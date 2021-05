Bauer rozpustil svůj dálkový tým: Než lpět na něčem, co sám brzdím...

„Došel jsem k názoru, že ta kombinace není pro tým prospěšná, byť jsem na začátku věřil, že se podaří skloubit obojí. Nebylo to ale optimální a než přežívat, tak jsem se rozhodl činnost týmu ukončit – i s ohledem na úspěšnou historii. Nezavírá se mi to lehce, ale než lpět na něčem, co sám brzdím, je lepší to pro tuhle chvíli ukončit. Jestli je to konec definitivní, nebo půjde jen o přerušení, ukáže budoucnost,“ uvedl Bauer v tiskové zprávě.

O rozpuštění týmu uvažoval už loni, definitivně se rozhodl po letošním Vasově běhu. „Většinu sezon jsme byli nejúspěšnějším neskandinávským týmem, což je obrovský úspěch. Před třemi lety jsme dokonce byli v soutěži týmů čtvrtí s minimální ztrátou na třetího. Našim závodníkům se podařilo vyhrát spoustu závodů, nejúspěšnější byla Katka Smutná a Ilja Černousov. Celkově jsme zanechali výraznou stopu v historii lyžařských maratonů,“ řekl Bauer.

Jeho týmem prošla řada zahraničních lyžařů, v posledním ročníku dostali příležitost nadějní čeští závodníci. „Výborně se ukázal Adam Matouš. S ohledem na jeho věk a do té doby nulové zkušenosti s maratony jezdil výborně. Určitě je to příslib do budoucna a byl bych rád, aby pokračoval. I náš titulární partner deklaroval, že by chtěl pokračovat v podpoře maratonského lyžování, takže teď společně hledáme tým, kde by mohl být eD system aktivní. Poohlížíme se u nás i ve Skandinávii. Odkaz našeho týmu by tak mohl pokračovat propojením titulárního partnera s Adamem a nějakým novým týmem,“ dodal Bauer.

Nejvýraznější postavou jeho týmu byla Smutná, která vyhrála několik závodů a v roce 2018 skončila druhá v celkovém pořadí Ski Classics. Někdejší vítězka Vasova běhu a Jizerské padesátky po uplynulé sezoně ukončila kariéru.