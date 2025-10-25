Scheibová poprvé v životě vyhrála závod SP. Shiffrinová bušila pěstí do křesla lídryně
Tradiční rozjezd nové sezony Světového poháru v Söldenu zvládla v obřím slalomu žen nejlépe domácí Julia Scheibová, která slaví premiérový triumf mezi elitou. Pro Rakousko získala prvenství z této disciplíny po mnoha letech. Čekalo se také, jak si povede americká superstar Mikaela Shiffrinová, která přece jen po svém nepříjemném zranění měla v obřím slalomu poněkud ostych. Ten je ale, zdá se, pryč. Rodačka z Colorada vytěžila na rakouském sněhu 4. místo.
Známé tyrolské středisko, které ročně navštíví až dva miliony turistů a sportovních nadšenců, přivítalo nejlepší lyžařky světa silným větrem. Ten si pohrával s brankami a celkově nebyla nejlepší ani viditelnost na trati.
Nejlíp se s tím dopoledne porvala domácí Rakušanka Julia Scheibová, která si vypracovala po prvním kole luxusní náskok sekundu a 28 setin na Američanku Paulu Moltzanovou. Třetí byla v prvním kole chorvatská naděje Zrinka Ljutičová, která je však spíše specialistkou na slalom.
Top favoritky tak útočily ze závětří. Novozélanďanka Alice Robinsová, kterou kdekdo pasuje na favoritku celkové klasifikace disciplíny byla až jedenáctá. Třeba Lara Gut-Behramiová a právě Shiffrinová se srovnaly za sebou na pátém, respektive šestém místě.
Pro Shiffrinovou to vlastně byla dobrá výchozí pozice. Žena, která má na kontě dvě zlaté olympijské medaile a 101 vítězství ve SP, byla naposledy mezi nejlepšími pěti v obřím slalomu na startu minulé sezony právě v Söldenu. Pak přišlo listopadové zranění doma v Killingtonu a po návratu trápení mezi obřákovými brankami. A tak se čekalo, co přijde hodinu po poledni.
Američané se mohli dlouho smát a veselit, jejich závodnice totiž byly v druhém kole hned v šesti lidech. To je hodně oproti italskému úpadku, kdy v druhém kole startovala mezi třicítkou nejlepších jen nepříliš známá Asja Zenere. Sofia Goggiaová první kolo nedokončila a obhájkyně prvenství v celkové klasifikaci SP Federica Brignoneová není zdaleka fit po těžkém pádu na konci minulé sezony. Mimo je taky Marta Bassinová.
Velký den pro alpskou velmoc
Co je však pro jeden stát Waterloo, je pro druhé žní úspěchu. USA měly dlouho ve vedení Ninu O'Brienovou, která zvládla skvěle druhou jízdu a překonala ji až právě Shiffrinová, které se povedly hlavně pasáže zhruba v polovině tratě a pak koncovka specifického kopce v Söldenu, kde dokázala vymačkat sjezdový postoj jako málokdo jiný. V cíli vypadala nadšeně, ale s určitou úsporou ve výrazu. Když dorazila ke křeslu pro nejlepší závodnici průběžného pořadí, bušila pěstí do sedadla nadšením, jako by na důkaz, že je zpět mezi elitou i v obřím slalomu. Jenže než pořádně usedla, z prvního místa ji sesadila zmíněná Gut-Behramiová.
Jenže USA měly ještě jedno želízko. Paula Moltzanová ukázala na startu sezony parádní formu, když z druhého místa po prvním kole letěla po sněhu. Šla do vedení, přestože udělala v prostřední části svahu velkou hrubku. Na Gut-Behramiovou či Shiffrinovou to stačilo. Na vedoucí ženu po prvním kole Scheibovou nikoliv.
Rakušanka se porvala s tlakem parádně. Byla si vědoma svého velkolepého náskoku po prvním kole a zvolila úspornou jízdu, která se jí i díky chybě Moltzanové vyplatila. V cíli si pojistila vítězství o více než půl sekundy.
Scheibová tak v 27 letech získala své premiérové vítězství ve SP. Navázala na dosud jediné pódiové umístění, které získala na startu minulé sezony v Söldenu, takže domácí svah jí vyhovuje.
Navíc to je pro tuto alpskou velmoc velký den. Scheibová vyhrála obří slalom v rámci SP pro Rakousko jako první žena od března 2016. Tehdy se ve slovenské Jasné radovala Eva-Maria Bremová.
Spojené státy americké nakonec měly v top six tři závodnice. Shiffrinová bere čtvrtou příčku, což je její nejlepší umístění v obřím slalomu od 20. ledna 2024, kdy v Jasné skončila druhá. Vypadá to, že Američanka je tedy na více než dobré cestě zpět na vrchol. Zejména druhá jízda už vypadala naprosto nebojácně oproti koncovce minulé sezony.
Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu
Úvodní závod SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu (Rakousko):
Ženy - obří slalom:
1. Scheibová (Rak.) 2:16,51 (1:07,80+1:08,71)
2. Moltzanová (USA) -0,58 (1:09,08+1:08,01)
3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -1,11 (1:09,34+1:08,28)
4. Shiffrinová (USA) -1,42 (1:09,49+1:08,44)
5. Stjernesundová (Nor.) -1,53 (1:09,67+1:08,37)
6. O'Brienová (USA) -1,75 (1:10,41+1:07,85)