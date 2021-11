Biatlon ONLINE: Jede se sprint mužů. Davidová udržela žlutý dres

Díky bezchybné střelbě bodovaly i další dvě české reprezentantky. Jessica Jislová obsadila 18. místo a Tereza Vinklárková životní devětadvacáté. Lucie Charvátová si závod zkazila třemi chybami vestoje a ve výsledkové listině se propadla na 53. příčku.

Davidová si dojela pro triumf v sobotu díky přesné mušce a i položku vleže zvládla ve sprintu bez chyby. První nepřesnost v olympijské sezoně přišla až při první ráně vstoje. Další už znovu trefila. „Je jasné, že asi nebudu střílet nuly pořád, jednička se počítá. Jedna asi mrzí, ale vím, co jsem udělala, což to je dobré znamení,“ hodnotila Davidová střelbu.

Poprvé jela ve žlutém dresu vedoucí závodnice seriálu, ale na nejlepší ztrácela v běhu. V cíli lehce zakroutila hlavou. „Ten běh je nějaký pomalý. Musíme zjistit, jak se zrychlit o minutu. To je mazec, jak jsou soupeřky jinde. Ale udělala jsem maximum, co to šlo,“ uvedla Davidová. V čele Světového poháru má 86 bodů stejně jako Běloruska Dzinara Alimbekavová.

Puskarčíková se do první patnáctky SP dostala skoro po dvou letech, naposledy byla právě patnáctá v prosinci 2019 v závodu s hromadným startem. Ve sprintu v Östersundu mířila dnes přesně a zajela i solidně na lyžích, měla 22. běžecký čas.

„Můj pocit z trati nebyl pořád nejlepší, dýchala jsem tam stále z horka-těžka, ale jsem ráda za ty dvě nuly. Věděla jsem, že pro kvalitní výsledek na mé poměry je potřeba nuly dát,“ řekla České televizi. „Strašně mi zmrzly zuby a myslela jsem, že mi upadnou. Myslím, že na trati bylo minus třináct a pocitově ještě víc. Člověk jede v takový jako hybernaci,“ dodala Puskarčíková.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - sprinty:

Ženy (7,5 km): 1. H. Öbergová (Švéd.) 19:01,5 (0), 2. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -11,3 (0), 3. Röiselandová (Nor.) -15,4 (1), 4. Alimbekavová (Běl.) -18,0 (0), 5. Solaová (Běl.) -27,3 (1), 6. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -35,9 (1), 7. Preussová (Něm.) -38,8 (1), 8. E. Öbergová -38,9 (2), 9. Perssonová (obě Švéd.) -47,1 (1), 10. Lienová (Nor.) +50,9 (0), 11. Puskarčíková -52,8 (0), ...15. Davidová -59,8 (1), 18. Jislová -1:06,5 (0), 29. Vinklárková -1:30,8 (0), 54. Charvátová (všechny ČR) -2:02,2 (3).

Pořadí SP (po 2 z 22 závodů): 1. Davidová 86, 2. Alimbekavová 86, 3. Röiselandová 79, 4. Hauserová (Rak.) 74, 5. Herrmannová (Něm.) 64, 6. Nigmatullinová (Rus.) 64, ...26. Puskarčíková 30, 34. Jislová 23, 45. Vinklárková 12, 47. Charvátová 8.

13:45 muži (10 km).