Koudelkův comeback: ve Vikersundu třetí! Po zranění první odměna, říká

Skokan na lyžích Roman Koudelka už zase létá. Deset měsíců po operaci kolene se vrátil do hry v závodech Kontinentálního poháru ve Vikersundu a po nevydařené páteční premiéře v sobotu vybojoval třetí místo. „Ušel jsem po zranění velký kus cesty a tohle je první odměna,“ říká Koudelka.

Ve Světovém poháru český tým stále čeká na první body, ale je tu dobrá zpráva. Dlouhodobý reprezentační lídr Roman Koudelka se téměř po roční pauze vrátil k závodům a hned v prvním víkendu se dostal na stupně vítězů. Ve Vikersundu sice v pátek skončil šestatřicátý a nepostoupil do druhého kola, v sobotu se ale na můstku velikosti 117 metrů blýskl dvěma vyrovnanými skoky (111 a 111,5 metru) a vybojoval třetí místo.

„Po včerejším závodě, který se mi vůbec nepovedl, jsem se na sebe trochu naštval. Dnes mi vyšlo první závodní kolo a dodalo mi to tolik potřebné sebevědomí,“ pochvaloval si Koudelka.

Kontinentální pohár je sice až druhá nejvyšší mezinárodní soutěž, dostat se v ní na stupně vítězů ale má váhu. Na startu je mix mladých závodníků na vzestupu a velkých jmen, která se vrací po zranění nebo oživují formu. V sobotu ve Vikersundu vyhrál Němec Severin Freund, někdejší mistr světa a celkový vítěz Světového poháru.

„Je to krásný pocit stát na stupních vítězů, ač, v uvozovkách, jen v Kontinentálním poháru,“ těšilo Koudelku. „Musím makat dál a neusnout na vavřínech.“

Nejlepší český skokan posledních let chyběl od loňského silvestrovského závodu v Garmisch-Partenkirchenu. V únoru musel s přetrženým křížovým vazem v koleni na operaci. V létě absolvoval náročnou rehabilitaci na vyhlášené klinice Global Sports Clinic. Tam se o něj staral doktor Mitji Bračič, který pomáhá i basketbalistovi Lukovi Dončičovi či hokejistovi Anže Kopitarovi. Ve Slovinsku strávil Koudelka během rehabilitace s přestávkami několik měsíců.

„Jde to možná rychleji, než jsem si přestavoval. Ve Slovinsku to bylo tvrdé, ale mělo to smysl,“ říká Koudelka.

S novým koučem reprezentačního týmu Vasjou Bajcem se dohodnul na plánu návratu. Vynechal úvodní závody Světového poháru v Nižném Tagilu, Ruce a Klingenthalu. Je možné, že comeback ve Světovém poháru zažije Koudelka už příští týden ve švýcarském Engelbergu, který bude ouverturou Turné čtyř můstků.

„Na všem zlém je něco dobré. Rusko ani Finsko mi nikdy moc nesedělo,“ usmívá se Koudelka. „Musím jít krok za krokem. Kdybych jel do Engelbergu, byl bych moc rád. Velké lákadlo je Turné. Kdybych ho stihnul, byl bych moc rád.“