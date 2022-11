Krčmář mířil do desítky, ale na konci minul. Bylo to ustrašené, řekl

Češka Lucie Charvátová vyhlíží vstup do biatlonové sezony • Petr Slavík/Český biatlon

Několikanásobná biatlonistka roku Markéta Davidová vstoupí do dalšího ročníku SP • Petr Slavík/Český biatlon

Pořádně namazat, malorážku na záda a odpíchnout se do nové sezony. Ve finském Kontiolahti odstartoval nový ročník Světového poháru v biatlonu nejdelší štrekou mužů. Celkem vyrazilo do 20 kilometrů dlouhého individuálního závodu pět českých reprezentantů v čele s Michalem Krčmářem, který se v prvním závodě sezony mezi světovou elitou neztratil a skončil třináctý.

Kolotoč světového biatlonu se znovu roztočil. Úvodní díl SP hostí v tomto týdnu Severní Karélie a mezi mnoha novinkami byl hodně vidět i Michal Krčmář, jenž sahal po umístění v elitní desítce, bral nakonec třináctou příčku.

Těch novot pro ročník 2022/23 Mezinárodní biatlonová unie (IBU) vymyslela požehnaně. Body do celkové klasifikace SP ze závodů na světovém šampionátu? Zapomeňte. Neplatí ani škrtání dvou nejhorších výsledků na konci sezony, zároveň se čeští muži představili v Kontiolahti s novým hlavním koučem Michaelem Málkem, české reprezentaci rovněž pomáhal už v předsezonní přípravě olympijský vítěz ve sportovní střelbě Matthew Emmons a navíc si fanoušci musejí zvykat na designovou změnu českých kombinéz, kde hrají prim národní barvy.

V Kontiolahti, kde velmi rychle padá tma, se biatlonisté probudili do přívětivého počasí, co se týče větru a mlhy. Spravedlivé podmínky na střelnici závodníky ušetřily od jakékoliv větrné loterie. Bylo tedy jasné, že dnes se pro dobrý výsledek bude muset střílet přesně.

Michal Krčmář se vydal do závodu jako první z českých reprezentantů a střelnice mu nekladla zásadní odpor. Pokud tohle má být první vlaštovka spolupráce s Mattem Emmonsem, může se nakonec jednat o uspokojivou sezonu.

Bohužel znovu zasáhla Krčmářova bolest poslední doby. V běhu jsou rezervy stále ještě novopečeného tatínka, který na jaře přivítal na světě syna Viktora, značné. Koncovka závodu vypadala pro české fanoušky jako deja vu minulé sezony. Vzpomenete si, kolik závodů měl Krčmář skvěle rozjetých, ale nepovedla se poslední střelba? Nejinak tomu bylo i tentokrát.

Krčmář sahal po skvělém umístění, ale vstupenku do top desítky si odpálil jedinou chybičkou na poslední stojce, kdy se osudovou stala šestnáctá rána v závodě. „Bylo to ode mě dneska na střelnici ustrašený, ale já moc neřešil čas, chtěl jsem prostě dobře odvést svou práci, abych střílel čistě, což se docela dařilo. V tomhle typu závodu se pomalejší střelba schová. Takhle ale určitě nemůžu střílet v dalších závodech, i když teď jsem rád, že to bylo jen s jednou chybou.“

Celkově s jediným prohřeškem skončilo lépe ve výsledkové listině než rodák z Vrchlabí hned sedm borců, Krčmáře porazil také největší favorit celkové klasifikace Nor Johannes Thingnes Boe, jenž skončil pouze šest vteřin před Krčmářem, ale nasekal na střelnici celkem čtyři minely. Norům se obecně příliš nedařilo. Nejlepším z nich byl až šestý Sturla Holm Laegreid. Obhájce prvenství SP Quentin Fillon Maillet z Francie skončil patnáctý.

Bimbo, jak se české jedničce mezi muži přezdívá, vstoupil do sezony solidní porcí bodů, vidět ale byli i další Češi. Pro body si dojel také Jakub Štvrtecký díky 27. příčce, i když střelba jej zase tolik neposlouchala, tři trestné minuty ovšem vynahradil skvělý běžecký čas mezi elitou. „Měl jsem dobrý pocit, upřímně jsem ale nečekal, že jedu až takhle rychle. Celkově jsem spíš spokojený, i když trať byla hodně rozsypaná, ale podmínky byly pro všechny stejné, “ prozradil Štvrtecký po závodě.

Ostatní Češi se bodů nedočkali, i když se jim velmi přiblížil mladík Jonáš Mareček, jenž obsadil ve svém prvním individuálu mezi světovou elitou 43. místo díky uspokojivé střelbě (1 chyba) a slabšímu běhu. Ocitl se tak ve výsledkové listině jen šestnáct sekund za bodovanými příčkami.

Hůře už se vedlo zbylým dvěma Čechům. Tomáš Mikyska obsadil 66. a Mikuláš Karlík s pěti trestnými minutami 68. místo. Z překvapivého triumfu se radoval Švéd Martin Ponsiluoma, který má pověst spíše skvělého běžce, jemuž střelecké závody příliš nesvědčí. V Kontiolahti se ale vybičoval a do sobotního sprintu tak vyjede se žlutým číslem pro vedoucího muže SP.

Už ve středu ve 13.15 čeká individuální závod na patnáct kilometrů ženy v čele s Markétou Davidovou.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Ponsiluoma (Švéd.) 49:36,5 (1 trest. minuta), 2. Hartweg (Švýc.) -37,2 (0), 3. Zobel (Něm.) -59,3 (0), 4. Rees (Něm.) -1:00,9 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -1:02,8 (1), 6. Laegreid (Nor.) -1:23,4 (2), 7. Christiansen (Nor.) -1:32,9 (1), 8. Strolia (Lit.) -1:37,1 (1), 9. Fabien Claude (Fr.) -2:07,5 (2), 10. Bjöntegaard (Nor.) -2:11,5 (1), ...13. Krčmář -2:31,3 (1), 27. Štvrtecký -3:45,4 (3), 43. Mareček -5:18,2 (1), 66. Mikyska -6:56,5 (3), 68. Karlík (všichni ČR) -7:03,7 (5).