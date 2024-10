Závod, pak hned šok. Novák přijde o úvod sezony: Soustředím se jen na MS

Náročnější, tvrdší tréninky ztracené finále letní přípravy nezachrání. Na prvním místě je efektivita, zní z týmu Michala Nováka, který se po operaci slepého střeva pomalu vrací do tempa. Krom plánování kempů napříč Evropou musel zvolit i taktiku na MS. „Je zajímavé, jak to vždy organizátoři poskládají. Kolikrát jdou závody hned den po sobě. Myslím, že to dělají záměrně, aby někteří lidé v určitých závodech nestartovali,“ vypráví někdejší juniorský vicemistr světa. Ve Světovém poháru pak cílí na top pětku celkového pořadí.

Nejdřív jste se snažil zdravotní komplikace řešit konzervativně, což ale nakonec nestačilo…

„Přesně tak. Nález byl totiž krajní, nejednalo se přímo o akutní zánět slepého střeva. Doktoři mi nabídli nezasahovat operativně a postupovat, jak jste řekl, konzervativně. Tvrdili, že pravděpodobnost úspěchu je dost vysoká. Zároveň bych měl pouze dvoutýdenní výpadek z tréninku, a tak jsme to zkusili. Šli jsme do rizika, ale myslím, že jsme udělali dobře, zkusili jsme vytěžit maximum možného. Nestačilo to. Ve střevě zůstal zbytek zánětu, takže jsme musili zvolit rázné rozhodnutí s operací.“

Jak dlouho jste konzervativní léčbu zkoušel?

„Asi dva a půl týdne.“

Zdravotně už jste nyní plně v pořádku?

„Teď je to ještě bolestivé po operaci. Rehabilitace probíhají dobře, cítím se každým dnem výrazně líp. Aktuálně nastupuji do lehkého tréninku.“

Takový zásah v době, kdy má vrcholit letní příprava, je velkou ranou.

„Samozřejmě. Přiletěl jsem ze závodů z Francie a druhý den v noci mě vezla sanitka. Byl to šok. V ten moment vám hlavou běží, že musíte udělat maximum, abyste z přípravy ztratili co nejméně času. Být běžným občanem, je mi to úplně jedno. V mém případě ale mluvíme o zásadním problému, kvůli němuž přijdu o část sezony.“

I minulou sezonu poznamenaly zdravotní trable.

„Já už jen chci, aby rok 2024 skončil.“ (směje se)

Čeká vás zvlášť náročný přípravný program, abyste dohnal ztracené tréninky?

„Nemyslím si. Příprava, která mě čeká, bude spíše o tom být rozumný a efektivní. Myslím, že už jsme za ty roky nabrali spoustu zkušeností, přičemž sledujeme i soudobé poznatky. Máme rozsáhlý tým, včetně Jirky Dostála, který patří mezi světové odborníky. Na prvním místě je tedy efektivita.“

Mrzí vás, že kvůli zdravotním komplikacím nestihnete Světový pohár v Ruce, kde jste minulý rok získal stříbro?

„Je to škoda. Bylo by příznačné tam něco zopakovat a odstartovat hodně důležitou sezonu. Situace ale je, jaká je. Soustředím se na sebe, abych se dal plně do pořádku, natrénoval a ukázal se na startu v nejlepší formě.“

Kdy se opět postavíte na lyže?

„Za dva týdny odcestuji s týmem do Itálie, kde bych měl opět lyžovat. Poté se oddělím a pojedu s částí servisního týmu za polární kruh do Finska. Pak mě čeká norský Trondheim, kde bude příští mistrovství světa.“

Strategií pro tuto sezonu je tedy mistrovství světa?

„Určitě. Tahle situace mě svým způsobem donutila soustředit se jenom na mistrovství světa a možná, že tak budu mít oproti konkurenci výhodu.“

Co říkáte na složení disciplín v Trondheimu?

„Je zajímavé, jak to vždy organizátoři poskládají. Kolikrát jdou závody hned den po sobě. Myslím, že to dělají záměrně, aby někteří lidé v určitých závodech nestartovali. Více závodníků pak má šanci na vítězství a je to zajímavější. Není to nijak potvrzeno, spíše moje spekulace. Hodně teď musíme s trenéry plánovat, abychom maximalizovali úspěch.“

Kde tedy vidíte své největší šance?

„V trati na deset kilometrů. Na posledním šampionátu se mi podařilo i čtvrté místo ve sprintu. Je pro mě speciální a chtěl bych v něm uspět znovu.“

Na jaké příčky aspirujete?

„Na ty nejvyšší. (usmívá se) Nerad říkám konkrétní, dám do toho maximum. Doufám, že vylepším poslední výsledek.“

Operace, následná rehabilitace a pozdní příprava vám nedovolí nastoupit do prvních třech závodů Světového poháru. Kterého celkového umístění můžete realisticky dosáhnout?

„Sám nevím. Dřív nebo později se dostanu na standard. Když dobře natrénuji, mám potenciál skončit do pátého, ne-li třetího místa. Mám na to.“

Na tratích s vámi budou i debutanti Jiří Tuž a Matyáš Bauer, kteří přechází z juniorů. Jak vnímáte jejich drajv a co od nich výsledkově čekáte?

„Drajv mají obrovský, možná až moc. Když je ho hodně, může být občas na škodu… Určitě je skvělé, že nastupuje nová generace. Při společných trénincích na letních kempech opravdu hnali tempo, což bylo pozitivní i pro mě, abych makal zase o trošku víc. Rád vidím, že až skončím, bude tady někdo, aby převzal štafetu.“

Michal Novák