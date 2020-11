Razýmová před startem zimy: V desítce se mi moc líbilo. Vnímám větší tlak

Už si dokázala, že má na to jezdit v nejlepší desítce Světového poháru. Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová počítá dny do startu nové sezony, do níž půjde se vzpomínkami na to, jak vloni pronikla do špičky. „Moc se mi tam líbilo. Doufám, že jsem si tam našla místo,“ usmívá se před pátečním startem zimy ve finském středisku Ruka. Právě tam to přesně před rokem začalo.

V Ruce bývá krásná zima. Tradičně drsná, ale můžete vidět polární záři. Pro Kateřinu Razýmovou má ale ještě jiné kouzlo. Před rokem tady na startu Světového poháru šokovala senzačním pátým místem na klasické desítce, jen 2,3 sekundy od stupňů vítězů. Teď je na startu tradičního víkendového festivalu Ruka Nordic znovu. „Pěkné vzpomínky na mě určitě dýchly,“ říká.

Takže si oživujete loňské zážitky?

„Díky mobilnímu telefonu se mi neustále připomínají nějaké fotky. To je určitě skvělé, ale nervozita je obrovská. Těším se, až to vypukne, protože to ze mě spadne.“

Minulou zimu jste se hned pětkrát dostala ve Světovém poháru do top ten, máte teď větší sebevědomí?

„Rozhodně je příjemné závodit kolem nejlepší desítky. Moc se mi tam líbilo, doufám, že jsem si místo našla a že mě to čeká i letos. Cíl je posouvat se pořád nahoru. Bohužel, moje sebevědomí není na nejlepší úrovni. K závodům přistupuju s velkou pokorou, uvidíme, jak to letos vyjde.“

Cítíte, že od vás lidé víc čekají?

„Určitě vnímám větší tlak, především sama od sebe. Je strašně příjemné z posledních míst vystoupat nahoru. Hodně nepříjemné je očekávání toho, že se člověku nebude dařit. S touhle situací se snažím nějak vyrovnávat. Uvidíme, jak mi to půjde. Zatím mám pocit, že mi to nejde…“

RAZÝMOVÁ V TOP TEN 8. Nové Město na Moravě 19. ledna 2020 10 km klasicky - stíhací závod 10. Nové Město na Moravě 18. ledna 2020 10 km bruslením 7. Davos 15. prosince 2019 10 km bruslením 9. Ruka 1. prosince 2019 10 km bruslením - stíhací závod 5. Ruka 30. listopadu 2019 10 km klasicky

Před rokem vám scházel jen kousíček ke stupňům vítězů, jak vidíte svoje šance teď?

„Loni jsem šla do závodu s tím, že bych chtěla být do třicátého místa. Teď bych se chtěla posunout, do dvacátého bych byla spokojená. Kdybych chtěla ostatní nebo i sama sebe překvapit, tak to bude kolem desítky.“

Poslední měsíc jste strávila na soustředění ve finském Rovaniemi, nebylo vám už dlouhé?

„Já jsem takovej domácí mazlíček, já bych radši byla doma, ale situace to neumožňovala. Odcestovali jsme bez výjimky na začátku listopadu. Mně pomohlo nastavení dní. Bydleli jsme na apartmánu, měli jsme možnost si sami vařit a stravovat se po svém, což poměrně dobře simuluje běžný den v životě, který máme doma.“

Povzbudily vás dvě víkendová vítězství na přípravných závodech v Rovaniemi? Reprezentační trenér Jan Franc vám věří…

„Musím říct, že nejsem až tak optimistická jako Honza Franc, ale asi na tom podle výsledků nebudu špatně. Nicméně musíme brát v potaz, že každá z nás nastupuje do závodu trochu v jiné fázi přípravy. Snažím se nevnímat, že jsem vyhrála, a soustředit se na nadcházející závody, které budou mnohem složitější.“

Součástí úvodní tour je i sprint, co v něm od sebe čekáte?

„U mě je to nevyzpytatelné, na začátku se mi sprinty jezdí líp než v průběhu sezony, protože je víc času na přípravu. Tenhle sprint je klasický, je to moje silnější stránka. Řekla bych, že s růstem výkonnosti budu stoupat i ve sprintu.“

V minulé sezoně jste byla často nemocná, dá se s tím pro tuhle zimu něco udělat?

„Myslím, že dělám maximum, abych nemocná nebyla. Ale jsou asi nějaké věci mezi nebem a zemí, které nedokážu ovlivnit. Když je člověk ve formě, nese to s sebou větší riziko nákazy. V loňském roce se mi to stávalo nepříjemně často. Nebyly to závažné nemoci, jen rýmička, bolest v krku. Pro nás pro sportovce je to ale stopka. Už mi asi zbývá jen nějaké to štěstí, které snad taky někdy přijde.“

Koronaviru jste se ale v přípravě nevyhnula, že?

„Bohužel jsem covidové nákaze neunikla. Zůstala jsem v karanténě. Na testech jsem nebyla, protože veškeré příznaky odpovídaly. V průběhu přípravy jsem měla dost nečekaných zdravotních komplikací. Začátkem července jsem chytla salmonelu, která mě na dlouhou dobu vyřadila z provozu. Doufám, že aktuální formu to neovlivnilo. Jsem v dobré formě, srovnatelné s loňským rokem. Bude záležet, jak na tom budou soupeřky.“