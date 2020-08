Roušky na můstku? Skokanka by si vzala i pytel. Schovávat se muselo jídlo

Stálo to hodně práce a schůzek s hygieniky, skokanky na lyžích si ale nakonec ve víkendovém Grand Prix na umělé hmotě ve Frenštátu pod Radhoštěm mohly zazávodit. A byl to vskutku unikát. Z ženského seriálu se už v sezoně jiný závod konat nebude. Závodnice ale musely dodržovat přísná opatření, nosit roušky i na věži. Pořadatelé zase museli schovávat zbytky jídel.

„Bylo samozřejmě nezvyklé a pro někoho možná nekomfortní nosit na můstku roušku, ale mně to zas tolik nevadilo. Dokud mi dovolí skákat, budu přes obličej nosit klidně pytel, bude-li to situace vyžadovat,“ řekla reprezentantka Štěpánka Ptáčková pro web skoky.net. „Myslím, že můžeme být rádi, že se vůbec nějaké Grand Prix konalo. Pro organizátory to muselo být velmi náročné a já jsem vděčná, že se jim podařilo závod uspořádat.“

Organizátoři se museli řídit manuálem mezinárodní federace FIS, zároveň ale museli splnit požadavky krajské hygieny. A dostali se i do pikantní situace, když bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje koncem minulého týdne zmírnila některá plošná protikoronavirová opatření.

„V pátek slavnostně ohlásili, že se sundají roušky. Ale my jsme měli manuál, podle kterého jsme jeli. Někteří lidi si mysleli, že roušky mít nemusí, tak jsme jim museli vysvětlovat, že jo. Bylo to výživné,“ vysvětluje šéf závodu Jan Baier. „Stálo nás to spoustu úsilí. Bezpečnostní opatření byla na vysoké úrovni. Museli jsme i uschovávat vzorky jídel, které se musely zamrazit.“

Závody ve Frenštátu bedlivě sledovala i FIS, pro kterou šlo o jednu z prvních zkoušek systému, v němž by se mělo v koronavirové krizi závodit v nadcházející sezoně. Podobný význam bude mít koncem tohoto týdne mužský závod Grand Prix v polské Wisle.

„Víkendy ve Frenštátě a Wisle jsou pro nás extrémně hodnotné, sportovci si v nich můžou potvrdit svou formu na začátku olympijské kvalifikační periody,“ uvedl Sandro Pertille, soutěžní šéf skoků na lyžích FIS.

Závody ve Frenštátě už se počítají do olympijské kvalifikace pro Hry 2022 v Pekingu a pro český tým je to dobrá zpráva. V soutěži, v níž scházely Norky či Japonky, skončily Karolína Indráčková desátá a Štěpánka Ptáčková na jedenáctém místě. A za to jsou důležité body.

„Tenhle závod může na olympiádu minimálně dvě Češky poslat,“ usmívá se Baier.

Závod suverénně vyhrála Slovinka Nika Križnarová, na jediný problém narazila, když dojela domů.

„Zapomněla si v hotelu pas, asi projela na občanku. Hned jsem volal trenérovi. Říkal: Cestu jsme zvládli za šest hodin, na hranici žádný problém. Říkal jsem: To jsem rád, ale mám tady její pas. Nevěděl jsem, jestli nám ho tady nenechala do muzea,“ usmívá se Baier.