Jacquelin se pohádal s trenérem. Být jeho kouč, dostal by kartáč, říká expert

Šedesát procent. Takovou tristní úspěšnost střelby měl v pátečním sprintu Světového poháru v Oberhofu Francouz Emilien Jacquelin. Ve stoje to bylo jen 40 procent . To nejsou čísla, která by Francouzi od někdejšího mistra světa a vítěze několika závodů SP čekali.

Mužům ze země galského kohouta se, na rozdíl od žen, nedaří už delší dobu, trápili se už i na konci minulé sezony a start té současné si také představovali jinak. Výsledkem je narůstající nervozita, která v pátek vyvrcholila i hádkou mezi Jacquelinem a střeleckým trenérem.

Reportér norské televize NRK zaznamenal, že Jacquelin dostal od francouzského střeleckého trenéra vynadáno. Gestikulovali a hádali se mezi sebou, než Jacquelin odešel z prostoru pro sportovce.

„Vypadá jako sportovec bez sebevědomí. Pokaždé, když dokončí střelbu, podívá se na trenéra. Ale on je ten, kdo musí bojovat a snažit se, to je jeho práce. Nemůže vinit trenéry. Odvádí příliš špatnou práci, a kdybych byl jeho trenérem, po závodě by dostal pořádný kartáč,“ nechal se slyšet expert NRK Ola Lunde, sám někdejší skvělý střelec.

Už při odjezdu ze střelnice měl Jacquelin vysílat nemístné pohledy směrem k trenérům. Po následné hádce ani neprošel prostorem pro rozhovory a zmizel ze stadionu.

Nepříjemnou situaci, kdy podle mluvčího francouzského týmu jde o nejhorší vstup do sezony od roku 1996, musel pak vysvětlovat kouč Simon Fourcade.

„Už na konci minulé sezony to nebylo ideální. V létě jsme se snažili dobře trénovat a na začátek sezony jsme měli velká očekávání, ale bohužel to nešlo podle našich představ,“ prohlásil Fourcade.

Viní z toho špatnou střelbu. „Na střelnici bylo příliš mnoho chyb a myslím, že nám tam momentálně chybí sebedůvěra. V pátečním sprintu jsme měli pouze 64procentní úspěšnost střelby. S takovými výsledky nemůžeme čekat víc,“ uvědomuje si realitu.

Jacquelinovo chování nechtěl komentovat, protože ho sám neviděl a chtěl se podívat na opakované záběry. Podle něj ale jde o závodníka, který má větší potenciál, než co momentálně předvádí.

Nejlepším Francouzem v pořadí SP byl po pátečním sprintu Quentin Fillon Maillet na 14. příčce, 17. byl Eric Perrot, Jacquelinovi patřilo 19. místo.