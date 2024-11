Skandál! Reklama srazila skokana do stopy, hlavní kritika míří na Čecha

Bizarní incident poznamenal úvodní víkend Světového poháru ve skocích na lyžích v Lillehammeru. V sobotní kvalifikaci se na věži uvolnila reklama a vtlačila do stopy norského skokana Kristoffera Eriksena Sundala. Ten nebezpečnou situaci zvládl, dole se ale rozčiloval: „Tohle bylo životu nebezpečné!“ Problém musel řešit bývalý reprezentant Borek Sedlák.

Sundal se teprve soustředil na skok a upravoval si brýle, když zezadu ucítil náraz, který ho posunul do stopy. Duchapřítomně se srovnal, odrazil se a proletěl se na 132 metrů. Dole ale hned rozezleně máchal rukama.

„Jak je tohle možné? Musím teď skákat znovu?“ rozčiloval se Sundal. „Kdybych měl ruku mezi sedačkou a reklamním panelem a moje tělo by bylo vtlačeno vpřed, mohl bych si zlomit rameno. Měl jsem štěstí.“

Sundal nakonec v Lillehammeru zažil povedený víkend. Ze sobotní kvalifikace v pohodě postoupil z dvanáctého místa. V závodě skončil sedmý. V nedělní kvalifikaci předvedl druhý nejlepší skok a v druhém závodě zapsal šesté místo. Norové ale každopádně tvrdě kritizovali FIS.

„Mohlo to skončit šíleně,“ uvedl pro televizi NRK někdejší světový rekordman v letech na lyžích Johan Renem Evensen.

„Vystrašilo nás to, ale Sundal to zvládl extrémně dobře. Je to tvrdý chlapík,“ pochvaloval si norský kouč Magnus Brevig.

Hlavní část kritiky se snesla na bývalého českého reprezentanta Borka Sedláka, který má při závodech Světového poháru funkci asistenta ředitele závodu a pouští závodníky do stopy. Pro NRK vysvětlil, že se držák s reklamním plakátem zaseknul.

„Pokusili jsme se použít dálkové ovládání, abychom s ním pohnuli a sjel dolů rychleji, než jsme očekávali,“ vysvětlil Sedlák. „Neviděl jsem, že se reklamní stěna stále pohybuje. Jsem sto metrů daleko. S touhle technologií se to bohužel může sát. Osobně preferuju, abychom billboardy posouvali manuálně, ale tuhle technologii používáme léta a je to poprvé, kdy se něco takového přihodilo.“

V roce 2008 se stal podobný incident jinému norskému skokanovi Björnu Einaru Romörenovi, kterému reklamní stěna na sedačce uvěznila ruce, a museli ho vysvobodit technici na můstku.

FIS už před neděním závodem přijala opatření, aby se podobný skandál neopakoval.

„Máme novou dohodu, podle které budu před skoky vždy informován, že jsou skoky, držák i reklamní stěna připraveny,“ uvedl Sedlák.