Mobil, který opravdu posouvá hranice. Fotky a videa? Masakr, umí neskutečné věci
Když jsem dostal možnost otestovat nový mobil VIVO x300 Pro, podíval jsem se, jak ho výrobce propaguje. Dočetl jsem se, že je to smartphone, který posouvá hranice mobilní fotografie. A po měsíci, kdy jsem měl možnost ho poznat, hlavně na horách, to můžu potvrdit. Je to pravda! Jako juniorský reprezentant v alpském lyžování jsem ho vyzkoušel také v drsných zimních podmínkách. A i v nich obstál. Fakt super fotí, natáčí, ale i jako mobil je skvělý. Takže můžu jenom doporučit. Tady je moje recenze.
Jsem z generace, která už se bez mobilu neobejde. Ale snažím se ho využívat i prakticky, určitě ne pouze na hraní her. Ale když už jsme u nich, tak i ty se na něm dají hrát výborně.
Zkusil jsem si stáhnout třeba Pubg Mobile, oblíbenou střílečku, a nic se nesekalo. Celkově je displej výborný. Plynulý, rychle reaguje. Touch ID i Face ID funguje bez problémů. Takže i když se mobil prezentuje především jako super věc na focení, tak i na běžné používání je VIVO x300 Pro výborný.
Navíc už od výrobce má na displeji ochrannou fólii, což jsem taky ocenil. Protože při sportu se vám snadno stane, že ho můžete poškrábat. Zvlášť na lyžích, kdy ho mám v kapse nebo ho před závodní jízdou hodím do batohu, kde jsou šroubováky a pilníky.
Na první pohled vás upoutá, jak je zabalený. Už ze samotného rozbalování máte pocit, že se jedná fakt o výjimečný produkt. A je to tak.
Operační systém OriginOS 6, který se používá pro telefony VIVO, je v tomhle mobilu poprvé mimo Čínu. A je fakt raketový. Nic se neseká, sdílení fotek je taky rychlovka. V pohodě zvládá i náročné aplikace.
Velikost displeje je tak akorát. Ani velká, ani malá. Vejde se krásně do kapsy. A na to, co všechno dovede, v něm celkem dost vydrží baterka. Takže je to mobil nejen na focení a natáčení, ale i na běžné užívání. Design se mi moc líbí. Akorát čočky fotoaparátu jsou dost masivní, takže se o něco hůř drží, ale zas to není taková nepříjemnost. Přenos fotek funguje bez problémů, úložiště je 16 GB, což je paráda.
Opravdu posunuje hranice
No a ty fotky? To je prostě oproti jiným mobilů jiná liga! Pořizuje nádherné momentky, s jinými mobily se to nedá srovnávat. Minulý týden jsme byli na soustředění v italských Alpách, v Soldě, kde jsem pořídil spoustu parádních snímků. Fakt mě to až překvapilo. A zoom (100x) dokáže neskutečné věci! Nekecám. Zkusil jsem si co nejvíc přiblížit vrchol jedné hory. A křížek na něm byl krásně vidět. Kdežto na mým iPhonu byl rozmazaný a nebylo poznat, o co se jedná.
V příručce se píše, že „6.78“ AMOLED displej s ZEISS Master Color technologií zobrazí 1.07 miliardy barev s perfektní věrností.“ Já to přesně nepočítal, ale podle mě to sedí. Mobil prostě posouvá hranice mobilních fotek. Vím, o čem mluvím, sám jsem si to mohl vyzkoušet.
Nejde pouze o fotky, ale i o videa. Je to normálně masakr, co dovede. Záběry jsou neskutečné. Živé, plynulé. Zoom i tady funguje výborně.
Mobil VIVO x300 Pro pořizuje nádherné momentky • mobil VIVO x300 Pro
A že je to pravda? Otestovali jsme to s trenérem přímo při náročném lyžařském tréninku. Jel jsem obřák na prudkém svahu a Luďa Strejček mě natáčel právě na mobil. Tentokrát si nemusel vzít ani svojí profi kameru, ale vystačil si s telefonem v kapse. A nebyl v tom žádný rozdíl.
Videa z telefonu byla naopak možná ještě lepší. Záběry jsou stabilní, nic se netřese. Což je nutnost, protože při video rozboru potřebujeme co nejdokonalejší záběry. Lyžování je hlavně o detailech. No a ty jsou právě díky telefonu VIVO x300 Pro krásně vidět.
V Alpách jsme byli v listopadu, takže ještě neuhodily největší mrazy. Ale i tak bylo ráno kolem mínus tří stupňů. Ani s tím mobil neměl žádné problémy. A to díky BlueVolt baterii, která si hravě poradí s teplotami pod nulou bez dopadu na výkon.
Je jasný, že kdo si ho chce pořídit, musí si připlatit. Ale po zkušenostech, které jsem s tímhle výjimečným mobilem nabral, můžu říct, že se to vyplatí.
Nejvýhodněji si VIVO x300 Pro můžete pořídit na Alze. Kde je zvýhodnění až šest tisíc korun! Dostanete totiž slevový kód na tři tisíce. Další tři tisíce můžete dostat jako výkupní bonus za starý mobil. Plus ještě můžete obdržet dárky.
Jako lyžař se snažím být co nejlepší. Makám, abych jednou mohl jezdit Světový pohár nebo se dostal na olympiádu. Pokud jde o VIVO x300 Pro, ten by olympiádu mezi mobily mohl s přehledem vyhrát.
Autorem recenze VIVO x300 Pro je juniorský reprezentant v alpském lyžování David Janda
