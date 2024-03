Rozjetá Ledecká zahnala nervozitu. Šéf lyžařů věří, že ve finále má na stupně

Ester Ledecká cítí koncem každé zimy smutek v duši, protože se jí po pouhých několika měsících nechce opouštět zasněžené svahy. Letos budou její jarní chmury možná ještě mrzutější, protože se teprve v posledních týdnech po problematickém startu zimy dostala do tempa. Ale stálo to za to.

„Dokázala jsem, že jsem schopná lyžovat hodně rychle,“ radovala se Ledecká před třemi týdny v Kvitfjellu, kde v super-G zazářila třetím a čtvrtým místem. „Start sezony byl kostrbatý, byla jsem dlouho nemocná a řešili jsme každý závod. Rozhodovali jsme se, zda má cenu jet a zda alespoň jednu jízdu zvládnu. Moc mě těší, že jsem se zase dostala do místa, že jsem snad schopná jezdit pódium.“

V náročné zimě, v níž se kromě zdravotních potíží musela vyrovnávat i s důsledky roční lyžařské pauzy kvůli dvěma operacím zraněné klíční kosti, se ale dostala do formy v pravý čas, aby se mohla s rychlostní elitou porovnat na největší scéně aktuální zimy. V Saalbachu Hinterglemmu ji při finále Světového poháru čeká páteční super-G a sobotní sjezd.

Vzhledem k průběhu zimy je už účast na výběrových závodech, kam v každé disciplíně postupuje podle pořadí Světového poháru v každé disciplíně jen 25 nejlepších, pro ni úspěch. Poprvé za celou zimu je ale STR před startem ve své známé pozici jako závodnice ve špičce, s kterou se musí počítat.

„Je to skvělé. Já jsem věřil, že se Ester vrátí do top ten od začátku sezony. Bohužel to zkomplikovala nemoc. Na předešlý výkonnostní level se dostala později,“ řekl sportovní ředitel alpského úseku Jan Fiedler. „Možná nervozita v týmu byla, jestli na to má, nebo nemá. Účast ve finále Světového poháru nelze hodnotit jinak než pozitivně. Top deset je pro ni cíl. Pokud se jí všechno sejde, určitě má na útok na stupně vítězů.“

Pořadatelé v Saalbachu dělají všechno pro to, aby se závody uskutečnily, navzdory nastupujícímu jarnímu počasí. Ve středu se za korektních podmínek odjely tréninky sjezdů, Ledecká skončila desátá. Čtvrteční tréninky byly zrušeny, aby pořadatelé mohli sjezdovku Ulli Maierové připravit pro víkendové závody.

„Cílem všech přítomných je absolvovat během prodlouženého víkendu čtyři závody. Proto musíme trochu chránit sjezdovku,“ vysvětlil Peter Gerdol, hlavní ředitel závodů FIS pro ženy pro Kronen Zeitung.

Velké křišťálové glóby, stejně jako malý za obří slalom, už patří Švýcarům Marco Odermattovi a Laře Gutové-Behramiové. Oba před posledními závody vedou i v průběžném pořadí super-G a sjezdu.

PROGRAM FINÁLE SP

PÁTEK

10.00 super-G žen

11.30 super-G mužů

SOBOTA

11.15 sjezd žen

NEDĚLE

11.15 sjezd mužů

Pozn.: Závody vysílají ČT sport a Eurosport