. Štvrtecký

Ženy:1. Hauserová (Rak.) 177, 2. Röiselandová (Nor.) 168, 3. Alimbekavová (Běl.) 160, 4. E. Öbergová (Švéd.) 147, 5. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) 140, 6. Davidová 134, ...28. Jislová 49, 37. Puskarčíková 30, 54. Vinklárková 12, 57. Charvátová (ČR) 8.

Česká nominace na SP v biatlonu do Hochfilzenu

Svými výsledky v Östersundu potvrdili roli tahounů týmu Michal Krčmář s Markétou Davidovou, kteří jsou doplnění o mladé biatlonové naděje. Příležitost v Östersundu dostali například Vítězslav Hornig nebo Tereza Vinklárková.

Mužský i ženský tým bude v úvodních závodech zimy bojovat především o udržení či navýšení olympijské kvóty. Důležitou hranicí je desáté místo v Poháru národů, které zaručuje na olympiádě pět míst. Muži i ženy se díky výsledkům v Östersundu aktuálně nacházejí na klíčovém 10. místě.

Muži: Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Adam Václavík, Jakub Štvrtecký

Ženy: Markéta Davidová, Eva Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková

České biatlonové úspěchy v Hochfilzenu od roku 2013

Zamilované místo Lucie Charvátové. Zde poprvé skončila v desítce, zde i v předminulé sezoně skončila ve sprintu šestá. Zlaté místo Gabriely Soukalové z MS 2017 a jeden z mála areálů, kde se finišuje do mírného kopečka.

Sezona Umístění Disciplína MS 2017 1. misto - Gabriela Soukalová sprint na 7,5 km MS 2017 2. místo - Gabriela Soukalová vytrvalostní závod na 15 km MS 2017 3. místo - Gabriela Soukalová stíhací závod na 10 km MS 2017 2. místo - Ondřej Moravec vytrvalostní závod na 20 km SP 2015/2016 3. místo - Gabriela Soukalová stíhací závod na 10 km SP 2014/2015 3. místo - Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková štafeta žen SP 2013/2014 2. místo - Veronika Vítková sprint na 7,5 km

Vrcholem letošní sezony jsou Zimní olympijské hry v Pekingu, kde budou čeští biatlonisté obhajovat dvě medaile (stříbro a bronz ze sprintu).

Datum Destinace Závody 27. - 28. 11. 2021 SP Östersund I. vytrvalostní závod, sprint 2. - 5. 12. 2021 SP Östersund II. sprint, stíhací závod, štafeta 10. - 12. 12. 2021 SP Hochfilzen sprint, stíhací závod, štafeta 16. - 19. 12. 2021 SP Annecy-Le Grand Bornand sprint, stíhací závod, závod s hromadným startem 6. - 9. 1. 2022 SP Oberhof sprint, smíšená štafeta, stíhací závod 12. - 16. 1. 2022 SP Ruhpolding sprint, štafeta, stíhací závod 20. - 23. 1. 2022 SP Anterselva vytrvalostní závod, závod s hromadným startem, štafeta 24. - 30. 1. 2022 ME v biatlonu 2022 (Arber, Německo) 5. - 19. 2. 2022 Zimní olympijské hry 2022 Peking 3. - 6. 3. 2022 SP Kontiolahti štafeta, sprint, stíhací závod 10. - 13. 3. 2022 SP Otepää sprint, závod s hromadným startem, smíšená štafeta 17. - 20. 3. 2022 SP Oslo-Holmenkollen sprint, stíhací závod, závod s hromadným startem

Výsledky SP v biatlonu Östersund 2021

Konečné pořadí SP v biatlonu 2020/21

Křišťalový globus za vítězstvé ve světovém poháru budou letos obhajovat výhradně Norové. Po konci kariéry Martina Fourcadea vládne mužskému biatlonu J. T. Bö, kterého loni do posledního závodu sezony proháněl krajan Laegreid. Mezi ženami pak vládla Norka Tiril Eckhoffová, které se nejvíc dokázala příblížit krajanka Röiselandová.

Ženy: 1. Eckhoffová 1152, 2. Röiselandová (Nor.) 963, 3. Preussová 840, 4. H. Öbergová (Švéd.) 826, 5. Wiererová (It.) 821, 6. Hauserová (Rak.) 818, ...11. Davidová 649, 48. Charvátová (ČR) 129, 60. Puskarčíková 64, 68. Jislová (ČR) 45.

Muži: 1. J. T. Bö 1052, 2. Laegreid 1039, 3. Fillon Maillet 930, 4. T. Bö 893, 5. Dale 843, 6. Samuelsson (Švéd.) 817, ...23. Krčmář 381, 37. Moravec 149, 59. Štvrtecký 50, 74. Karlík 22, 81. Žemlička 17, 89. Krupčík (všichni ČR) 7.