Ledecká se držela mistryně světa. Přesedlá na rychlost, drtila i esa

Z každé jízdy si něco vezme. A z téhle zvlášť, protože v druhé dráze paralelního obřího slalomu jela slavná Tessa Worleyová, dvojnásobná světová šampionka v klasickém obřím slalomu.

„Druhou jízdu jsem jela s Tessou Worley, což je mistryně světa v obřáku. Takže jsem byla šťastná, že mi neujela třeba deset bran, ale že jsem se jí docela držela. To je docela úspěch,“ usmívala se Ledecká.

Francouzská šampionka byla v cíli druhé kvalifikační jízdy dřív jen o pět setin. Na postup do šestnáctičlenných vyřazovacích jízd ale Ledecké čas nestačil a dojela čtyřiačtyřicátá. Martina Dubovská se dostala aspoň na dosah bodované třicítky, nakonec jí ale z třiatřicátého místa unikla o sedm setin sekundy.

„Bavilo mě to. Je to zase něco úplně jiného. Jsem ráda, že mám novou zkušenost,“ pochvalovala si Ledecká, která si v součtu se snowboardem vyzkoušela už sedmou disciplínu Světového poháru. „Neměli jsme moc čas to natrénovat. Myslím, že s tím, co jsem natrénovala, je to dobrý výkon. Starty se mi povedly, to mám radost, že jsem se aspoň takhle zlepšila. Teď budeme pracovat na první bráně, pak na druhé bráně a tak dál. Je pořád na čem pracovat…“

V pátek jde v Lechu na start v mužském závodě Kryštof Krýzl.

„Vypadá to, že forma je, cítím se OK a zabodovat by bylo dobré,“ řekl Krýzl, který paralelní obří slalom jel naposledy v roce 2010 při památném týmovém vítězství ve finále SP v Garmisch-Partenkirchenu. „Tehdy se taky jelo na obřačkách a ty brány byly podobně daleko od sebe jako je to v pravidlech teď.“

Pro Ledeckou byl atraktivní experiment v paralelních brankách rozcvičkou před jejími hlavními úkoly zimy. V posledních týdnech se věnovala tréninku jak snowboardu, tak rychlostních disciplín na lyžích. A v Itálii zářila i ve srovnání s místním týmem plným es, v čele s vítězkou Světového poháru Federikou Brignoneovou či olympijskou šampionkou ve sjezdu Sofií Goggiaovou.

„Trénovali jsme sjezdy a super-G a Ester jezdila velmi rychle. Tak dobře nejezdila žádná Italka. Goggia jezdila všechny tréninky s námi a z dvaceti jízd za pět dní porazila Ester jednou,“ hlásí Tomáš Bank, lyžařský trenér Ledecké.

Nejbližší závody čekají Ledeckou už příští víkend ve Svatém Mořici, kde se dvakrát pojede super-G.

„Mořic potvrdili. V mailu mi blikla pozitivní sněhová kontrola a už jsem se lekl, protože jsme zrovna čekali na výsledky testů na COVID,“ směje se Bank. „Ester pojede všechny sjezdy. Doufám, že se pojede ve Val d ´Isere, zatím tam není moc sněhu.“

Ledeckou teď čeká pár dní odpočinku po předchozím náročném programu. Ale pak už se bude soustředit na starty ve Svatém Mořici.

„Vydáme se na nějaký pěkný kopec. Zkoušíme najít nejlepší alternativu, která by se podobala St. Moritz, abych si mohla vyzkoušet horizonty, které jsou tam dost zákeřné. Věřím, že si ten trénink užijeme a dobře se připravíme,“ plánuje Ledecká.

Další plán Ledecké

5.-6. prosince: Svatý Mořic (super-G)

12. prosince: Val d´Isere (sjezd)

13. prosince: Val d´Isere (super-G)