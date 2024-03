Životní výsledek Voborníkové. Žádné crcání a vyměřování, řekla si na startu

Jako by to byly dvě odlišné závodnice, přitom stále jde o tutéž Ingrid Landmark Tandrevoldovou. Na mistrovství světa často plakala po nevydařených závodech, doma v Oslu v pátek jásala radostí. Šílená střelba vestoje zapomenuta, Norka si dojela pro vítězství v odloženém vytrvalostním závodu. Dařilo se i Češce Tereze Voborníkové, která vylepšila své loňské maximum v SP právě z Osla, tentokrát skončila na 5. místě. Markéta Davidová brala 10. příčku, o pozici za ní dojela Jessica Jislová. Muži vyrazí na trať v 15:45, závod na 20 km sledujte ONLINE na iSport.cz.

Na Holmenkollenu se Tereze Voborníkové líbí. A především daří. Na konci minulé sezony tady zajela své výsledkové maximum ve Světovém poháru, když ve sprintu brala 6. místo. A v pátek ho ještě vylepšila na 5. příčku ve vytrvalostním závodu, čímž se postarala celkově o nejlepší české umístění v závodech SP jednotlivců v aktuální sezoně.

K tomuto výsledku ji dovedl obstojný běh (18. běžecký čas) a jen jedna chyba na střelnici znamenající jednu trestnou minutu.

„Jsem strašně ráda, letos se mi žádný individuál nepovedl. Teď jsem si řekla, že se s tím nebudu crcat, nebudu tam nic vymiřovat, ať to dopadne, jak to dopadne. Jsem hrozně ráda, že se to na střelnici sešlo. Trať mi tady svědčí, bylo to na mě teda trochu ledovatější, takže ve sjezdech když jedu po ledu, tak jsem z toho trošku nešťastná. Jinak jsme měli moc dobré lyže. Za top 10 jsem strašně šťastná,“ chrlila ze sebe Voborníková v rozhovoru pro Českou televizi.

Přiznala také, že co se týče běhu, šla trochu do neznáma. „Ke konci MS jsem byla lehce nemocná, ještě jsem se doléčovala ve volném týdnu. Doma jsem pak trénovala jen na kolečkových lyžích na silnici, takže jsem byla nejistá, jak na tom tady budu. Ale žádné velké nachlazení to nebylo, takže se mi jelo dobře, nic jsem nepociťovala. Spíš jsem si říkala, že nevím, jaké to bude, a šla jsem do toho s tím, že je to poslední individuál sezony a že to zkusím,“ dodala třiadvacetiletá biatlonistka.

V první desítce se umístila ještě i Markéta Davidová. Té se na trati vedlo výborně, ve druhém kole zajela pátý nejrychlejší čas, celkově pak v tomto měřítku byla desátá. Jenže si musela připočíst tři trestné minuty a za tři netrefené terče.

„Dvojka na jedné položce je hodně, to mě mrzí. Za tři je prostě moc, bohužel. Na té poslední stojce jsem chybu viděla, bylo to tam nahoře, tam to se mnou cuklo v době výstřelu. Ty dvě na první stojce nevím, asi to nebylo optimální,“ hodnotila někdejší mistryně světa z této disciplíny.

Oproti prvním dvěma částem sezony SP byl jasně svižnější i její projev na trati. „Nebylo to tak hrozné, jak jsem si myslela, nakonec to docela jelo. I trať byla líp připravená než v trénincích,“ pochvalovala si podmínky majitelka malého křišťálového glóbu za vytrvalostní závody ze sezony 2021/22.

Jen o příčku za Davidovou skončila opět výborná střelkyně Jessica Jislová. Právě díky tomu, že minula pouze jednou, si doběhla pro velmi vydařený výsledek. „Ta jedna rána byla podobně nervózní jako ta jedna rána v Novém Městě, bylo to stržené dolů, to je docela škoda, protože mi to tam sedělo hezky. Ale jinak jsem spokojená,“ usmívala se Jislová.

Vytrvalostní závod žen se měl jet původně už ve čtvrtek, kvůli mlze byl ale přeložen na pátek, a i v tento den se start ještě o půl hodiny posouval.

„Bylo to hodně náročné na morálku vybičovat se k závodu, přepnout do závodní mentality. Ale očividně jsme to docela dost dobře zvládly. Jsem moc ráda, že jsem na trati potkala Terku, protože mi hodně pomáhala a odbojovaly jsme to společně. I jsem viděla, na jakých umístěních se pohybuju,“ zmínila kolegyni, která ale byla v závodu o kolo napřed. Poslední okruh už musela vybojovat sama, ale zvládla to, i když původně útočila i na pozici Davidové, kterou ale neodsunula.

Na norské straně to bylo velké očekávání. Při návratu k závodům světového poháru musela žena ve žlutém hodit za hlavu nedávné mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Tam se Ingrid Landmark Tandrevoldové vůbec nedařila střelba vestoje. A tak byli norští, ale i další fanoušci jako na trní, když současná norská jednička přijela právě na tuto střeleckou položku. Tu první zvládla bez chyby, a nakonec i s tou poslední se dokázala poprat dobře, pouze s jednou chybou. Vzhledem k tomu, že na MS dokázala minout i čtyřikrát, mohla si teď oddechnout.

„Nemůžu být šťastnější. Bydlím pět minut odsud, měla jsem tu kamarády, rodinu, přítele. To je ten důvod, proč jsem se zase vrátila na dobrou vlnu. Po MS jsem potřebovala pauzu, byla jsem opravdu vyčerpaná ze špatného vstupu do šampionátu a s tím, že byl závod téměř každý druhý den, tak nemáte vůbec prostor trochu se zastavit, vrátit se k základům a znovu se najít,“ vzpomínala Tandrevoldová pro ČT sport.

„Teď jsem přijela domů a můžu si zas užívat biatlon. Všechno jde mnohem lépe,“ mohla se znovu usmívat.

Z českého kvarteta se závod nejméně povedl Lucii Charvátové. Se čtyřmi chybami jí patřila 45. příčka.