Kuriózní dohra lyžařské padesátky! Klaebův bratr kopl do dveří a má berle

Klaebo v této disciplíně v SP neprohrál od listopadu 2018 (archivní foto) • Anders Wiklund/TT News Agency via AP

Nor Johannes Hösflot Klaebo veze norskou štafetu pro zlato na MS • Reuters

Mladší bratr největší hvězdy současného běžeckého lyžování také sám závodil, ale kariéry už před třemi lety zanechal. V neděli byl ale přikovaný k přenosu z MS z Oberstdorfu a krátce po finiši se radoval, protože Johannes byl v cíli první. Jury ale nakonec norského šampiona po dlouhém zkoumání diskvalifikovala kvůli kontaktu s Rusem Alexandrem Bolšunovem, jemuž zlomil hůlku.

„Byl to trochu surreální zážitek. Když projel cílem, byla to velká radost, jenže netrvalo dlouho, než jsme slyšeli, že situaci přezkoumávají. Trvalo dlouhé minuty, než přišlo rozhodnutí,“ popisoval Ola Klaebo pro norský web VG. „Seděl jsem s vysokým pulsem a čekal jsem. Vím, co tenhle závod pro něj znamenal.“

Obří frustraci si Ola vybil proti protipožárním dveří. Vší silou je nakopl.

„Byl jsem hodně smutný a zároveň jsem měl v těle spoustu adrenalinu. Potřeboval jsem upustit frustraci,“ vysvětloval pro VG.

Ráno vyrazil do nemocnice, z které se vrátil s berlemi a zpevněným pravým chodidlem. V lékařské zprávě je doslova uvedeno: „Včera byl rozčílený, protože jeho bratr prohrál na mistrovství světa na padesát kilometrů a tvrdě kopl do dveří. Teď cítí bolest, má otok od palce ke kotníku. Nesmí to zatěžovat a dostal berle.“

Olův slavný bratr zatím čeká na rozhodnutí mezinárodní federace FIS, k níž se norská federace po jeho diskvalifikaci z padesátky odvolala. Definitivní verdikt padne do pátečního odpoledne.