Češka z Norska: progres Janatové. Na Tour neměla ideální formu, říká kouč

Na Tour de Ski se trochu trápila, ale dál už je to velká jízda. Kateřina Janatová má za sebou nejúspěšnější měsíc kariéry. V Le Rousses skončila dvakrát do patnáctky, v Engandinu a v Cogne už nasbírala tři výsledky do top desítky.

„Na Tour její forma nebyla ideální. Nicméně si trošku odpočinula a u závodníků to někdy tak bývá, že je Tour nakopne,“ hodnotí trenér Franc. „U Katky to zafungovalo. Všechny tři týdny jezdila výborně a na závěr teď zajela parádní závod.“

V nedělní desítce bruslením scházelo Janatové jen 9,1 sekundy na stupně vítězů, na které se česká běžkyně na lyžích nedostala už osmnáct let, navzdory úspěchům Evy Vrabcové-Nývltové či Kateřiny Razýmové.

Janatová: Bylo to o kousek, za čtvrté místo jsem ráda

„Bylo to o strašný kousek. Za čtvrté místo jsem moc ráda. Udělala jsem letos velký pokrok,“ pochvalovala si Janatová.

Do stopy v posledních letech vrhla všechno, co má. Už před minulou sezonou přesídlila do Norska se svým britským přítelem Jamesem Clugnetem.

„Šla jsem tam kvůli příteli i kvůli trenérům,“ vysvětlovala tenkrát.

Změna jí pomohla a zimu končila jako třináctá nejlepší závodnice Světového poháru. Další léto se znovu posunula dál.

„Zvýšila jsem efektivitu a nějaké organizační věci. Trénuji o trošku víc a o trošku intenzivněji. Doufám, že to půjde zase nahoru,“ líčila před aktuální sezonou.

Její napojení na Norsko, které v posledních letech běžeckému lyžování suverénně vládne, podpořil i český tým.

„Žije v Lillehammeru, velkou část přípravy absolvovala tam,“ vysvětluje Franc. „Bylo to po dohodě se svazem, aby nemusela cestovat. Na místě jí pomáhá i trenér.“

V bruslařské technice dokže konkurovat nejlepším

V bruslařské technice dokáže Janatová konkurovat nejlepším v téměř každém závodě. Už v prosinci se ve sprintu právě v Lillehammeru dostala do velkého finále a skončila šestá. Poté, co vstřebala nálož Tour de Ski, přidala další top výsledky ve sprintech, v závodě s hromadným startem na 20 kilometrů i v intervalové desítce.

„Na začátku sezony jsem tomu moc nevěřila, byla jsem zklamaná, protože mi přišlo, že natrénované jednotky se mi nedaří prodat v závodě, každopádně teď konečně vidím progres,“ pochvalovala si Janatová po průlomovém osmém místě v masáku v Engandinu.

V týdnech po Tour de Ski využívá i o něco menší konkurence. V Cogne scházela přibližně polovina ze špičky absolutního pořadí Světového poháru v čele s Norkami Therese Johaugovou, Heidi Wengovou či Němkou Viktorií Carlovou.

„Ty nejlepší svěťáky vynechávají, jdou po medailích, nic jiného neberou. Kór Norové, kteří to mají doma. Je to svátek celého sportu v Norsku,“ líčí Franc s odkazem na blížící se světový šampionát v Trondheimu. „Je to na zvážení. Často se děje, že nejlepší něco vynechají, aby měli v klidu přípravu, vyhnuli se cestování, nemocem. Engadin i Cogne byly ve vysoké nadmořské výšce. To taky hraje roli.“

Vládce mužského pole Johannes Hösflot Klaebo se od Tour de Ski ve Světového poháru objevil jen v Engadinu a pak zůstal na soustředění ve vysoké výšce Pontresiny, kde měl zůstat až do 10. února. Tam však onemocněl a musel se vrátit domů.

„Někteří naši sportovci taky něco vynechali. Jde o to, jak načasovat přípravu. Katce může sedět, že závodí,“ míní Franc.

Janatovou čeká ještě závodní víkend ve Falunu, kde zřejmě jeden ze tří závodů vynechá. A pak už se bude chystat na mistrovství světa, kde bude cílit především k bruslařskému sprintu.

„Měla by jet i týmový sprint klasicky a padesátku skejtem, ale sprint bruslením je její hlavní závod na mistrovství světa. V každém z posledních pěti sprintů byla v semifinále. Ke sprintu se cílí,“ říká Franc.

Ambicí Janatové je i zůstat v nelepší desítce celkového hodnocení Světového poháru, v němž je v současnosti osmá.

„Po mistrovství světa je cíl objet všechno, co půjde. Je velká šance, že top ten udrží,“ věří Franc.

