České zjevení (21) na ME v krasobruslení. Po letech v desítce! Skvěle i páry

Český krasobruslař Georgii Reshtenko překvapil devátým místem na mistrovství Evropy. Na šampionátu v Kaunasu ve volné jízdě předvedl tři čtverné skoky a posunul se ze třinácté příčky po krátkém programu o čtyři místa vzhůru. Zatímco loni byl na ME šestadvacátý, tentokrát se postaral o nejlepší výsledek českých mužů od roku 2020. Titul obhájil Francouz Adam Siao Him Fa. Po rytmickém tanci jsou hned dva české páry v první desítce.

Jednadvacetiletý Reshtenko v úvodu programu vystřihl suverénně dva čtverné toeloopy, jeden z nich v kombinaci, a čtverný salchow. I když ve druhé polovině spadl po trojitém lutzu, radoval se z osobního rekordu 153,93 bodu. „To byla fakt dobrá jízda. Myslím, že to byla nejlepší jízda za kariéru. Škoda toho druhého lutzu, to mohlo být ještě víc bodů,“ uvedl v tiskové zprávě Reshtenko. Za techniku měl třetí nejvyšší známku dnešního večera.

Nakonec se posunul do nejlepší desítky, takže Česko bude mít na příštím ME znovu dva muže. Z tuzemských krasobruslařů byl v mužské kategorii naposledy lepší Michal Březina v roce 2020, kdy skončil sedmý. Předloni se Březina loučil desátou příčkou a v Kaunasu byl jako spokojený Reshtenkův trenér.

Když se jeho svěřenec vrátil na led po podzimním zranění kotníku, chtěl po něm hodně projíždět programy a pak zapracovat na stabilitě čtverných skoků. „Dneska se to vyplatilo. To, co jsme trénovali, dneska předvedl. Minus jedna chybička na konci, tam mu, myslím, trochu došlo, protože ten začátek byl hodně silný, tam do toho dal všechno. Ale bojoval až do konce,“ pochválil Reshtenka.

Titul s velkou převahou obhájil Francouz Adam Siao Him Fa. Pozici jednoznačně nejlepšího Evropana současnosti potvrdil, i když spadl při čtverném toeloopu a drobně chyboval při čtverném salchowu. Další dva čtverné skoky zvládl a v závěru volné jízdy si dovolil zařadit do choreografické sekvence zakázané salto vzad. Dvoubodová penalizace za tento prvek nemohla na jeho titulu nic změnit.

Stříbrný Aleksandr Selevko se mu díval na záda s více než devatenáctibodovým odstupem. Pro dvaadvacetiletého Estonce je i druhé místo výrazně nad očekáváním, jeho maximem na ME byla dosud 16. příčka z roku 2020.

Třetí evropskou medaili v kariéře získal Ital Matteo Rizzo. Loňský vicemistr Evropy druhou nejlepší volnou jízdou poskočil ze šestého místa po krátkém programu až na stupně vítězů. Na šampionátu přitom nebyl fit, hned po něm se chystá na operaci bolavé kyčle.

Dva taneční páry číhají v desítce

Oba české taneční páry jsou v Kaunasu průběžně v první desítce. Natálie a Filip Taschlerovi obsadili v rytmickém tanci pátou příčku, Kateřina a Daniel Mrázkovi byli v úvodní části soutěže devátí. Za obhajobou titulu vykročili vítězstvím v rytmickém tanci Italové Charlene Guinardová a Marco Fabbri.

Taschlerovi měli před evropským šampionátem více než dvouměsíční závodní pauzu. Naposledy startovali koncem října na Americké brusli, pak je zastavilo partnerovo zranění zad. Místo prosincového republikového šampionátu trénovali a do Litvy přijeli připraveni. V krátkém tanci se známkou 76,68 bodu přiblížili na 23 setin osobnímu rekordu a mohou pomýšlet na vylepšení loňského šestého místa na ME.

„Jsme moc spokojení, kvůli zranění a kratší době na přípravu máme po takovém výkonu radost,“ uvedl Taschler v tiskové zprávě svazu. „Moc času na přípravu nebylo. Zpátky na ledě jsme byli začátkem prosince, takže to byly čtyři týdny přibližně. Postupně jsme týden od týdne zvyšovali tréninkovou zátěž,“ doplnila ho jeho sestra.

Na premiérovou vrcholnou seniorskou akci vlétli ve velkém stylu juniorští mistři světa Mrázkovi. Maximum v rytmickém tanci si posunuli o více než tři body na 75,19, takže za svými zkušenějšími reprezentačními kolegy zaostali jen o bod a půl. „Jsme moc rádi za to, jak jsme zajeli. Od mistrovství republiky v prosinci jsme tvrdě pracovali a zlepšili jsme se, tak jsme rádi, že práce, kterou jsme do tréninku dali, se zatím vyplácí,“ řekla Mrázková.

Do tohoto rozmezí se vešly další tři páry včetně novopečených gruzínských reprezentantů Diany Davisové a Gleba Smolkina, kteří byli ještě předloni sedmí na ME v ruských barvách. Davisová je dcerou kontroverzní ruské trenérky Eteri Tutberidzeové, se Smolkinem žijí a trénují v USA.

V souboji o zlato mají zatím navrch italští třicátníci Guignardová a Fabbri. Za rytmický tanec získali 86,80 bodu a vypracovali si náskok 1,40 bodu před Brity Lilah Fearovou a Lewisem Gibsonem, kteří obhajují stříbro. Přes osmdesát bodů se na šampionátu v Kaunasu dostali ještě domácí Litevci Allison Reedová a Saulious Ambrulevičius. Usadili se díky tomu pevně na průběžně třetí pozici.

Volnými tanci v sobotu od 17:30 vyvrcholí soutěžní program šampionátu.

Muži - konečné pořadí:

1. Siao Him Fa (Fr.) 276,17, 2. A. Selevko (Est.) 256,99, 3. Rizzo (It.) 250,87, ...9. Reshtenko (ČR) 226,67.

Taneční páry - po rytmickém tanci:

1. Guignardová, Fabbri (It.) 86,80, 2. Fearová, Gibson (Brit.) 85,20, 3. Reedová, Ambrulevičius (Lit.) 80,73, ...5. Taschlerová, Taschler 76,68, 9. Mrázková, Mrázek (všichni ČR) 75,19.