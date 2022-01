Dvě odlišné stíhačky. Co lídry biatlonu posouvá? Ryby i nemoc přítelkyně

Dva zcela odlišné průběhy měly v neděli stíhací závody žen a mužů. Dejme nejprve přednost dámám, konkrétně pak norské suverénce této sezony Marte Olsbuové Röiselandové. Ta do závodu vjela díky vítězství v pátečním sprintu jako první.

A zase bylo vidět, s jakou lehkostí to může jít, když se člověku v průběhu celé sezony daří. Psychika a fyzický výkon jsou opravdu na výši. Díky tomu aktuální vládkyni stíhacích závodů, ale i celého Světového poháru, nerozhodilo ani to, že během čtyř střeleckých položek musela dvakrát na trestné kolo. Co ji ale trochu zaskočilo, byla neúčast Hanny Solové, která klání ze zdravotních důvodů vynechala. Jenže to při samotném závodu Norka nevěděla.

„Byl to skvělý závod. Jen jsem se snažila soustředit na terče a na to, co dělám na trati. Čekala jsem, že mě Solová v prvním kole doběhne. Na startu jsem ji neviděla, takže jsem nevěděla, co se děje. Se svým výkonem jsem opravdu spokojená a myslím, že na Oberhof to bylo téměř dokonalé,“ hlásila rodačka z norského Frolandu.

Oslavy už na trati

Vskutku jedinou komplikací, ovšem jen mírnou, pro ni byla dvě trestná kola. I tak ale dokázala v závěru udržet slušný náskok víc než třiceti sekund na druhou Hannu Öbergovou. A tak si mohla v posledním kole dovolit jet s úsměvem od ucha k uchu a cestou zdravit členy týmu. Olsbuová Röiselandová vyhrála třetí ze čtyř stíhacích závodů v této sezoně a je tak vidět, že před olympijskými hrami, které v Pekingu odstartují za necelý měsíc, má formu jako hrom.

Ale ani ona to nechce úplně přehnat. A zatímco většina norského týmu vynechá tento týden další díl SP v Ruhpoldingu kvůli vysokohorskému soustředění, ona – a po pauze i Tiril Eckhofová – se tam objeví. Jednatřicetiletá vedoucí žena soutěže má totiž se svým mužem Sverrem, který ji zároveň i trénuje, jiné plány. Nepojede do Anterselvy. Místo toho se bude majitelka pěti zlatých a dvou bronzových medailí z mistrovství světa v roce 2020 právě z italského střediska individuálně připravovat na Peking.

A možná ji bude mrzet, že během příprav nebude mít moc času na jednu ze svých zálib, kterou je rybaření. Jako správná rybářka má navíc plody moře moc ráda i na talíři. Aby ne, jako sportovkyně si moc dobře uvědomuje, že jsou skvělým a hlavně zdravým zdrojem potřebných živin.

„Snažím se jíst dost pestře, protože jsem sportovec. Mořské plody mi přijdou v tomto ohledu naprosto přirozeným zdrojem. Navíc já ryby miluji – červené i bílé,“ říká norská biatlonová královna. Dobrou rybou jistě nepohrdla ani k večeři při oslavách svého dalšího triumfu.

Z osmnáctého místa za výhrou

Zatímco u žen šlo o jednoznačný závod, v případě mužů se zrodilo celkem velké překvapení. Ne snad, že by jeho vítěz Quentin Fillon Maillet v této sezoně zaostával a výhra se od něj nečekala. Naopak. Francouz z předchozích tří stíhaček ovládl dvě.

Jenže v neděli sportovec, který původně v dětství začínal se sjezdovým lyžováním, do závodu nevstoupil vůbec dobře. Hned na první zastávce na střelnici dvakrát minul a musel na trestném kole najet 300 metrů navíc, což ho odsunulo až na 18. místo. Tam si ale rodák z Champagnole řekl: Takhle tedy ne. A nastartoval se k opravdu skvělému stíhacímu boji. Po první střelbě vestoje už byl zpět mezi elitou, konkrétně na čtvrté příčce.

A v závěrečné položce? Na střelnici přijel jako první dosavadní lídr závodu Alexandr Loginov. Jenže ani tak zkušenému borci se chyby nevyhýbají, a on je na poslední ‚stojce‘ udělal hned tři. Naopak Fillon Maillet, který se netají tím, že ho obrovsky psychicky zocelila vážná nemoc přítelkyně, které před minulou olympijskou sezonou diagnostikovali rakovinu, zastřílel čistě.

A zatímco Loginov ještě kroužil trestná kola, devětadvacetiletý Francouz jako první opouštěl střelnici do závěrečného kola. V tom ho stíhal ještě švédský rychlík Sebastian Samuelsson, ale Fillon Maillet si i tak dojel pro další vítězství a také pro žlutý dres lídra SP.

„Stíhačka je opravdu velmi těžký závod. Se dvěma chybami při první položce by mě nikdy nenapadlo, že bych se mohl vrátit do bojů o vítězství. Ale dal jsem do toho všechno, co jsem mohl. Sníh byl dost pomalý a střelba opravdu náročná,“ popisoval podmínky závodu, ve kterém mužům poměrně silně sněžilo.

Z českého pohledu včerejší závod příliš radosti fanouškům nepřinesl. Pouze Davidová se dokázala probojovat do elitní desítky, když o sedmou příčku přišla v souboji s jednou z nejrychlejších závodnic současného startovního pole Elvirou Öbergovou. Poprvé v sezoně však celý díl SP hodnotila v podstatě dobře, což přináší naději směrem k olympijským hrám.

„Nějaké pozitivní věci si z toho určitě vezmu. Ale je na čem pracovat a jedeme dál. Tak uvidíme.“

MARTE OLSBUOVÁ RÖISELANDOVÁ Narozena: 7. prosince 1990 (31 let)

Národnost: Norsko

Debut v SP: 2012

Nejlepší výsledky: 2x 2. místo na ZOH 2018 (sprint, smíšená štafeta), 11x 1. míso na MS (2016 –štafeta, 2019 – smíšená štafeta, smíšená štafeta dvojic, štafeta, 2020 – štafeta, smíšená štafeta, smíšená štafeta dvojic, sprint, závod s hromadným startem, 2021 – smíšená štafeta, štafeta), 3x 3. místo na MS (2016 – smíšená štafeta, 2020 – vytrvalostní závod, stíhací závod)

Statistiky v sezoně 2021/22

Střelba celkově: 91 %

Střelba vleže: 92 %

Střelba vestoje: 91 %

Běh (oproti průměru start. pole): -4 %

Pozice v SP: 1. místo