Ledecká viděla i chyby: Zranění? Hokejisti tohle zašijou na střídačce

K problému přistupuje jako hokejoví bojovníci v play off. Lyžařka Ester Ledecká o svém týden starém zranění nechce moc mluvit a následky zlehčuje. „Hokejisti si takové malinké zranění, které já mám, zašijou na střídačce a jdou rovnou do dalšího střídání,“ řekla Ledecká s úsměvem po sobotním šestém místě v super-G v Garmisch-Partenkirchenu .

Ledeckou postihl bolestivý pád v Crans Montaně před týdnem v citlivé fázi sezony, několik týdnů před světovým šampionátem v Cortina d´Ampezzo. Zatím ale comeback zvládá na jedničku. Minulý týden byla na startu den poté, co se potloukla a v puse jí přibyly čtyři stehy. V sobotu v Garmisch-Partenkirchenu na sjezdovce Kandahar předvedla v super-G šestou nejrychlejší jízdu.

„Víte, že já se moc ráda o zraněních nebavím. Všichni ostatní, hokejisti, si zašijou takové malinké zranění, které já mám, na střídačce a jdou rovnou do dalšího střídání,“ řekla Ledecká. „Myslím, že my jsme to zvládli taky dost rychle. Jsem ráda, že se nestalo nic vážnějšího, ale bavit se o tom nebudu.“

Za Ledeckou mluví místo slov výsledky. Šestým místem v super-G na sjezdovce Kandahar vyrovnala svůj druhý nejlepší výsledek v disciplíně. Líp skončila jenom v prosinci při vítězném závodě ve Val d´Isere.

„Mám z toho výsledku určitě radost. Byla to dobrá jízda, přesto, že tam bylo dost chyb. Apoň dvě velké, o kterých vím. Máme pořád na čem pracovat. Teď to rozebereme s trenéry a já se těším, že to zítra budu moct zlepšit, že tady budu mít ještě jednu šanci,“ hodnotila Ledecká.

V Garmisch-Partenkirchenu se měl původně v sobotu jet sjezd. Kvůli špatnému počasí však závodnice v týdnu nemohly trénovat, a tak se do programu dostal super-G, který nahrazuje závod ze švýcarského Svatého Mořice.

„Já jsem byla na prohlídce překvapená, jak se jim to tady povedlo připravit. Pro organizátory to bylo těžké. Celý týden sněží, prší, padají trakaře, mrzne, pak to celé roztaje,“ líčila Ledecká. „Určitě nebylo lehké sjezdovku takhle připravit. Klobouk dolů, i když jsem měla patnáctku, trať držela. Byla to legrace a jízdu jsem si užila.“

Ledecká se v průběžném pořadí super-G posunula na třetí místo za suverénní Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou a jen o devět bodů za její krajanku Corinne Suterovou.

„Myslím si, že dnešní závod tím pořadím docela zamíchal. Jsem ráda, že jsem se posunula zase trochu dopředu,“ řekla Ledecká.

Druhý super-G se v Garmisch-Partenkirchenu jede v neděli.

„Je to tak, že zítra je nový den. Já se na to budu snažit maximálně připravit. S týmem zanalyzujeme dnešek a udělám všechno proto, abych se zase zlepšila,“ slíbila Ledecká.