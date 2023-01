Zabystřan dovezl zlatý náklad. Snad navážu ve svěťáku, říká česká naděje

Kraloval na zasněžených svazích a stal se jedním z nejúspěšnějších sportovců zimní univerziády. Z amerického Lake Placid si Jan Zabystřan přivezl tři zlaté a jednu bronzovou medaili. „Jsem za to strašně rád. Přesně kvůli takovým chvílím sport dělám. Doufám, že na to teď navážu ve vyšších soutěžích – ve Světovém poháru nebo na mistrovství světa,“ říká pětadvacetiletý reprezentant a student České zemědělské univerzity v Praze. Ve čtvrtek se vydal směr Cortina d'Ampezzo, kde jej o víkendu čekají dva závody v super-G a tedy letošní premiéra mezi elitou.

Na univerziádě jste získal zlato ve slalomu, v super-G i v obřím slalomu. Z kombinace máte bronz. Jak se vám odjíždělo z Lake Placid s takovým medailovým nákladem?

„Před startem jsem doufal, že bych mohl získat nějakou medaili – na minulé univerziádě v Krasnojarsku se mi to bohužel nepovedlo. Věřil jsem, že bych mohl odjet aspoň s jednou, ale že to budou čtyři, je naprosto neuvěřitelné a mám z toho strašnou radost. Byl to skutečně trochu náklad… Už jsme měli v taškách přesně nacpané věci na limit do letadla, a tak jsem měl trochu větší váhu zpátky. (usmívá se) Ale byla to docela příjemná věc k řešení.“

Čemu přisuzujete, že jste měl takovou formu a konzistentní výkonnost?

„Oproti minulým sezonám jsem tuhle odjel bez zranění. Jen mě trošku zlobilo, že v Evropě nebyl moc sníh, ale jinak jsme to odjeli všechno kvalitně. Fyzická příprava byla rovněž na dobrém levelu, takže to snad bylo i díky tomu. V Americe jsem ještě nelyžoval, ale sníh mi tam sedl naprosto perfektně. Byl tam takový led, ale relativně držel. Po zisku prvního zlata jsem už neměl co ztratit a všechno jel na 110 procent, abych z toho měl radost. Medaile přibývaly každým závodem. Jsem za to strašně rád.“

Užíval jste si celou univerziádu?

„Bylo to zase skvělé. Mám rád všechny akce, na kterých je víc sportů. Odpoledne můžete po vlastním závodě fandit někomu jinému. Dýchne na vás zahájení i zakončení, potkáte se s dalšími sportovci, najdete si kamarády v jiných sportech i národech. Tyhle akce mám strašně rád a vždycky se na ně těším.“

Lake Placid hostilo v historii už dvě zimní olympiády. Cítil jste atmosféru tohoto slavného místa?

„Všude tam jsou olympijské kruhy. Závodili jsme v místě, kde se startovalo v roce 1980, bylo to fakt pěkné. Sjezdovky byly relativně těžké, členité, což mi dost vyhovovalo. Oproti Krasnojarsku, kde se to jelo na takovém kopečku a byla to hlavně rovina, měly sjezdovky šmrnc. Celé město mělo olympijský nádech, ceremoniály hostila hala, kde se v roce 1980 hrál hokej. Skvěle se na nás připravili a zázemí bylo skvělé.“

Zářil jste v rychlostních i technických disciplínách. V čem se momentálně cítíte líp?

„Mám rád kombinaci, proto mi šly rychlostky i slalom. Víc jsem si věřil v obřím slalomu a super-G. Slalom jsem moc netrénoval, ale jsem strašně rád, že se mi takhle povedl. Do budoucna se plánuji víc zaměřit na super-G a obřák, ve kterých se cítím komfortněji a mám největší šanci prosadit se ve Světovém poháru. Sjezdy jsou v trénování trochu náročnější a bez přípravy v Chile nebo Jižní Americe by moje konkurenceschopnost nebyla veliká. Ale super-G a obřáky se dají i v našich podmínkách přes zimu natrénovat. Vždycky jsem jezdil všechno a jsem rád, že jsem to během pár dnů dokázal takhle skloubit a vyhrát všechno.“

Po loňských ZOH v Pekingu jste startoval na Světovém poháru v Kvitfejllu, letošní sezona byla dosud ve znamení Evropských pohárů. Před univerziádou jste zajel šesté místo v super-G ve Wengenu. Odrazil jste se od toho?

„Letos jsem se chtěl zaměřit na Evropské poháry, sjet si tam nějaké fisové body a trošku se rozzávodit. Myslím, že se mi to povedlo a měl jsem tak větší sebevědomí. Na univerziádě se začínalo právě super-G, což mi vyhovovalo. Vzpomněl jsem si na jízdu ve Wengenu a snažil jsem ji napodobit. A vyšlo mi to. Evropské poháry jsem si docela užil, je to trochu jiné závodění. Byl jsem asi šestkrát do třicátého místa, což mi pomohlo bodově i psychicky. Teď už mířím na první svěťák.“

V sobotu i v neděli budete startovat v Cortině v Super-G. Pomůže vám dobrá forma a pohoda z univerziády?

„Doufám, že využiji tyto zkušenosti a ukážu to i na této scéně. Dny jsou teď perné, ale na druhou stranu jsem byl spokojený a vše bylo příjemné. Tím, že se na svěťák těším, se to zvládá o dost líp. Umístění do třicátého místa a jakýkoliv bod ve Světovém poháru by pro mě byl naprosto perfektní. Je to cíl a sen i do dalších sezon. Doufám, že se to povede. Bylo by to super nakopnutí i pro mistrovství světa, které je od 6. února.“

České lyžování bude mít mezi muži po delší době zastoupení ve Světovém poháru. Co je podle vás příčinou, že se Češi v poslední době vytratili?

„Nedokážu úplně říct. Rád bych, aby nás bylo víc a byl tam nějaký tým. Ale teď jsou zranění Honza Koula a Kryštof Krýzl – dva kluci, se kterými jsme v reprezentačním áčku. Filip Forejtek je v Americe. My čtyři jsme teď jediní, kteří můžeme jezdit svěťáky. Doufejme, že se Filip vrátí příští rok a trochu český tým posílí. Snad v mladších kategoriích pomalu rostou další hvězdy a že za chvíli do svěťáku někdo přijde.“

Jak náročná je cesta mezi elitu?

„Je to strašně těžké, musíte být do 150. místa a sjet si ty body není vůbec nic lehkého. S Kryštofem Krýzlem a Ondrou Berndtem, když ještě závodil, jsme jezdívali pro různých Far East Cupech. Teď se mi naštěstí povedlo sjet si body i v Evropském poháru – ve sjezdu i v Super-G. A na univerziádě vlastně i v obřáku. S výhledem do dalších sezon to snad půjde. Držely nás holky, tak doufám, že my kluci teď trochu zabereme i v tom svěťáku. Myslím, že s Kryštofem Krýzlem jsme udělali super sezonu i v Evropském poháru a může to být odrazový můstek.“

Je důležité postupovat plynule?

„Ano, cesta vede nejprve přes evropské fisáky, pak teprve na Světový pohár. Když jsem byl mladší, byla možnost jít rovnou do svěťáku, ale zpětně myslím, že to bylo trochu uspěchané. Nejdřív se vypracovat v Evropském poháru a jezdit tam do desátého a patnáctého místa, a pak teprve skočit do svěťáku s více zkušenostmi. Tak je to určitě lepší.“

Vrcholem sezony pro vás bude mistrovství světa v Courchevelu?

„Určitě. Ale už mám na kontě pár výsledků, ze kterých jsem nadšený, takže na mistrovství světa nechám všechno. Konkurence tam samozřejmě bude velká, ale zkusím tam jet jízdy na 110 procent a udělat pěkný výsledek. Možností tam budu mít víc. Jedu tam sám, na polovinu přijede Filip Forejtek. Bohužel Ester Ledecká tam taky nebude, což mě mrzí i za všechny fanoušky. Snad se pak vrátí silnější a všichni ji budeme sledovat další rok na kopcích.“

Chystáte podobný útok v kombinaci, jaký jste předvedl na ZOH v Pekingu, kde jste zajel devátý nejrychlejší sjezd?

„Doufejme, že to v první polovině vyjde podobně a slalom vyjde líp než v Pekingu (na ZOH nedokončil). Ale mám víc natrénováno, takže by to mohlo vyjít. Oproti loňským rokům jsem silnější v Super-G a případně pak i v obřáku… Kombinace ale asi bude takový vrchol. Jelikož se uskuteční možná naposledy, budu si ji chtít pořádně užít.“

Po návratu z Lake Placid jste musel rychle do školy na zkoušku. Dopadla těsně před odjezdem do Cortiny dle představ?

„Naštěstí jo, i když jsem měl komplikovanější přípravu, než jsem předpokládal. V Lake Placid byly ceremoniály, což bylo hodně příjemné, ale myslel jsem si, že budu mít víc času (usmívá se). Dal jsem zkoušku za dva, takže jsem určitě spokojený. Chybí mi ještě dvě zkoušky, což teď určitě nezvládnu, ale do letního semestru si toho nepřevádím zase až tolik. Po sezoně přijde pár intenzivnějších měsíců ve škole, ale takhle mě to baví.“