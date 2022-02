Křížová o vítězné Ledecké: Agresivní jízda, ale nikde jsem se o ni nebála

Třetí vítězství české lyžařky Ester Ledecké vE Světovém poháru ocenila také bývalá sjezdařka a nyní expertka Klára Křížová. Co se nepovedlo dotáhnout do vítězného konce na olympijských hrách v Pekingu, dokonale vyšlo teď. Křížová prozradila také klíčovou pasáž, která Ledecké přinesla vítězství.

Jak se vám dívalo na sjezd Ester Ledecké v Crans Montaně?

„Moc dobře, hlavně na výsledek, samozřejmě. Byla to povedená jízda, bojovná. Trošku jsem si říkala, jak se k tomu postaví po loňském pádu, ale působila na mě velmi sebejistě, aktivně, což bylo klíčem k úspěchu.“

Která pasáž byla rozhodující pro její vítězství?

„Skvěle zvládla horní pasáž, kde byly zatočené brány a kde bylo třeba mít správný výjezd z oblouku a vybudovat si rychlost. To zvládla perfektně. A rychlost, kterou tam získala, si vezla celou cestu až do cíle. Takže to bylo hlavní.“

Byla to podle vás odvážná, ale zároveň kontrolovaná jízda, při které nebyly momenty, kdy byste se o ni třeba i trochu bála?

„Je to přesně tak. Jízda byla agresivní, ale kontrolovaná, dobře zvládnutá. Nebylo tam žádné zaváhání, kdy bych měla strach, že je na hranici pádu.“

VIDEO: Podívejte se na skvělou jízdu Ester Ledecké

Kdybyste měla srovnat její jízdu se sjezdem na zimních olympijských hrách, byl tam nějaký rozdíl v jejím projevu?

„Ani ne. Myslím, že i tam jela velmi agresivně a jela pro vítězství. Tam jen holt nastala chyba a tím pro ni olympijský závod skončil, co se týče nějakého dobrého výsledku. Kdežto teď dokázala kvalitní jízdu zvládnout až do cíle.“

V tréninku v Crans Montaně skončila 50. a 40. Jak mohou takové výsledky ovlivnit závodníka?

„Myslím, že jela tréninky hodně zkušebně, aby si vyzkoušela, co a jak ta trať dělá, jak jí drží záda a podobně. Hodně závodnic nezvládlo v trénincích celou trať projet. Takže myslím, že se k tomu postavila opravdu tréninkově a v závodu to zúročila.“

Loni na této sjezdovce ošklivě upadla. Nese si závodník v hlavě třeba i konkrétní místo, kde se mu to stalo?

„Určitě nese. Nebo aspoň já jsem to tak měla. A když jsem se na Ester dívala, měla jsem pocit, že v té bráně byla lehce pasivnější. Ale jakmile viděla, že stopu má správnou a je to v pořádku, tak se do toho znovu obula. Každopádně je to hodně individuální, ale nějaká vzpomínka na to zůstane.“