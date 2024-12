Šampion vysokých čísel: Zabystřan znovu zazářil, vzpomínal na Banka

Jan Zabystřan během tréninku před pohárovým sjezdem v Beaver Creeku životní výkon • Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Lyžař Jan Zabystřan konečně rozrazil dveře do nejužší špičky. V Beaver Creek na páteční jedenácté místo ve sjezdu navázal sobotní dvanáctou příčkou v super-G. Obou přelomových výsledků dosáhl se startovními čísly ze závěru pole. „Mám z tohohle víkendu fakt radost,“ usmíval se Zabystřan.

Vzal lyže na ramena a do výdechů cestou ze sjezdovky Birds of Prey balil dojmy ze svého životního závodního víkendu. V sobotním sjezdu mu z jedenáctého místa scházelo do top ten jedenáct setin sekundy. V sobotu v super-G ho z dvanáctého místa opět symbolických dvanáct setin dělilo od fenoména Alexise Pinturaulta, který zabral desáté místo.

„Pro mě zase úžasný umístění, fakt mám z tohohle víkendu radost. Dvakrát se mi podařilo vyhrát Bibbo Award, největší skok z čísla. Za tohle jsem strašně rád,“ usmíval se Zabystřan cestou z kopce.

Po oba závodní víkendové dny v Beaver Creek vyhrál soutěž pro závodníka s kombinací nejvyššího startovního čísla s nejlepším výsledkem v cíli. Ve sjezdu se pustil do závodu s padesát čtyřkou, v super-G s osmačtyřicítkou. V obou případech ho jen těsně minula nejlepší desítka.

To vše na místě, kde se před devíti lety úžasná jízda Ondřeje Banka na mistrovství světa proměnila v strašlivý pád, po kterém tvář nezlomného bojovníka nabízela nápaditou barevnou paletu. Jan Zabystřan si ze sjezdovky Birds of Prey v Beaver Creek naopak udělal podium pro svůj průlom mezi nejlepší lyžaře světa.

„Pamatuju si rok 2015, kdy jsem tady sledoval mistrovství světa, ten nešťastný pád Ondry Banka. Parádní sjezdovka. Úžasný sníh, má to všechno, moc hezky se mi na tom lyžuje,“ líčil Zabystřan.

S vývojáři vychytal rezervy

Birds of Prey kombinuje dlouhé rychlostní pasáže s prudkými technickými zatáčkami, které jsou Zabystřanovým trumfem. Jeden z nejšikovnějších lyžařů na okruhu Světového poháru umí využít míst, kde je trať technicky náročnější. Prokázal to v pátečním sjezdu i v sobotním super-G.

„V nějakých částech jsem si to moc pohlídal. Vrchní pasáž, ta prudší, mě překvapila, byla trošičku rozbitější, díry byly tvrdší, než jsem si myslel. Driftů, korekcí bylo víc, než jsem si představoval, pak se mi to vymstilo v rovinatější pasáži,“ vysvětloval Zabystřan. „Důležitá místa jsem si pohlídal relativně hezky. Může to být lepší. Myslím si, že mám na víc, ale jsem za dnešní výsledek moc rád.“

Zabystřan si za zlepšením v rychlostních disciplínách cíleně šel. Už vloni na jaře jim v tréninku začal věnovat víc pozornosti. Změnil značku lyží a po minulé premiérové sezoně u Kästle před tou aktuální s vývojáři vychytal rezervy. Pomohla mu taky spolupráce s německým týmem, díky níž se letos dostal k dosud nedosažitelným tréninkovým podmínkám. V Beaver Creek žádný z Němců nebyl lepší než on.

„Super víkend, je vidět, že spolupráce s Němci přinesla svoje ovoce,“ pochvaloval si Zabystřan. „Na lyžích se mi jelo hezky, nastavení jsme vyladili dobře. Sedlo to, doufám, že to bude pokračovat do dalších závodů.“

Zabystřanův průlom je velkou nadějí pro celé české lyžování, které už má v rychlostních disciplínách hvězdnou Ester Ledeckou. Té začíná po úspěšném startu na snowboardu lyžařská zima následující víkend právě v Beaver Creek.

Pro Zabystřana zima pokračuje předvánočním rychlostním víkendem ve Val Gardeně, kde už vloni ve sjezdu zabodoval dvacátým místem. „Byly rezervy, nevyhrál jsem, zkoušíme dál,“ usmál se Zabystřan.