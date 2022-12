Recept na zlepšení Davidové. Nebojí se a střílí rychle, chválí Holubec

PŘÍMO Z HOCHFILZENU | Na nedělní štafetu pořádně přituhlo, ale výkon Markéty Davidové to nijak neovlivnilo. Ba naopak se na trati cítila ještě lépe než v sobotním stíhacím závodu, ve kterém získala třetí příčku. Už ve čtvrtečním sprintu jí patřilo druhé místo. Česká jednička tak v rakouském středisku předvedla výkony, se kterými byla očividně spokojená i ona. Díky tomu se z průběžné dvanácté příčky po závodech v Kontiolahti vyhoupla nyní na aktuální pátou.

V neděli výrazně vytáhla ženskou štafetu, která byla po úsecích Terezy Voborníkové a Jessiky Jislové jedenáctá. Markéta Davidová pak Lucii Charvátové předávala jako šestá. „Jsem spokojená. Měla jsem trošku štěstí na střelnici vestoje. Nebyly to úplně hezké rány, ale spadly,“ hodnotila v cíli závodnice, která svůj úsek jasně ovládla o dvacet sekund před Hannou Öbergovou.

Čím to, že jsou v nové sezoně její výkony ještě stabilnější než v té předchozí? Stojí za tím do značné míry výrazné zrychlení střelby. I ve štafetě předvedla jednu ze svých rychlopaleb, kdy vestoje zvládla odstřílet za 26 sekund, což je zhruba o pět rychlejší než v minulém ročníku. Podle samotné závodnice tomu pomohlo i to, že začala střílet na jeden místo dvou nádechů. „Díky tomu je ten skok vidět víc,“ myslí si Davidová.

Podle asistenta trenéra žen Jiřího Holubce je toto však jen detail a hlavní recept k úspěchu tkví v něčem trochu jiném. „Už předtím se snažila střílet rychleji, ale furt se toho bála. Letos si řekla, že půjde trochu vabank a zatím jí to střílí. Často je to tak, že si musí vybudovat stereotyp a nebát se toho. A ona se nebojí a střílí,“ poukazuje kouč na větší odvahu své svěřenkyně.

I ona sama připustila, že poté, co se rozhodla pokračovat, řekla si, že je třeba udělat nějaké změny. A jednou z nich byla právě i rychlost střelby. „Určitě jsem si řekla, že něco musím udělat, abych byla víc spokojená, ale ne že by to bylo takhle konkrétně. Střelba vyplynula z toho, že jsem ji relativně stabilizovala, tak jsem si mohla dovolit ji zrychlit,“ viděla hlavní důvod sama biatlonistka.

Je tu podle trenéra ale ještě jedna důležitá věc. Tou je určitá úprava při dobíjení. Podle Holubce při něm dříve pohybovala celou rukou, zatímco nyní už jen její částí, což také zrychluje samotný výsledek. „Je to jedna z věcí. Ono to možná přichází automaticky, když člověk chce střílet na jeden nádech, není tam prostor na pohyby navíc,“ potvrdila i Davidová.

Co se u české hvězdy, i když o trochu méně výrazně, také zlepšilo, je běh. V minulé sezoně statistiky uváděly -3 % oproti průměru startovního pole. Nyní máme za sebou sice zatím jen dva díly SP, ale tato statistika se vylepšila na -4 %. V samotném Hochfilzenu se Davidové běželo asi nejlépe z víkendu v neděli.

„Měla jsem na trati i trochu štěstí, že jsem celou dobu viděla (Anamariju) Lampičovou. To jsem byla ráda. Nejela jsem úplně s ní, ale aspoň jsem ji viděla a maličko jsem měla s kým jet,“ zmínila nejrychlejší ženu svého úseku. Tato Slovinka ale ještě loni závodila v klasickém lyžování a k biatlonu přešla až letos.

V každém případě jsou úspěchy z Hochfilzenu pro Davidovou povzbuzením do dalších závodů. „Ani teď u ní nepociťuji žádnou nervozitu. Všechno nyní rozhoduje střelba, běžecky je na tom hodně dobře. Když se bude trefovat, může uvažovat o dalších podobných nebo i lepších výsledcích,“ řekl Holubec.