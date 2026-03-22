SP v biatlonu 2025/26 Oslo: program, výsledky, jak dopadli Češi?

Tereza Voborníková získal v Oslu bronz
Tereza Voborníková získal v Oslu bronz
Zdroj: Profimedia.cz
Otakar Plzák
Biatlon
Ve čtvrtek 19. března se Světový pohár v biatlonu přesunul do norského Osla, kde vyvrcholila sezona 2025/26. Češi u toho nechyběli a Tereza Voborníková dojela v závodě s hromadným startem na třetím místě. Veškeré podrobnosti včetně českých výsledků v Oslu naleznete v tomto článku. Kompletní program SP v biatlonu 2025/26 naleznete ZDE >>>

Program SP biatlon 2025/26 Oslo

Datum a čas

Výsledek

Sprint žen

ČT 19. 3., 16:15

1. H. Öbergová (Švéd.) 20:20,4 (0 tr. okruhů), 2. Vittozziová (It.) -5,3 (0), 3. E. Öbergová (Švéd.) -20,1 (0), 4. Simonová (Fr.) -37,9 (1), 5. Tandrevoldová (Nor.) -51,3 (1), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -52,0 (1), ...10. Voborníková -1:06,3 (0), 20. Charvátová -1:28,1 (2), 44. Vinklárková -2:07,4 (0), 66. Jislová (všechny ČR) -2:44,3 (1).

Sprint mužů

PÁ 20. 3., 16:15

1. Laegreid (Nor.) 25:21,1 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin -3,9 (1), 3. Perrot (oba Fr.) -4,6 (1), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -19,0 (2), 5. Christiansen -27,6 (2), 6. Botn (oba Nor.) -31,3 (1), ...10. Krčmář -55,2 (1), 16. Karlík -1:17,8 (2), 45. Hornig -2:13,6 (3), 70. Mikyska (všichni ČR) -3:03,1 (1).

Stíhací závod žen

SO 21. 3., 13:45

1. H. Öbergová (Švéd.) 30:14,0 (3 tr. okruhy), 2. Simonová (Fr.) -0,5 (1), 3. E. Öbergová (Švéd.) -23,2 (1), 4. Jeanmonnotová (Fr.) -57,2 (1), 5. Vittozziová (It.) -1:09,7 (5), 6. Voigtová (Něm.) -1:12,0 (0), ...8. Charvátová -1:45,3 (3), 11. Voborníková -1:51,2 (3), 20. Vinklárková (všechny ČR) -2:30,1 (0).

Stíhací závod mužů

SO 21. 3., 16:15

1. Laegreid (Nor.) 30:31,4 (0 tr. okruhů), 2. Perrot stejný čas (0), 3. Jacquelin (oba Fr.) -1:11,2 (2), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -1:25,3 (3), 5. Botn -1:34,1 (1), 6. Christiansen (oba Nor.) -2:18,2 (3), ...17. Krčmář -2:49,9 (2), 22. Karlík -3:17,9 (3), 32. Hornig (všichni ČR) -4:02,5 (2).

Hromadný start žen

NE 22. 3. 13:45

1. Vittozziová (It.) 34:58,9 (1 trest. okruh), 2. H. Öbergová (Švéd.) -4,2 (1), 3. Voborníková (ČR) -17,2 (1), 4. E. Öbergová (Švéd.) -21,8 (2), 5. Tandrevoldová (Nor.) -24,7 (2), 6. Simonová (Fr.) -26,8 (3), ...26. Charvátová (ČR) -3:09,4 (5).

Hromadný start mužů

NE 22. 3., 16:451. Botn (Nor.) 37:15,6 (0 tr. okruhů), 2. Nawrath (Něm.) -3,7 (0), 3. Perrot (Fr.) -13,7 (2), 4. Laegreid (Nor.) -20,6 (1), 5. Jacquelin (Fr.) -23,9 (3), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -26,5 (3), ...19. Hornig -2:19,7 (3), 25. Krčmář -3:18,7 (4), 28. Karlík (všichni ČR) -4:27,1 (6).

Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>

Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?

Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Oslu začíná ve čtvrtek 19. března od 16:15.

Konečné pořadí SP v biatlonu 2025/26

KONEČNÉ POŘADÍ SP

MUŽI

ŽENY

1. Perrot (Francie) - 1263 bodů
2. Laegreid (Norsko) - 984 bodů
3. Botn (Norsko) - 968 bodů
...
19. Hornig (ČR) - 373 bodů
20. Krčmář (ČR) - 346 bodů
37. Karlík (ČR) - 145 bodů
64. Mikyska (ČR) - 50 bodů
79. Mareček (ČR) - 20 bodů
99. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 1135 bodů
2. H. Öbergová (Švédsko) - 958 bodů
3. Vittozziová (Itálie) - 935 bodů
...
12. Voborníková (ČR) - 510 bodů
30. Charvátová (ČR) - 224 bodů
42. Davidová (ČR) - 145 bodů
71. Vinklárková (ČR) - 47 bodů
79. Plecháčová (ČR) - 29 bodů
89. Jislová (ČR) - 12 bodů

SPRINT

1. Giacomel (Itálie) - 309 bodů
2. Samuelsson (Švédsko) - 274 bodů
3. Perrot (Francie) - 241 bodů
...
21. Hornig (ČR) - 87 bodů
25. Krčmář (ČR) - 71 bodů
44. Mikyska (ČR) - 30 bodů
56. Karlík (ČR) - 15 bodů
65. Mareček (ČR) - 9 bodů

1. Jeanmonnotová (Francie) - 311 bodů
2. Minkkinenová (Finsko) - 255 bodů
3. Kirkeeideová (Norsko) - 239 bodů
...
25. Davidová (ČR) - 75 bodů
29. Voborníková (ČR) - 59 bodů
31. Charvátová (ČR) - 55 bodů

STÍHACÍ ZÁVOD

1. Perrot (Francie) - 307 bodů
2. Giacomel (Itálie) - 296 bodů
3. Samuelsson (Švédsko) - 264 bodů
...
17. Hornig (ČR) - 95 bodů
24. Krčmář (ČR) - 71 bodů
39. Karlík (ČR) - 32 bodů
46. Mikyska (ČR) - 20 bodů
56. Mareček (ČR) - 11 bodů
71. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Minkkinenová (Finsko) - 287 bodů
2. Jeanmonnotová (Francie) - 277 bodů
3. H. Öbergová (Švédsko) - 245 bodů
...
24. Charvátová (ČR) - 71 bodů
27. Davidová (ČR) - 68 bodů
33. Voborníková (ČR) - 55 bodů
64. Vinklárková (ČR) - 8 bodů

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD

1. Perrot (Francie) - 211 bodů
2. Botn (Norsko) - 141 bodů
3. Jacquelin (Francie) - 133 bodů
...
28. Hornig (ČR) - 40 bodů
29. Krčmář (ČR) - 40 bodů
74. Karlík (ČR) - 2 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 136 bodů
2. Magnussonová (Švédsko) - 134 bodů
3. E. Öbergová (Švédsko) - 127 bodů
...
6. Voborníková (ČR) - 103 bodů
44. Plecháčová (ČR) - 23 bodů
48. Charvátová (ČR) - 20 bodů
51. Vinklárková (ČR) - 18 bodů
62. Jislová (ČR) - 12 bodů

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM

1. Perrot (Francie) - 305 bodů
2. Botn (Norsko) - 236 bodů
3. Laegreid (Norsko) - 174 bodů
...
17. Krčmář (ČR) - 84 bodů
18. Hornig (ČR) - 82 bodů
50. Karlík (ČR) - 6 bodů

1. Simonová (Francie) - 245 bodů
2. Vittozziová (Itálie) - 186 bodů
3. Michelonová (Francie) - 183 bodů
...
5. Voborníková (ČR) - 167 bodů
44. Charvátová (ČR) - 20 bodů
51. Plecháčová (ČR) - 6 bodů
55. Davidová (ČR) - 2 body

Česká nominace na SP v biatlonu 2025/26 v Oslo

V nominaci na závěrečný podnik Světového poháru v Oslu nechybí Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková či Lucie Charvátová. Celkově bude Česko reprezentovat osm závodníků.

  • Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková,
  • Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska.

České biatlonové úspěchy v Oslu od roku 2013

Největším úspěchem v Oslu je zlatá medaile ve štafetě žen, ve které byly součástí Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková. Nejlepším individuálním úspěchem jsou dvě druhá místa Gabriely Soukalové v sezoně 2016/17.

UmístěníDisciplínaSezona
3. místo - Tereza Voborníkovázávod s hromadným startemSP 2025/26
2. místo - Gabriela Soukalovástíhací závod na 10 kmSP 2016/17
2. místo - Gabriela Soukalovázávod s hromadným startemSP 2016/17
1. místo - Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítkováštafeta ženSP 2014/15
3. místo - Veronika Vítkovávytrvalostní závodSP 2014/15

