Poláci jsou zpět! Zmatky kvůli testům na Turné, Češi vydělali

Ve stínu zmatků kvůli testování na koronavirus začíná skokanské Turné čtyř můstků. Prestižní seriál se rozjel kvalifikací v Oberstdorfu bez silného polského týmu, který byl ze závodu původně vyloučen kvůli pozitivnímu testu Klemense Muraňky na COVID-19. Večer byli ale Poláci zpátky ve hře. Další testy vyšly u všech negativně a nakonec byli puštění do závodu. Výsledky kvalifikace jsou zrušené, závodit bude všech 62 skokanů včetně Čestmíra Kožíška, který prvotním sítem neprošel.

Všudypřítomná pandemie ještě před startem pořádně křísla do atmosféry Turné čtyř můstků. Skokanským světem v pondělí otřásla informace, že na startu Turné bude chybět polský tým, který dodal tři ze čtyř posledních vítězů. Místní hygiena mu totiž zakázala start v pondělní kvalifikaci kvůli nedělnímu pozitivnímu testu Klemense Muraňky na koronavirus.

Jenže večer bylo všechno jinak. Další testy Poláků vyšly všechny negativně. A vedení skokanského Světového poháru jim dalo ještě šanci.

„Ráno budou testováni potřetí. Pokud bude jediný z nich pozitivní, všichni končí. Pokud budou všichni negativní, budou mít v 14.30 možnost tréninkového skoku, v patnáct hodin bude zkušební skok pro všechny a do závodu nastoupí všech 62 závodníků, bez K.O. systému,“ vysvětlil Jan Baier, místopředseda skokanského úseku.

A Poláci při dalších testech negativní byli. Všichni. Vedení Turné v úterý dopoledne výsledky kvalifikace zrušilo a Poláci nastoupí. Pro Čechy to znamená, že novou šanci dostane Čestmír Kožíšek, který v pondělí o dvě místa nepostoupil.

Další dva reprezentanti v kvalifikaci uspěli. Dlouholetý lídr Roman Koudelka, který se do Světového poháru po zářijovém zranění kolene vrátil až před Vánoci, v pondělí skočil skok dlouhý 104 metrů.

„Zatím to drží, nebolelo ho to. Ale optimální to není,“ líčil Jan Baier, místopředseda skokanského úseku.

Z pětatřicátého místa prošel do závodu Viktor Polášek, kterého dnes měl čekat souboj s Rakušanem Michaelem Hayböckem.

Nový život dostal především polský tým kouče Michala Doležala, který měl na startovní listině sedm závodníků. Mezi nimi loňského šampiona Turné Dawida Kubackiho, vítěze ze sezon 2016/2017 a 2017/2018 Kamila Stocha nebo čtvrtého muže aktuálního pořadí Světového poháru Piotra Žylu.

Poláky navíc naštvalo, že hygiena zakázala start celému týmu, přestože všichni ostatní členové družstva měli v posledních dnech tři negativní testy. Pozitivní test se navíc objevil i v německém týmu. Jednalo se o fyzioterapeuta, který ale údajně nepřišel do kontaktu s žádným závodníkem či trenérem. Němci tak na start mohli.

V aréně pod můstkem Schattenberg, kam běžně chodí 30 000 diváků, bude dnes každopádně prázdno. A podobné je i v přilehlém alpském lázeňském městečku.

„Oberstdorf je vesnice duchů. Na akreditaci nestál nikde ani jeden člověk. Není tu žádný turismus,“ líčil místopředseda skokanského úseku Jan Baier. „Je to netradiční. Ale někdo se aspoň může koncentrovat na skoky.“