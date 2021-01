Češi se dočkali servisního kamionu: Milda je nejmenší, ale nejlepší!

Kateřina Neumannová či Lukáš Bauer po takovém luxusu marně toužili. Teď už to konečně klaplo. Na Tour de Ski si čeští běžci na lyžích užívají komfortu vlastního servisního kamionu. No, je to spíš náklaďáček... „Velké kamiony s sebou nesou velké nároky na finance, personální obsazení. My máme všechno připravené za pár minut. V tomto ohledu je náš kamion sice nejmenší, ale nejlepší,“ usmívá se šéf českého servisu Martin Blaschke.