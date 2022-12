Puskarčíková o Annecy: krása, trať jako motokros a zmrzlí trenéři

Biatlonisty čeká od čtvrtku poslední zastávka Světového poháru před Vánoci. Annecy – Le Grand Bornand je středisko, ke kterému má každý z biatlonistů růžný vztah. Čato slyšíme, že jim to tam moc nesedí, naopak Jessica Jislová tam loni zajela nejlepší individuální výsledek. A co k němu říká Eva Puskarčíková? „Trať bych komentovala asi jako takový motokros, který vám nedá šanci úplně nikde moc odpočinout.“

Vánoce se postupně blíží a vnímají to také biatlonisté, které čekají ještě poslední závody tohoto kalendářního roku. V Annecy – Le Grand Bornand odjedou sprint, stíhačku a závod s hromadným startem.

„Toto místo je z mého pohledu, co se týče jídla, trošku slabší, ale už se to blíží k Vánocům, většinou zde bývá ten poslední závod před Vánoci, takže touha a chuť dostat se zase domů dává člověku chuť a sílu to tady přežít,“ usmívá se Eva Puskarčíková, která tam ještě loni také jela závody.

Ve videu pro iSport.cz si pochvalovala krásnou krajinu. „Trať bych komentovala asi jako takový motokros, který vám nedá šanci úplně nikde odpočinout. Druhá polovina je o dlouhém sjezdu, kde, pokud nemáte dobré lyže, můžete hodně ztratit. Určitě se tam vyplatí pracovat i z kopce dolů,“ poznamenává bývalá biatlonistka.

Úskalí tamní střelnice spočívá hlavně v tom, že následuje hned po sjezdu, ve kterém se kvůli těžkým odšlapům závodníci celkem nadřou. „Nachází se v části blízko hor a velmi brzo tam zapadá sluníčko. Na trati ještě sluníčko je, ale na střelnici už je dávno stín a jsou zde hrozně velké teplotní rozdíly. Takže mi v tomto směru bylo vždycky líto trenérů, kteří tam stáli ve stínu, zmrzlí jak ratlíci, a na trati se lidi ještě docela zapotili.“