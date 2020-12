Král běžeckého lyžování v maléru. Sedm měsíců vězení a navždy bez řidičáku

Čtyřiatřicetiletý Northug vedle 13 titulů z mistrovství světa získal dvě olympijská zlata na hrách v roce 2010 ve Vancouveru a také dvakrát vyhrál celkové hodnocení Světového poháru (2010 a 2013). Kariéru ukončil před dvěma lety.

Už během aktivní kariéry se slavný Nor dostal do křížku se zákonem, protože v květnu 2014 způsobil pod vlivem alkoholu dopravní nehodu a z místa utekl. Byl tehdy odsouzen na 50 dnů do vězení a k pokutě. S žádostí, aby si trest odpykal až po sezoně, uspěl a mohl tak ještě startovat na šampionátu ve Falunu.

Nedávno veřejně přiznal, že má problémy i s drogami. Naposledy jej policejní hlídka zastavila v srpnu kvůli rychlé jízdě a v domě poté našla menší množství kokainu. Při řízení pod vlivem drog nebyl. V mobilním telefonu však vyšetřovatelé našli videa, která Northug během zběsilé jízdy natáčel a posílal přátelům. Podle soudu tato skutečnost může přimět k podobným činům i ostatní.