Vrásky jedné plavovlásky. Sotva jsem vstala z postele, líčí Havlíčková

To je jízda! Česká lyžařka Barbora Havlíčková během letní dřiny • Instagram

Má za sebou už start na olympiádě, na mistrovství světa i ve Světovém poháru. Barboře Havlíčkové ale stále brzdí zdraví. V minulosti bojovala s přílišným hubnutím. Už koncem minulé zimy ji trápily bolesti holení.

„Od té doby se k tomu přidaly další zdravotní komplikace, bylo toho víc. Myslím, že se trochu sečetly věci, kterým jsem v minulosti nepřikládala takovou důležitost. Byla jsem opravdu hodně unavená a některé dny jsem sotva vstala z postele. Vždycky jsem plná energie, i pro mě to byla úplně nová a neznámá situace. A do toho jsem chytla COVID,“ popisuje Havlíčková.

Příprava na následující zimu se jí tak úplně rozpadla. Do plnohodnotného tréninku se zapojila až v posledních dvou týdnech.

„Vždycky jsem začala a něco to přerušilo. Teď už je nejhorší za mnou, začala jsem s pozvolným tréninkem, ale musím být na sebe opatrná,“ líčí Havlíčková. „Zároveň logicky nejsem nachystaná tak, jak bych potřebovala a chtěla, abych mohla naskočit do závodění. Snažím se teď zapracovat i na svých slabších stránkách, abych se mohla vrátit v bývalé formě.“

Světový pohár v běžeckém lyžování startuje už o víkendu ve finském středisku Ruka. Národní tým má za sebou měsíční soustředění v Rovaniemi. Tam Havlíčková chyběla, v posledních týdnech se teprve pomalu dostávala do tréninku.

„Před čtrnácti dny naskočila do přípravy. Tady to bude nějaký čas chtít, aby se vrátila do závodní činnosti. Problémy byly docela komplexní, potřebuje čas, aby se mohla vrátit,“ líčí ředitel běžkařského úseku Lukáš Sacher. „Těšíme se, až Báru uvidíme znovu závodit, proto jí Svaz lyžařů ČR poskytne maximální možnou podporu v návratu na závodní tratě.“

Havlíčková zůstává oficiálně členkou reprezentace. Je však nejasné, kdy se dostane do takové kondice, aby mohla zase závodit.

„Všechno se bude odvíjet od mého zdravotního stavu. Je možné, že se vrátím ke konci této sezony, nebo se rozhodneme, že se budu připravovat primárně až na následující sezonu,“ říká Havlíčková. „S reprezentačním trenérem Honzou Francem jsem v pravidelném kontaktu, všechno konzultujeme. Po prodělání COVIDu jsem byla dost unavená, mám od Honzy individuální plán, kde je tohle všechno zohledněno. Během jara se chci plně zapojit do přípravy. Zatím mám z tréninku dobrý pocit, pomalu se do toho dostávám, ale potřebuji čas, musím být trpělivá.“