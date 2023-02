Povedená generálka na MS. Černý slaví NEJ výsledek, v semifinále i Janatová

Kateřina Janatová se ve sprintu volně znovu dostala do semifinále • Profimedia.cz

Běžec na lyžích Ondřej Černý skončil ve sprintu v Toblachu na osmém místě a dosáhl nejlepšího výsledku ve Světovém poháru v kariéře. Kateřina Janatová byla dvanáctá. Vítězství vybojovali vedoucí muž seriálu Nor Johannes Hösflot Klaebo a Švédka Jonna Sundlingová.

Třiadvacetiletý Černý zaběhl v kvalifikaci devátý čas. Ve čtvrtfinálové rozjížďce skončil třetí za Norem Haavardem Taugbölem a Italem Federicem Pellegrinem a postup si zajistil časem. V druhém pomalejším semifinále doběhl čtvrtý za oběma svými přemožiteli z předchozí jízdy a Švýcarem Valeriem Grondem. Taugböl a Pellegrino nakonec doprovodili Klaeba na stupně vítězů.

Hvězdný Nor vyhrál v sezoně už počtrnácté a Světový pohár vede před krajanem Paalem Golbergem o 181 bodů.

Janatová po 17. místě v kvalifikaci také postoupila do semifinále časem ze závěrečné páté rozjížďky, v níž byla čtvrtá před vedoucí závodnicí Světového poháru Norkou Tiril Udnes Wengovou. V semifinále už česká lyžařka na žádnou ze soupeřek nestačila.

Sundlingová navázala na zhruba dva týdny staré prvenství ve sprintu v Livignu, kde debutovala v tomto ročníku Světového poháru po zdravotních problémech. Druhá v pátek skončila její krajanka Maja Dahlqvistová a třetí byla Američanka Jessie Digginsová.

Závody v Toblachu jsou generálkou na mistrovství světa v Planici.

SP v běhu na lyžích v Toblachu - sprint volně:

Muži: 1. Klaebo 2:30,58, 2. Taugböl (oba Nor.) -0,56, 3. Pellegrino (It.) -0,72, 4. Valnes (Nor.) -1,26, 5. Chanavat (Fr.) -2,74, 6. Anger (Švéd.) -2,90, ...8. Černý - vyřazen v semifinále, 24. Šeller (oba ČR) - vyřazen ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 31 závodů): 1. Klaebo 1821, 2. Golberg (Nor.) 1640, 3. Pellegrino 1271, 4. Holund 1004, 5. Tönseth 909, 6. Krüger (všichni Nor.) 878, ...10. Novák (ČR) 790, 45. Černý 271, 75. Šeller 150, 114. Fellner (ČR) 53.

Ženy: 1. Sundlingová 2:49,76, 2. Dahlqvistová (obě Švéd.) -0,65, 3. Digginsová (USA) -0,81, 4. Ribomová -1,12, 5. Svahnová (obě Švéd.) -1,63, 6. Gimmlerová (Něm.) -1,69, ...12. Janatová - vyřazena v semifinále, 34. Beranová (obě ČR) - vyřazena v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1481, 2. Niskanenová (Fin.) 1295, 3. Digginsová 1276, 4. Karlssonová (Švéd.) 1160, 5. Brennanová (USA) 1159, 6. Hennigová (Něm.) 1000, ...24. Janatová 569, 39. Razýmová 314, 44. Beranová 290, 89. Antošová 72, 113. P. Nováková 25, 137. A. Nováková (všechny ČR) 6.