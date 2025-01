Odermatt dobyl Kitzbühel: karamboly a vrtulník v akci. Zabystřan nedojel

Je to monumentální místo alpského lyžování. Říká se, že kdo vyhraje Kitzbühel, tak je králem. V pátek bylo na programu v rakouském středisku super-G a švýcarská ikona současnosti Marco Odermatt měla jasno. „Můj zbývající cíl v kariéře je dobýt Kitzbühel.“ Ve 27 letech má „hotovo.“ V pátek se před ním všichni na hoře Hahnenkamm museli sklonit. Závod se protáhl kvůli krkolomným výpadkům. Nedojel ani Jan Zabystřan.

Počasí jako malované přivítalo na startu všech 57 závodníků. Ve startovní listině bylo sice nahlášeno 58 jmen, ale domácí hvězda Vincent Kriechmayr na poslední chvíli start vzdal ze zdravotních důvodů. Pravděpodobně šlo o dozvuky pádu ve Wengenu. Před týdnem tam totiž nedokončil sjezd.

Kitzbühel je vždy prověrkou nejvyšších kvalit. Ukázalo se to hned od úvodu, kdy Rakušan Lukas Feuerstein nezvládl zapeklitou zatáčku po prvním mezičase a políbil zblízka ochrannou bariéru. Předeslal, že se tento závod protáhne.

I když to tak nejprve nevypadalo, následně se závodilo ve svižném tempu. S číslem 8 se dolů vydal Marco Odermatt. Švýcarský klenot absolvoval na Hahnenkammu už deset závodů, ale byť byl hned ve čtyřech případech na stupních vítězů, prvenství mu chybělo. „Můj zbývající cíl v kariéře je dobýt Kitzbühel,“ hlásil na konferenci před závodem.

Do bílého pekla se vydal střemhlav. Zejména v první polovině trati si vytvořil takové podmínky, že jej už nikdo nepřekonal. I když to nebylo o parník. Rakušan Raphael Haaser, který se vrátil po zranění, namlsal domácí fanoušky. Ztratil na Odermatta jen jedenáct setin sekundy a bral druhou příčku. Další Švýcar Stefan Rogentin skončil třetí tři desetiny za vítězem.

Článek pokračuje pod infografikou.

Odermatt to dokázal. Notně mu přitom pomohlo, že dlouhodobě mimo je kvůli zranění Francouz Cyprien Sarrazin, který je specialistou na Kitzbühel. O absenci Kriechmayra už řeč byla. Švýcarův výkon to ale nijak nesnižuje.

Celý závod bohužel pošramotily některé nepříjemné pády. Francouzský rutinér Alexis Pinturault byl odbaven po pádu a kotrmelci na lyžích vrtulníkem. Poté, co se chtěl postavit na nohy, totiž ucítil bolest v levém koleni. Následovali další.

Rakušana Otmara Striedingera zastavila až ochranná síť. Stejně dopadl i další Francouz Nisl Alphand. A že to pro galského kohouta nebyl nejšťastnější závod, potvrdil i konec Floriana Loriota, který se při karambolu seznámil nedobrovolně tváří v tvář se sněhem na Hahnenkammu. Všichni zmínění však opouštěli trať při vědomí a snad bez závažnějších zdravotních důsledků.

Tím, jak se dlouho čekalo, se posouvala i chvíle startu Jana Zabystřana. Český závodník v této sezoně bodoval už šestkrát a získal 85 bodů, což je víc než za celou jeho dosavadní kariéru mezi elitou.

První úsek trati projel fantasticky a na prvním mezičase byl dokonce dvanáctý, jenže potom ho zradilo místo jako řadu soupeřů před ním. V zatáčce, kde od prvního momentu bylo několik rýh, sice neupadl, ale ve výjezdu z pasáže už se nedokázal srovnat, aby trefil další bránu. Skončil tak mimo trať a bylo po nadějích.

Podmínky nebyly dobré už pro několik závodníků před Zabystřanem, protože na sjezdovku začal padat stín a do nejméně prudké pasáže se zase opíralo slunce, takže bylo náročnější přemluvit lyže, aby pelášily dolů. Přesto několik borců i s vyšším startovním číslem bralo solidní výsledek. Vyčníval Nor Adrian Smiseth Sejersted, který bral šesté místo, byť vyrazil až za Zabystřanem s třicítkou na hrudi.

Super-G tak opanovali hlavně Švýcaři, Odermatta a Rogentina doplnil v popředí ještě čtvrtý Franjo von Allmen. V sobotu je v Kitzbühelu na programu královský sjezd od 11.30.

SP v sjezdovém lyžování v Kitzbühelu (Rakousko):

Muži - superobří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 1:13,25, 2. Haaser (Rak.) -0,11, 3. Rogentin -0,30, 4. Von Allmen (oba Švýc.) -0,45, 5. Alexander (Kan.) -0,60, 6. Sejersted (Nor.) -0,66, ...Zabystřan (ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí super-G (po 5 z 8 závodů): 1. Odermatt 341, 2. Kriechmayr (Rak.) 222, 3. Möller (Nor.) a Rogentin oba 220, 5. Casse (It.) 215, 6. Von Allmen 198, ...25. Zabystřan 47.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 38 závodů): 1. Odermatt 966, 2. Kristoffersen (Nor.) 634, 3. Meillard (Švýc.) 542, 4. McGrath (Nor.) 482, 5. Von Allmen 441, 6. Haugan (Nor.) 413, ...57. Zabystřan (ČR) 85.