Historický víkend. Shiffrinová zaútočí na rekord tam, kde to všechno začalo

Euforické publikum pod kopcem ve Svatém Petru ji hnalo do cíle, ale Mikaela Shiffrinová to nestihla. Vloni v lednu ve Špindlerově Mlýně v sobotu získala svůj triumf číslo 85, šestaosmdesátý zářez, jímž by vyrovnala tehdejšího rekordmana alpského lyžování v počtu vítězných závodů Světového poháru Ingemara Stenmarka, si ale další den nechala na příště.

Krkonoše tenkrát o šest setin přišly o rekordní poctu, ve světě Shiffrinové to ale mnoho nezměnilo. Stenmarka dohnala i předehnala ještě do konce zimy, symbolicky ve švédském Aare. A počítadlo jejích triumfů se točí dál. Osmadevadesátý zařídila před dvěma týdny v Levi, vítězství číslo 99 získala před týdnem v Gurglu.

A už je to tady. Další závodní víkend Světového poháru se velmi příhodně koná v americkém Vermontu a na sjezdovce Superstar v Killingtonu už Shiffrinová šestkrát vyhrála. Je to jedno z jejích nejúspěšnějších středisek na okruhu.

Jako by někdo tenhle scénář napsal do filmu. Jubilejní sté vítězství se Shiffrinové rýsuje v jejím domácím prostředí. Pochází sice z Colorada, ale pořádně lyžovat se učila nedaleko Killingtonu, na Burke Mountain Academy. Vyjde to právě tady?

„Myslím, že to není nemožné, ale musí se spousta věcí sejít,“ řekla Shiffrinová po svém posledním vítězství v Gurglu. „Zvenku to vypadá snadné, nebo to vypadá, že to tak má dopadnout. Mně ale stojí strašně moc energie, abych lyžovala na své nejvyšší úrovni. Jednoduché to určitě není.“

Je to otevřený vhled do psychiky nejlepší závodnice historie. Pro všechny je nezdolná královna, bylo ale na ní, aby si prošla dlouhou cestu. Ve Světovém poháru začala v březnu 2011 ve Špindlerově Mlýně. Až pár dní poté oslavila šestnácté narozeniny…

„To bylo jako sen… Pamatuju si takové divné věci. Pamatuju si kopec, pamatuju si, jak jsem sedala na vlek. Poprvé, když jsem kopec viděla, jela jsem s tátou v autě. Viděla jsem všude ty červené plůtky a všechno mi připadalo mnohem větší než na závodech, na které jsem byla zvyklá,“ líčila Shiffrinová, když se do Krkonoš před pěti lety poprvé vrátila.

Článek pokračuje pod grafikou

Pak rozjela vítěznou show. Ze zázračného dítěte se rychle stala jedničkou světového lyžování. První olympijské zlato získala v osmnácti v Soči, na mistrovství světa vyhrála slalom čtyřikrát v řadě. A dál a dál nabírala vítězné korálky i v bojích o křišťálové globy.

Zažila ovšem i těžké chvíle. V zimě 2020 jí tragicky zahynul otec Jeff, který v minulosti jako anesteziolog pomáhal při operaci Ester Ledecké. Na olympiádě v Pekingu zažila Shiffrinová dva týdny karambolů a neúspěchů, domů se vracela bez medaile.

„Každý člověk na Zemi si prochází svými těžkostmi. Musíte se prostě zvednout. Pro mě je to nejdůležitější výstup z posledních dvou týdnů a nemá to co dělat s olympiádou,“ líčila tehdy. „Jsem vděčná, že mi tyhle dva týdny daly platformu pro to, abych to řekla. A možná, abych se z toho něco naučila.“

Brzy se vrátila ke štěstí. I v osobním životě, kde vztah s norským lyžařem Aleksanderem Aamodtem Kildem letos na jaře dospěl až k zasnoubení. A na lyžích opět začala sbírat své nejmilejší suvenýry - vítězství. Vloni ve Špindlerově Mlýně vysvětlila, co pro ni znamenají.

„Myslím, že je to takový symbol… Když jsem byla malá holka, chtěla jsem být nejlepší na světě. Věděla jsem, že když budu tvrdě pracovat, můžu to dokázat a vyhrávat závody Světového poháru. Takže je to symbol tohoto snu,“ vyprávěla. „Vyhrát jeden závod pro mě znamená, že je to skvělé, ale zároveň to znamená, že až se zase postavím do startovní brány, budu se snažit být nejlepší i dál. Je to celý proces.“

Sto výher ve Světovém poháru pro ni neznamená žádnou zeď. Až se jednou bude loučit, možná bude mít o desítky zářezů víc. Čas slavného výročního triumfu se ale blíží a možná padne v příštích dnech.

„Když se to stane, bude to báječné,“ řekla Shiffrinová pro NBC. „Když se to nestane, není to nic, kvůli čemu bych musela brečet. Když lidí mluví o stovce, dává mi to energii. Je neuvěřitelné, že lidé sledují mou cestu a mám z toho radost. Doufám, že před domácím publikem předvedu dobrý výkon.“

SP v Killingtonu:

Sobota:

16.00 - 1. kolo obřího slalomu

19.00 - 2. kolo obřího slalomu

Neděle: