Štafeta biatlonistek brala šesté místo, srazila ji tři trestná kola

Českou štafetu rozbíhala stejně jako v minulé sezoně Voborníková, které se úvod povedl. Opravovala jen jednou a předávala Jislové na druhém místě v kontaktu s vedoucí Francií.

„Sníh je takový tahavý a těžký, takže je fajn jet za někým schovaný. Tempo té Francouzky pro mě bylo dostačující a jelo se mi za ní dobře. Rozhodně jsem nebyla v pozici, že bych měla jít dopředu a táhnout to,“ řekla Voborníková České televizi.

Jislová nastoupila do štafety poté, co vynechala nedělní vytrvalostní závod kvůli nachlazení. Také ona udržela český tým na druhé pozici. Při položce vleže dobíjela jednou, ve „stojce“ dvakrát. Jislová předala Davidové do druhé poloviny závodu štafetu se ztrátou 37 vteřin na vedoucí Norky.

„Na mém výkonu mají dnes velkou zásluhu lyže. První kolo jsem byla schovaná za Francouzkou a nemusela tak dřít. Hodně mi to pomohlo, protože můj stav není na závodění úplně ideální,“ uvedla Jislová.

Hlavní opoře Davidové ale závod nevyšel. Při střelbě vleže minula první tři rány, poté netrefila ještě jednu a musela na jedno trestné kolo. Její ztráta na čelo narostla na minutu a 14 vteřin. Bezchybná nebyla Davidová ani při položce vestoje, kde opravovala dvakrát. Češky byly před závěrečným úsekem čtvrté, na třetí Němky ztrácely přes minutu.

Nedařilo se ani finišmance Charvátové, které nevyšla střelba vleže, musela po ní na dvě trestná kola a klesla na šesté místo. Na stejné příčce závod dokončila. Vedle tří trestných kol Češky třináctkrát dobíjely a na vítězné Norky ztratily dvě minuty a 47 vteřin.

Norky zvítězily také díky střeleckému selhání švédské finišmanky Hanny Öbergové. Dvojnásobná olympijská vítězka musela po závěrečné střelbě vestoje na trestné kolo a doběhla se ztrátou 41,6 vteřiny za Ingrid Landmark Tandrevoldovou.

Světový pohár v Östersundu pokračuje ve čtvrtek štafetou mužů. V dalších dnech přijdou na řadu sprinty a stíhací závody.

SP v biatlonu v Östersundu:

Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Norsko (Johansenová, Arnekleivová, Knottenová, Tandrevoldová) 1:18:48,3 (0 tr. okruhů + 9 dobíjení), 2. Švédsko (Magnussonová, Perssonová, E. Öbergová, H. Öbergová) -41,6 (1+9), 3. Německo (Hettichová-Walzová, Grotianová, Voigtová, Preussová) -47,9 (0+4), 4. Švýcarsko -2:19,9 (0+10), 5. Francie -2:23,4 (1+10), 6. Česko (Voborníková, Jislová, Davidová, Charvátová) -2:47,9 (3+13).