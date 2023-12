Ukrajince postřelili na frontě: Loučíte se se životem... Teď jezdí s biatlonisty

PŘÍMO Z HOCHFILZENU | Hrůzy, jaké viděl a zažil na ukrajinské frontě, ani není schopen popsat slovy. „To musíte vidět na vlastní oči, jaká zvěrstva tam provedli,“ vypráví zastřeným hlasem Bohdan Bratkov z tábora ukrajinských biatlonistů. O to větší rozčarování v něm teď vzbudilo rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru nechat na Hrách v Paříži závodit ruské a běloruské sportovce. „Je to naprosto nehumánní!“ vzkazuje Thomasi Bachovi a spol.

Když ho slyšíte vyprávět o svých zážitcích, je vám úzko. Zatímco ukrajinští biatlonisté se v létě připravovali na další sezonu, Bohdan Bratkov, který je nyní vedený jako lékař ukrajinské mužské reprezentace, byl tou dobou ještě na frontě.

Zpět u biatlonového týmu je jen proto, že byl třikrát postřelen. „Jsem invalida z války, utrpěl jsem trauma. Teď jsem přijel, abych mohl opět trochu pracovat se sportovci. Ale stále je to ve mně. Naprosto nechápu, nerozumím tomu, proč nám toto Rusové dělají. Proč se Putin rozhodl zničit naši zemi? Absolutně nechápu,“ líčí pro iSport.cz a iDnes.cz, a kdyby neměl na očích sluneční brýle, nejspíš by v nich bylo možné zahlédnout slzu.

Ve válečném konfliktu, který vyvolalo Rusko svým vpádem na Ukrajinu loni v únoru, byl půl roku. „Nebylo to na jednom místě, přemisťovali nás,“ vypráví před startem jednoho ze závodů Světového poháru v rakouském Hochfilzenu.

Na dotaz, jak tvrdé to na frontě bylo, zakroutí hlavou. „To se nedá slovy popsat. Je to... strašné. To musíte vidět na vlastní oči, jaké hrůzy tam provedli. Zničili celá města, obrovská města. Prostě je zničili, srovnali se zemí, tam najednou nic není,“ snaží se popsat Bratkov.

Sám mnohokrát čelil velkému strachu, a nejen, když byl postřelen. A to hned třikrát. „Bylo to šílené. Jsou momenty, kdy tam jen ležíte jako bez života a pomalu se loučíte se životem.“

Po třech postřeleních trpí následky ještě nyní. „Mám velké problémy s hlavou, jsou to neustále se vracející bolesti,“ ukazuje si na hlavu.

To, že je zpět mezi biatlonisty, nedělá radost pouze jemu. „Mám vlastně hrozné štěstí, že teď mohu pracovat jako válečný invalida pro biatlonový tým a rodina se už o mně nemusí bát.“

Po všem, o čem vypráví, se nikdo nemůže divit, že ho velmi rozlítilo páteční rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV), které umožňuje ruským a běloruským sportovcům účast na olympijských hrách v Paříži v příštím roce.

„Ukrajina je kategoricky proti. Nejde rozlišit sportovce, kteří podporují válku, kterou Putin začal proti Ukrajině, kde ruská armáda zabíjí i naše ženy a děti. Jednoznačně nesouhlasíme s tím, aby mohli soutěžit na olympiádě, protože je to naprosto nehumánní!“

Můžeme se tak dočkat ze strany ukrajinských sportovců bojkotu pařížských Her? „Nevím, jak rozhodne naše vláda. Ale my, sportovci i trenéři, bychom zcela rozuměli, kdyby politici řekli, že na protest proti rozhodnutí MOV budeme bojkotovat takovou akci.“