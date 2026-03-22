SP v biatlonu 2025/26 Oslo: program, výsledky, jak dopadli Češi?
Ve čtvrtek 19. března se Světový pohár v biatlonu přesunul do norského Osla, kde vyvrcholila sezona 2025/26. Češi u toho nechyběli a Tereza Voborníková dojela v závodě s hromadným startem na třetím místě. Veškeré podrobnosti včetně českých výsledků v Oslu naleznete v tomto článku. Kompletní program SP v biatlonu 2025/26 naleznete ZDE >>>
Program SP biatlon 2025/26 Oslo
Datum a čas
Výsledek
Sprint žen
|ČT 19. 3., 16:15
1. H. Öbergová (Švéd.) 20:20,4 (0 tr. okruhů), 2. Vittozziová (It.) -5,3 (0), 3. E. Öbergová (Švéd.) -20,1 (0), 4. Simonová (Fr.) -37,9 (1), 5. Tandrevoldová (Nor.) -51,3 (1), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -52,0 (1), ...10. Voborníková -1:06,3 (0), 20. Charvátová -1:28,1 (2), 44. Vinklárková -2:07,4 (0), 66. Jislová (všechny ČR) -2:44,3 (1).
Sprint mužů
|PÁ 20. 3., 16:15
1. Laegreid (Nor.) 25:21,1 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin -3,9 (1), 3. Perrot (oba Fr.) -4,6 (1), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -19,0 (2), 5. Christiansen -27,6 (2), 6. Botn (oba Nor.) -31,3 (1), ...10. Krčmář -55,2 (1), 16. Karlík -1:17,8 (2), 45. Hornig -2:13,6 (3), 70. Mikyska (všichni ČR) -3:03,1 (1).
Stíhací závod žen
|SO 21. 3., 13:45
1. H. Öbergová (Švéd.) 30:14,0 (3 tr. okruhy), 2. Simonová (Fr.) -0,5 (1), 3. E. Öbergová (Švéd.) -23,2 (1), 4. Jeanmonnotová (Fr.) -57,2 (1), 5. Vittozziová (It.) -1:09,7 (5), 6. Voigtová (Něm.) -1:12,0 (0), ...8. Charvátová -1:45,3 (3), 11. Voborníková -1:51,2 (3), 20. Vinklárková (všechny ČR) -2:30,1 (0).
Stíhací závod mužů
|SO 21. 3., 16:15
1. Laegreid (Nor.) 30:31,4 (0 tr. okruhů), 2. Perrot stejný čas (0), 3. Jacquelin (oba Fr.) -1:11,2 (2), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -1:25,3 (3), 5. Botn -1:34,1 (1), 6. Christiansen (oba Nor.) -2:18,2 (3), ...17. Krčmář -2:49,9 (2), 22. Karlík -3:17,9 (3), 32. Hornig (všichni ČR) -4:02,5 (2).
Hromadný start žen
|NE 22. 3. 13:45
1. Vittozziová (It.) 34:58,9 (1 trest. okruh), 2. H. Öbergová (Švéd.) -4,2 (1), 3. Voborníková (ČR) -17,2 (1), 4. E. Öbergová (Švéd.) -21,8 (2), 5. Tandrevoldová (Nor.) -24,7 (2), 6. Simonová (Fr.) -26,8 (3), ...26. Charvátová (ČR) -3:09,4 (5).
Hromadný start mužů
|NE 22. 3., 16:45
|1. Botn (Nor.) 37:15,6 (0 tr. okruhů), 2. Nawrath (Něm.) -3,7 (0), 3. Perrot (Fr.) -13,7 (2), 4. Laegreid (Nor.) -20,6 (1), 5. Jacquelin (Fr.) -23,9 (3), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -26,5 (3), ...19. Hornig -2:19,7 (3), 25. Krčmář -3:18,7 (4), 28. Karlík (všichni ČR) -4:27,1 (6).
Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?
Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Oslu začíná ve čtvrtek 19. března od 16:15.
Konečné pořadí SP v biatlonu 2025/26
KONEČNÉ POŘADÍ SP
MUŽI
ŽENY
1. Perrot (Francie) - 1263 bodů
|1. Jeanmonnotová (Francie) - 1135 bodů
2. H. Öbergová (Švédsko) - 958 bodů
3. Vittozziová (Itálie) - 935 bodů
...
12. Voborníková (ČR) - 510 bodů
30. Charvátová (ČR) - 224 bodů
42. Davidová (ČR) - 145 bodů
71. Vinklárková (ČR) - 47 bodů
79. Plecháčová (ČR) - 29 bodů
89. Jislová (ČR) - 12 bodů
SPRINT
1. Giacomel (Itálie) - 309 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 311 bodů
STÍHACÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 307 bodů
1. Minkkinenová (Finsko) - 287 bodů
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 211 bodů
|1. Jeanmonnotová (Francie) - 136 bodů
2. Magnussonová (Švédsko) - 134 bodů
3. E. Öbergová (Švédsko) - 127 bodů
...
6. Voborníková (ČR) - 103 bodů
44. Plecháčová (ČR) - 23 bodů
48. Charvátová (ČR) - 20 bodů
51. Vinklárková (ČR) - 18 bodů
62. Jislová (ČR) - 12 bodů
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
1. Perrot (Francie) - 305 bodů
1. Simonová (Francie) - 245 bodů
Česká nominace na SP v biatlonu 2025/26 v Oslo
V nominaci na závěrečný podnik Světového poháru v Oslu nechybí Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková či Lucie Charvátová. Celkově bude Česko reprezentovat osm závodníků.
- Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková,
- Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska.
České biatlonové úspěchy v Oslu od roku 2013
Největším úspěchem v Oslu je zlatá medaile ve štafetě žen, ve které byly součástí Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková. Nejlepším individuálním úspěchem jsou dvě druhá místa Gabriely Soukalové v sezoně 2016/17.
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|3. místo - Tereza Voborníková
|závod s hromadným startem
|SP 2025/26
|2. místo - Gabriela Soukalová
|stíhací závod na 10 km
|SP 2016/17
|2. místo - Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem
|SP 2016/17
|1. místo - Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková
|štafeta žen
|SP 2014/15
|3. místo - Veronika Vítková
|vytrvalostní závod
|SP 2014/15